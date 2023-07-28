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Глава Минобороны КНДР: Власти США столкнутся с последствиями в случае применения ядерного оружия

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Глава Минобороны КНДР: Власти США столкнутся с последствиями в случае применения ядерного оружия

Похоже, что, в случае экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США помимо Китая придется столкнуться с еще одним грозным противником. По крайней мере, заявления властей Северной Кореи указывают на то, что страна с готовностью будет отстаивать свои интересы и безопасность.


Так, в ходе недавнего военного парада глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что власти США непременно столкнутся с последствиями в виде небывалого кризиса в случае применения ядерного оружия. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Глава военного ведомства КНДР отметил, что замыслы Вашингтона относительно Северной Кореи более, чем ясны. С его слов, Штаты, объединившись со своими приспешниками Южной Кореей и Японией, стремятся развязать ядерную войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для чего используют так называемую ядерную консультативную группу.

В свою очередь, Кан Сун Нам подчеркнул, что применение американцами ядерного оружия против КНДР не гарантирует им победы. Со слов главы Минобороны Северной Кореи, Штаты в этом случае точно не останутся целыми и невредимыми.

Напоследок северокорейский чиновник добавил, что его страна готова сражаться «в одном окопе» с государствами, стремящимися к миру без насилия и притеснения со стороны империалистов.

На фоне вышеупомянутых заявлений стоит добавить, что недавно в западной прессе назвали сближение КНДР, КНР и России – «угрожающим».
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5 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:20
    +2
    сближение КНДР, КНР и России – «угрожающим».
    Нормальное такое сближение против НАТО и AUKUS !
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:41
      0
      СВО и испытания межконтинентальных баллистических ядерных ракет прибавили смелости и уверенности в себе лидерам Северной Кореи.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:22
    +3
    Если бы амерзцы почуствовали,что могут справится с КНДР,то они бы уже сделали.Кто бы что не говорил про бедность людей в системе чучхе,но корейцам удалось построить сильное государство.С которым янки бояться связываться
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:33
    +1
    В США такая хитрая штука есть, как Йеллоустоун.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:42
    0
    Всё логично и оправдано, есть общий враг, значит нам нужно находится в одном окопе.
    Очень неудачно, когда то, получилось, что на КНДР санкции наложили с помощью ООН...
    Впрочем и в новой нашей истории есть подобная позорная страница...