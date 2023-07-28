Российская армия накапливает силы для нанесения новых ударов по украинским портам и другим объектам прибрежной инфраструктуры. Об этом заявила спикер командования ВСУ Наталья Гуменюк.
В эфире украинского телевидения Гуменюк заявила, что, согласно перехваченным радиопереговорам, российская армия предупреждает следующие в акватории Черного моря гражданские суда о невозможности следования в украинские порты.
Ранее Гуменюк прогнозировала, что через два-три месяца Украина может лишиться всех своих портов. По ее словам, после выхода из "зерновой сделки" Россия стремится "закрыть Украину как страну, которая может накормить мир" и установить свою "монополию на поставки зерна". Спикер ВСУ добавила, что из оставшихся у Украины морских портов не может выйти ни одно судно.
Гуменюк также добавила, что российская армия с каждой ракетной атакой совершенствует свою тактику и не остановится. Для противодействия российским ракетам Украина остро нуждается в системах противоракетной и противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что под прикрытием "зерновой сделки" украинское командование размещало на территории оставшихся у Киева морских портов поставленные Западом вооружения и боеприпасы, а также обустраивало цеха по производству и обслуживанию морских беспилотников и пункты размещения иностранных наемников.
После прекращения своего участия в "зерновой сделке" Россия начала наносить ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и других подконтрольных Киеву портов.
При этом вопросом и рефлексии у Гуменюк не вызывали такие факты, как удары по российской приморской инфраструктуре украинскими военными во время действия зерновой сделки. Так же не обращали внимание в Киеве на то, что Запад по-прежнему блокирует вывоз на мировой рынок российских удобрений, с помощью которых можно добиться высокой урожайности и накормить, как говорят на самой Украине, весь мир...