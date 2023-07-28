Борьба с «серым экспортом»: «Газпром нефть» потребовала раскрыть всю цепочку покупателей бензина

На фоне устойчивого роста оптовых цен на бензин, Минэнерго РФ недавно объявило о намерении принятия некоторых мер по пресечению «серого экспорта». По мнению представителей ведомства, именно последний и является причиной необоснованного увеличения стоимости топлива.
В качестве одного из механизмов была названа возможность составления списка экспортеров бензина, которым будет разрешено закупать топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
В рамках реализации данной инициативы, компания «Газпром нефть» направила всем своим покупателям на СПбМТСБ письма с требованием раскрыть всю цепочку поставок, вплоть до конечного потребителя. В противном случае руководство компании оставляет за собой право приостановить отгрузки и рекомендует бирже отказать соответствующим покупателям в доступе к торгам, пишет «Коммерсантъ».
Ранее один из руководителей компании «Петролеум трейдинг» Максима Дьяченко завил, что львиная часть так называемого «серого экспорта» приходится на страны Средней Азии, куда топливо переправляется по железным дорогам. По предварительным данным, только за последние шесть месяцев туда было отправлено около 190 тыс тонн бензина, что соответствует 8% от общего объема торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
К слову, о последней. Руководство СПбМТСБ уже обратилось к участникам торгов с заявлением о том, что товар, реализуемый на бирже, предназначен исключительно для поставок на внутренний рынок РФ.
Ранее проходила информация о том, что через всевозможные серые схемы российское топливо продолжает попадать на Украину, где его используют в том числе в военных нуждах.