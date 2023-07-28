Глава Минобороны КНДР: Власти США столкнутся с последствиями в случае применения ядерного оружия

Похоже, что, в случае экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США помимо Китая придется столкнуться с еще одним грозным противником. По крайней мере, заявления властей Северной Кореи указывают на то, что страна с готовностью будет отстаивать свои интересы и безопасность.
Так, в ходе недавнего военного парада глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что власти США непременно столкнутся с последствиями в виде небывалого кризиса в случае применения ядерного оружия. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Глава военного ведомства КНДР отметил, что замыслы Вашингтона относительно Северной Кореи более, чем ясны. С его слов, Штаты, объединившись со своими приспешниками Южной Кореей и Японией, стремятся развязать ядерную войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для чего используют так называемую ядерную консультативную группу.
В свою очередь, Кан Сун Нам подчеркнул, что применение американцами ядерного оружия против КНДР не гарантирует им победы. Со слов главы Минобороны Северной Кореи, Штаты в этом случае точно не останутся целыми и невредимыми.
Напоследок северокорейский чиновник добавил, что его страна готова сражаться «в одном окопе» с государствами, стремящимися к миру без насилия и притеснения со стороны империалистов.
На фоне вышеупомянутых заявлений стоит добавить, что недавно в западной прессе назвали сближение КНДР, КНР и России – «угрожающим».