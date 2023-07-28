Десятки истребителей F-16 ВВС Греции перебросят на другой аэродром из-за взрывов на складе боеприпасов

Входящие в состав трех эскадрилий десятки истребителей F-16 ВВС Греции перебросят на другой аэродром из-за непрекращающихся взрывов на складе боеприпасов и бушующего в окрестностях базы лесного пожара. Сейчас на авиабазе в Неа-Анхиалосе размещено 70 истребителей двух модификаций – Block 30 и Block 50,которые относятся к 111-му боевому авиакрылу.
Об этом сообщается в греческой газете Proto Thema.
Решение об эвакуации боевых машин приняло вчера руководство Минобороны Греции и генерального штаба авиации. Пока неизвестно, будут ли удалены с аэродрома все находящиеся там самолеты. На данный момент там находится 32 истребителя F-16 Block 30 из состава 330-й эскадрильи. В двух других эскадрильях аэродрома Неа-Анхиалос имеется еще 38 боевых самолетов Block 50.
Удаление данной техники с авиабазы в профилактических целях является стандартной процедурой, предусмотренной протоколом. Но часть самолетов могут оставить на месте, так как многие из них находится в специальных ангарах, которые изготовлены, чтобы выдерживать мощные взрывы. Таким образом, эти истребители не подвергаются опасности.
Сегодня также сообщалось, что в результате взрывов на складе боеприпасов в Греции пострадало несколько человек. Они получили ранения от разбившихся стекол. Медики уже оказали пострадавшим необходимую помощь.
Последние десять дней в Греции бушуют лесные пожары. При их тушении уже получили травмы 74 сотрудника пожарной службы.