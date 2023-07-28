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Спикер ВСУ: Россия копит силы для новых ударов по украинским портам

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Спикер ВСУ: Россия копит силы для новых ударов по украинским портам

Российская армия накапливает силы для нанесения новых ударов по украинским портам и другим объектам прибрежной инфраструктуры. Об этом заявила спикер командования ВСУ Наталья Гуменюк.


В эфире украинского телевидения Гуменюк заявила, что, согласно перехваченным радиопереговорам, российская армия предупреждает следующие в акватории Черного моря гражданские суда о невозможности следования в украинские порты.

Ранее Гуменюк прогнозировала, что через два-три месяца Украина может лишиться всех своих портов. По ее словам, после выхода из "зерновой сделки" Россия стремится "закрыть Украину как страну, которая может накормить мир" и установить свою "монополию на поставки зерна". Спикер ВСУ добавила, что из оставшихся у Украины морских портов не может выйти ни одно судно.

Гуменюк также добавила, что российская армия с каждой ракетной атакой совершенствует свою тактику и не остановится. Для противодействия российским ракетам Украина остро нуждается в системах противоракетной и противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что под прикрытием "зерновой сделки" украинское командование размещало на территории оставшихся у Киева морских портов поставленные Западом вооружения и боеприпасы, а также обустраивало цеха по производству и обслуживанию морских беспилотников и пункты размещения иностранных наемников.

После прекращения своего участия в "зерновой сделке" Россия начала наносить ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и других подконтрольных Киеву портов.

При этом вопросом и рефлексии у Гуменюк не вызывали такие факты, как удары по российской приморской инфраструктуре украинскими военными во время действия зерновой сделки. Так же не обращали внимание в Киеве на то, что Запад по-прежнему блокирует вывоз на мировой рынок российских удобрений, с помощью которых можно добиться высокой урожайности и накормить, как говорят на самой Украине, весь мир...
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17 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:07
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Спикер ВСУ: Россия копит силы для новых ударов по украинским портам

    Россия просто ждет пока вы накопите резервы в местах сосредоточения и боеприпасы в местах хранения.
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 12:32
      +2
      Несколько очевидных вещей:
      1. Два тупых дол@@@а зачеркнуто гения военной мысли (по Арестовичу) – Залужный и Сырский – продолжают действовать согласно новейшим разработкам западной стратегии.
      Новейшие разработки стратегии НАТО – это то, что ещё сто лет назад практиковал фельдмаршал Хейг. То есть «очень медленно атаковать в лоб укреплённые позиции противника через минные поля, пока все наступающие не умрут»(с)«Блэкэддер»
      Британские военные традиции (аж прослезился).
      Это говорит нам, что не только Сырский с Залужным тупые дегенераты, но и их западные хозяева и кураторы – такие же безграмотные имбецилы (смотрим видео авторитетного мирового эксперта Андрея Мартьянова, он подробно разбирает, почему так).
      Соответственно Сырский пытается атаковать Клещеевку (Сладкову привет за воротник), а Залужный – Работино. Оба лососн..ли тунца.
      В каждом Рейхе должен быть свой «Боров» – жирный заплывший самодовольный хряк. В Третьем Рейхе это был Геринг, а в недорейхе – это Залупный(или скорее его графическая копия).
      Он позавчера, кстати, поставил рекорд по скорости утилизации западной техники(а вчера обновил) – минимум 15 Леопардов и кучу бронетехники угробил за раз. Надо его наградить будет (желательно посмертно).
      Процитирую позавчерашнюю сводку только по двум направлениям: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили более 280-ти украинских военнослужащих, 25 танков, 10 боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, а также две гаубицы «FH-70» производства Великобритании.
      Результата ноль, наши даже вернули часть ранее оставленных позиций.

      2. Тем временем в замке у шефа на Купянском направлении несколько дней развивается наше наступление.
      Сначала появился один маленький плацдарм – я молчал, чтобы не сглазить. Потом второй – я всё ждал, когда ВСУ перебросят резервы и попробуют их ликвидировать (как учит военная наука). Ничего подобного. Появился третий плацдарм, а первые два объединились. Потом все три слились в один уже серьёзный «блоб».
      С тремя защищёнными переправами вопрос снабжения и подкреплений успешно решается. Начали давить вперёд – а ВСУ посыпалось. Сначала наши наступали по 2-3 километра в сутки, потом уже шесть. Каждый день освобождая по несколько населённых пунктов. А потом и крупный железнодорожный узел. Сейчас за 5 дней ВСР освободили более 50 квадратных километров.
      По теории на каждом из этих этапов ВСУ должны перебрасывать в район резервы, чтобы купировать угрозу наступления на Лиман (южнее) и Купянск (севернее). Но нет. Они тупо продолжают гнать остатки резервов на Клещеевку и Работино.
      Чтобы вы понимали: довоенное население Работино – 480 человек. А за четыре дня ВС РФ с минимальными потерями освободили больше территории, чем ВСУ заняло за два с половиной месяца кровопролитнейшего для них «наступа».

      Вывод: Герасимов гений, генералы США и НАТО с Залужным вкупе – дол@@@ы.
      Ещё вывод: военкурятник, который не способен объективно освещать такое – тоже кучка... дятлов.

      P.S. Ещё фиксируется катастрофическое падение боевого духа ВСУ. А как ему не падать, если «солдатики заканчиваются» (о чем ВСУшники уже заявляют даже на укроТВ). Безвозвратно и невосстановимо в веках, сие и называется ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.
      Но самое главное – улыбаться.

      Мыколу, судя по всему, не сильно любили...
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:56
        +1
        Чем больше закопаем, тем меньше перевоспитывать. am
        Вообще их не жалко. Их деды воевали против нацистов, а внуки сами нацистами стали. Даже веру предков предали христопродавцы.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:08
    +3
    Крылатых и баллистических ракет вроде Искандера-М и Кинжала должно быть несколько десятков тысяч, чтобы не копить и не переводить заводы на режим работы в 3 смены.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 12:22
      0
      Запас карман не тянет. Для братской Украины ничего не жалко. laughing
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 13:46
      0
      По-моему, столько ракет нет даже в США, сколько Вы хотите иметь в России.
  4. кредо
    кредо Сегодня, 12:10
    +2
    Российская армия накапливает силы для нанесения новых ударов по украинским портам и другим объектам прибрежной инфраструктуры. Об этом заявила спикер командования ВСУ Наталья Гуменюк.

    Это просто какое то очевидное и невероятное нам сообщила Гуменюк.
    Вас же кастрюлеголовых предупреждали об ответных мерах, а вы все в каких то своих мечтаниях до сих пор пребываете и надеетесь на дядю из-за бугра.
    Мечтатели с мозгами набекрень. fool
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:17
    0
    Россия копит силы для новых ударов по украинским портам
    . Копит силы, проводит уточнения, разведку... да пофиг, удары будут, это понятно.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:19
    0
    Гандюк походу не в курсе.... нам копить не надо..... вот вы, ждете когда вам в очередной раз подкинут что-нить.....
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:22
    +1
    Наталья Гуменюк: Российская армия накапливает силы для нанесения новых ударов по украинским портам и другим объектам прибрежной инфраструктуры
    По их объектам прилетает каждую ночь, а иногда и днем и при этом они с умным лицом рассуждают о накоплении сил российской армией для новых ударов. Что опять решили вернуться к старой теме - "скоро ракеты закончатся"? Ущербная страна, ущербные чиновники, в т.ч. и военные.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:26
    +1
    Не понятна обеспокоенность чинущи, у них один губер за раз по 4 "Кинжала" сбивает. С такими губерами окраина может спать спокойно.
  9. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 12:33
    +1
    Фишка в том, что после закрытия портов нарушается вся логистика...Вывозить миллионы тон зерна по дорогам и мостам, нужно очень много машин. Это пробки, аварии, обрушение мостов и так далее
  10. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:54
    +1
    А зачем нам вообще перепечатывают что там ляпнул кто то из хо-хл-ов или им сочувствующих? Зачем нам эта инфа???? Кто они для нас и что значат их слова? Я не понимаю вот эти частые вбросы, какова цель?
    1. Sergei Timofeich
      Sergei Timofeich Сегодня, 13:19
      0
      Мне вот тоже интересно,зачем нам знать результаты мозгового штурма сельских дурачков ..
  11. HAM
    HAM Сегодня, 12:58
    +1
    Она в чём то и права---похоже "Калибры" и "Кинжалы" ждут только момента,когда эта свора скучкуется,не лететь же в гости к пустому столу....
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:02
    0
    Россия копит силы для наступления, которое давно назрело. Россия ждет, когда украинец выдохнется и ослабнет.
  13. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 13:18
    0
    Мозги селюков, как и 100 лет назад ,не способны что либо анализировать,для них дорохо-бохато и своя хатынка с вишенкой верх мозговой деятельности...