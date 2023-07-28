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Борьба с «серым экспортом»: «Газпром нефть» потребовала раскрыть всю цепочку покупателей бензина

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Борьба с «серым экспортом»: «Газпром нефть» потребовала раскрыть всю цепочку покупателей бензина

На фоне устойчивого роста оптовых цен на бензин, Минэнерго РФ недавно объявило о намерении принятия некоторых мер по пресечению «серого экспорта». По мнению представителей ведомства, именно последний и является причиной необоснованного увеличения стоимости топлива.


В качестве одного из механизмов была названа возможность составления списка экспортеров бензина, которым будет разрешено закупать топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

В рамках реализации данной инициативы, компания «Газпром нефть» направила всем своим покупателям на СПбМТСБ письма с требованием раскрыть всю цепочку поставок, вплоть до конечного потребителя. В противном случае руководство компании оставляет за собой право приостановить отгрузки и рекомендует бирже отказать соответствующим покупателям в доступе к торгам, пишет «Коммерсантъ».

Ранее один из руководителей компании «Петролеум трейдинг» Максима Дьяченко завил, что львиная часть так называемого «серого экспорта» приходится на страны Средней Азии, куда топливо переправляется по железным дорогам. По предварительным данным, только за последние шесть месяцев туда было отправлено около 190 тыс тонн бензина, что соответствует 8% от общего объема торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

К слову, о последней. Руководство СПбМТСБ уже обратилось к участникам торгов с заявлением о том, что товар, реализуемый на бирже, предназначен исключительно для поставок на внутренний рынок РФ.

Ранее проходила информация о том, что через всевозможные серые схемы российское топливо продолжает попадать на Украину, где его используют в том числе в военных нуждах.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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31 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:58
    +1
    Значит,опять будут грабить(С)..Зная алчность нашего бизнеса и абсолютную беспринципность,эти намерения обречены уйти в песок..А на АЗС бензин дорожает..
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:02
      +5
      российское топливо продолжает попадать на Украину
      На нашем топливе против нас и воюют ! Бизнес, ничего личного ! am
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:49
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        российское топливо продолжает попадать на Украину
        На нашем топливе против нас и воюют ! Бизнес, ничего личного ! am

        Кому война, а кому мать родна.
        Сажать надо. Но у нас же бизнес кошмарить нельзя. А население грабить можно.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:05
      +11
      Сизифов труд.
      Сразу вспоминается ответ Президента РФ на вопрос о ценах на бензин в России:
      "В России цены на бензин и дизельное топливо выросли в результате роста нефтяных цен на мировых рынках."

      Ну а в том случае когда правительство страны начнёт ограничивать вывоз за границу объяснение роста цен сведётся к тому, что нефтяникам нужно как-то возмещать выпадающие доходы и это возмещение как обычно будет за счёт и из кармана рядовых граждан.
      1. BAI
        BAI Сегодня, 12:18
        +10
        Тут вспоминается ответ эксперта на вопрос почему растут цены:
        - Мировые цены на нефть растут и тянут за собой внутренние

        - А вот если мировые цены падают?
        - Нефтянники добирают недополученную прибыль на внутреннем рынке.
        - А вот мировые цены не меняются, а бензин дорожает?
        - Это инфляционые ожидания.

        И это не анекдот
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 14:05
        -1
        Цитата: кредо
        Сизифов труд.
        Сразу вспоминается ответ Президента РФ на вопрос о ценах на бензин в России:
        "В России цены на бензин и дизельное топливо выросли в результате роста нефтяных цен на мировых рынках."

        Что то не припомню случая обратной тенденции. Помню только что, когда на мировом рынке цены падают, у нас на заправках тоже меняют ценники, в сторону увеличения...
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:09
      +3
      Нет-нет, обязательно подешевеет, ведь

      Руководство СПбМТСБ уже обратилось к участникам торгов с заявлением о том, что товар, реализуемый на бирже, предназначен исключительно для поставок на внутренний рынок РФ.

      не посмеют же они теперь так делать, это до заявления так было можно, а теперь-то уж точно нельзя. Участники торгов наверняка осознали свои ошибки, глубоко раскаялись, и теперь они - совестливые люди и большие патриоты нашей страны, больше не будут они совершать действий, причиняющих ей ущерб. Раньше их бы стоило расстрелять, теперь же достаточно опубликовать заявление - вот какой прогресс в развитии общества и государства! Горжусь Россией!
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: dmi.pris1
      А на АЗС бензин дорожает..

      Сколько сейчас стоит бензин у вас (конечно если не секрет).
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:37
        0
        Я на 92-ом езжу.На "Газпроме"-полтинник.Рядом на "Лукойле" на два рубля дороже.Краснодарский край.Трасса Волгоград-Тихорецк
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:58
          0
          Значит пол евро. У нас уже с марта 1,70 евро.
          Теперь предпочитаю автобус, городской и загородный, они бесплатные - пока.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 14:07
        0
        Цитата: carpenter
        Цитата: dmi.pris1
        А на АЗС бензин дорожает..

        Сколько сейчас стоит бензин у вас (конечно если не секрет).

        г. НиНо, на луковой заправке АИ-95 = 53,50 р.
    5. Р_С_Ф_С_Р_
      Р_С_Ф_С_Р_ Сегодня, 12:27
      +1
      А когда бенз дешевел? Когда хоть что-нибудь за 30 лет дешевело, кроме рубля и человеческой жизни?
      Переиначивая известную фразу про Сталина - Пупкин пришёл, когда бензин стоил 3 рубля, и скоропостижно оставил РФ с бензом по 220.
      Формула универсальна, подставляй чо хошь.
      1. astronom1973n
        astronom1973n Сегодня, 12:49
        0
        Цитата: Р_С_Ф_С_Р_
        А когда бенз дешевел? Когда хоть что-нибудь за 30 лет дешевело, кроме рубля и человеческой жизни?
        Переиначивая известную фразу про Сталина - Пупкин пришёл, когда бензин стоил 3 рубля, и скоропостижно оставил РФ с бензом по 220.
        Формула универсальна, подставляй чо хошь.

        Крым чей?
        hi
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:01
        +1
        Цитата: Р_С_Ф_С_Р_
        Пупкин пришёл, когда бензин стоил 3 рубля, и скоропостижно оставил РФ с бензом по 220.

        Когда купил первую "Волгу - 21", то бензин стол 6 копеек. Бак за 3 рубля.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 14:10
          -1
          Цитата: carpenter
          Когда купил первую "Волгу - 21", то бензин стол 6 копеек. Бак за 3 рубля.

          fellow fellow fellow
          Я, в начале 90-х, приезжал на конечную автобусов и покупал с ЛИАЗов 92-й - две 20-литровых канистры за пузырь. За два, с полбатоном колбасы, менял КПП на новую на автобазе "Службы быта"... Жаль, нету смайлика который плачет в тоске...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:00
    +3
    На фоне устойчивого роста оптовых цен на бензин, Минэнерго РФ недавно объявило о намерении принятия некоторых мер по пресечению «серого экспорта». По мнению представителей ведомства, именно последний и является причиной необоснованного увеличения стоимости топлива.
    . А у нас что, жадных жлобов мало? "Жрут в три горла" и им все мало...
    Про то, кто им позволяет это делать.... пи пи пи, это самое безопасное, что позволено написать.
  3. valera75
    valera75 Сегодня, 12:01
    +2
    Поборятся, поборятся и на этом всё и закончится.Там по-любому откаты и кто то хорошо зарабатывает на этих схемах.Да даже если и пресекут эти схемы бензин не подешевеет,бензин всегда дорожает,так было всегда десятилетиями.Так что толку от этого ноль.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:22
      +2
      Бензин дорожало... всегда!
      Увы, это наша реальность и давно, давно.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:55
        +2
        Потому что нормальная, человеческая и стабильная экономика - это когда цену товара на нём прямо на завод выбивают...
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:04
    +4
    некоторых мер по пресечению «серого экспорта».

    некоторых- уже наводит на мысль... recourse и во вторых... раньше белый был? belay
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:05
    +3
    Может надо озаботится ,что на бирже присутствуют на торгах совсем не те объёмы дистилятов ,которые производят НПЗ.Цифры кошмарно низкие.Мимо биржи слишком много уходит.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:17
      +4
      Тс-с-с-с!...

      .......................................................
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:07
    +4
    Интересная ситуация сложилась . Нет ,что бы больше выпускать бензина ,опять запретительные меры . Нефти и так до хрена остается в стране из-за санкций. Но нет ,опять мутные схемы какие то ............
  7. Million
    Million Сегодня, 12:08
    0
    По мнению представителей ведомства, именно последний и является причиной необоснованного увеличения стоимости топлива.

    Ах какие негодяи!Наверное из под полы торгуют.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:08
    +2
    Не так давно наши чиновники с улыбкой говорили об обходе западных санкци, а теперь сами пытаются применять те же принципы, только приправлеными меньшей организованностью и отсутствием системного подхода, защищающего внутренний рынок. Сейчас перепродавцы бумажки нужные нарисуют и будет у них всё в ажуре, то бишь не будет никакого серого импорта.
  9. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 12:08
    +6
    Перед выборами начинают создавать видимость работы. СМИ будут трубить о том, как правительство героически сдерживает цены на топливо. Существенного улучшения по ценам на тот же бензин не ждите (я думаю вы и не ждете). Замылят немного глаза электорату, напустят тумана, а после народ окончательно разденут до гола. Ну не своих же в самом деле людей (особо приближенных к императору и иже с ними) обижать в доходах.
  10. Cannon
    Cannon Сегодня, 12:41
    +1
    Ранее проходила информация о том, что через всевозможные серые схемы российское топливо продолжает попадать на Украину, где его используют в том числе в военных нуждах. +++++Ну надо же.... Америку открыли.И как же с этим бороться? Пчёлы против мёда...Такое бывает?
  11. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:46
    0
    Это стабильность!!! В ближайшие годы стоит ожидать налога на воздух, ибо на всё остальное уже есть!
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:02
    -1
    Дьяченко завил, что львиная часть так называемого «серого экспорта» приходится на страны Средней Азии,

    А этот Дьяченко случайно не знает на чьем бензине и соляре ездит нэзалэжна?
    Деньги не пахнут
    (Император дРИ Веспасиан)
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:35
    -1
    Ну конечно, ушедшие в канистрах и баках пара сотен тонн за год нанесут куда больше урона чем пара сотен эшелонов отправленных правильными пауанами.
  14. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 14:09
    0
    Скоро уборочная. Снова цена на топливо взлетит и ложили продавцы на всё и всех. У нас вообще удивительное ценообразование.