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Десятки истребителей F-16 ВВС Греции перебросят на другой аэродром из-за взрывов на складе боеприпасов

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Десятки истребителей F-16 ВВС Греции перебросят на другой аэродром из-за взрывов на складе боеприпасов

Входящие в состав трех эскадрилий десятки истребителей F-16 ВВС Греции перебросят на другой аэродром из-за непрекращающихся взрывов на складе боеприпасов и бушующего в окрестностях базы лесного пожара. Сейчас на авиабазе в Неа-Анхиалосе размещено 70 истребителей двух модификаций – Block 30 и Block 50,которые относятся к 111-му боевому авиакрылу.


Об этом сообщается в греческой газете Proto Thema.

Решение об эвакуации боевых машин приняло вчера руководство Минобороны Греции и генерального штаба авиации. Пока неизвестно, будут ли удалены с аэродрома все находящиеся там самолеты. На данный момент там находится 32 истребителя F-16 Block 30 из состава 330-й эскадрильи. В двух других эскадрильях аэродрома Неа-Анхиалос имеется еще 38 боевых самолетов Block 50.

Удаление данной техники с авиабазы в профилактических целях является стандартной процедурой, предусмотренной протоколом. Но часть самолетов могут оставить на месте, так как многие из них находится в специальных ангарах, которые изготовлены, чтобы выдерживать мощные взрывы. Таким образом, эти истребители не подвергаются опасности.

Сегодня также сообщалось, что в результате взрывов на складе боеприпасов в Греции пострадало несколько человек. Они получили ранения от разбившихся стекол. Медики уже оказали пострадавшим необходимую помощь.

Последние десять дней в Греции бушуют лесные пожары. При их тушении уже получили травмы 74 сотрудника пожарной службы.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
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3 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:23
    +1
    Пожары над страной всё выше, жарче, веселей,
    Их отблески плясали в два притопа, три прихлопа,
    Но вот Судьба и Время пересели на коней,
    А там — в галоп, под пули в лоб, —
    И мир ударило в озноб
    От этого галопа.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:32
      +2
      Эх греки греки, на военные самолёты денег не пожалели, а на то чтобы закупить в России пожарную технику денег нет.
      Ну пусть теперь попробуют с Ф-16 тушить пожары у себя, раз в угоду США и блоку НАТО деньги тратят лишь на войну, при том что масштабные пожары в Греции происходят каждый год и каждый год приносят многомиллионные убытки. fool
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:39
        +1
        Гори, гори ясно,
        Чтобы не погасло. good
        Небратская Греция поддержала нацистскую Украину поставками вооружений. По сути, православная Греция поддержала униатскую раскольническую Украину и всех врагов православной России. Это благодарность греков русским за за освобождение от многовекового ига исламской Турции.
        Надеюсь, что в Греции сгорит всё, что может сгореть.