На данный момент перед Залужным стоят две задачи – обеспечить украинским войскам выход к морю, а также перерезать сухопутный коридор, отрезав Крымский полуостров с последующим снесением моста. У нас в республике 2 млн человек, которые оказались в безвыходном положении, и у которых нет ни воды, ни еды. Так что можно торговаться

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, деятельность в РФ запрещена) заявил о том, что контрнаступление ВСУ на юге должно окончиться блокадой Крыма. В этом случае, уверен он, станут уместными «торги».– отметил Арестович, который фактически прямо призывает к военному преступлению против крымчан.В то же время, полагает бывший советник Офиса главы украинского государства, перед главнокомандующим ВСУ на сегодняшний день стоит «нерешаемая задача», заключающаяся, прежде всего, не только в достижении военного результата, но и сохранении боеспособности армии страны.В этом контексте не лишним было бы упомянуть о подобном плане, в отношении которого уже как-то ранее высказывался в интервью ABC News и сам Зеленский. По его словам, как только ВСУ достигнут административной границы с «временно оккупированным» полуостровом, российскому президенту Владимиру Путину, вероятно, ничего не останется, как пойти на переговоры с «цивилизованным миром». Видимо, цивилизонный - этот тот, который использует кассетные боеприпасы и устраивает теракты против мирного населения...Примечательно, что информацию о реализации подобных планов глава киевского режима не подтвердил. При этом, правда он добавил, что Киев по-прежнему намерен «вернуть» Крым и остальные территории. Однако учитывая колоссальные потери, которые несут украинские войска в ходе своего «контрнаступа» как в живой в силе, так и в технике, подобный план обречён на провал.