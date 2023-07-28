Военное обозрение
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Экс-советник офиса Зеленского заявил о планах ВСУ устроить блокаду Крыма по итогам контрнаступления

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Экс-советник офиса Зеленского заявил о планах ВСУ устроить блокаду Крыма по итогам контрнаступления

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, деятельность в РФ запрещена) заявил о том, что контрнаступление ВСУ на юге должно окончиться блокадой Крыма. В этом случае, уверен он, станут уместными «торги».


На данный момент перед Залужным стоят две задачи – обеспечить украинским войскам выход к морю, а также перерезать сухопутный коридор, отрезав Крымский полуостров с последующим снесением моста. У нас в республике 2 млн человек, которые оказались в безвыходном положении, и у которых нет ни воды, ни еды. Так что можно торговаться

– отметил Арестович, который фактически прямо призывает к военному преступлению против крымчан.

В то же время, полагает бывший советник Офиса главы украинского государства, перед главнокомандующим ВСУ на сегодняшний день стоит «нерешаемая задача», заключающаяся, прежде всего, не только в достижении военного результата, но и сохранении боеспособности армии страны.

В этом контексте не лишним было бы упомянуть о подобном плане, в отношении которого уже как-то ранее высказывался в интервью ABC News и сам Зеленский. По его словам, как только ВСУ достигнут административной границы с «временно оккупированным» полуостровом, российскому президенту Владимиру Путину, вероятно, ничего не останется, как пойти на переговоры с «цивилизованным миром». Видимо, цивилизонный - этот тот, который использует кассетные боеприпасы и устраивает теракты против мирного населения...

Примечательно, что информацию о реализации подобных планов глава киевского режима не подтвердил. При этом, правда он добавил, что Киев по-прежнему намерен «вернуть» Крым и остальные территории. Однако учитывая колоссальные потери, которые несут украинские войска в ходе своего «контрнаступа» как в живой в силе, так и в технике, подобный план обречён на провал.
Использованы фотографии:
Соцсети/Арестович
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42 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:28
    +12
    Бредовые идей и хотелок, считай не пересчесть... заниматься этим... да ну их НАФИГ!
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 12:32
      +6
      Цитата: rocket757
      Бредовые идей и хотелок, считай не пересчесть... заниматься этим... да ну их НАФИГ!

      Совершенно согласен. Да ну их, с ихними хотелками.
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 13:53
        +1
        И Арестович сородычами впереди, на леопарде скачет, Крым освобождает...
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:13
          +1
          Простым украинцам на Западенщине, не зашоринным бандеро-сионистской пропагандой, давно не нужен Крым, Юго-Восток Украины и даже сам Киев - тем более возврашение Крыма Украине на их собственном горбу - т.е. за счёт их собственных смертей, собственной крови и увечий!
          Переселяться сельчанам-западенцам в промышленные районы и города с Запада на Восток Украины, чтобы превратиться там в "седлюков" (сельских жителей, не вписавшихся в жизнь в промышленном городе), вовсе не личит! И это при том, что рядом с ними через границу находится благославенный ими богатый Запад стран ЕС, который их примет такими сельчанами, какими они есть - иностранными трудовми мигрантами из села.

          Крым нужен именно сионистам-банкирам - еврейским "хозяевам денег" ФРС США - для образования на Юго-Востоке Украины, включая Крым, Израиля-2.
          И эта геостратегическая сионистская идея образования в Крыму еврейского национального государства, спонсируемая под руководством сиониста-банкира Ротшильда аж с 1917 года, жива и по ныне!

          Еврейские банкиры-сионисты ФРС США благодаря тому, что американский доллар стал мировой резервной валютой, ииенно и ПРИВАТИЗРОВАЛИ само государство США и государства других стран. Именно банкиры ФРС США под свои собственные личные интересы своего мирового господства ПРЕСТУПНЫМ ОБРАЗОМ и правят миром!
          При этом президенты США и др. стран Запада, и в том числе и сам Зеленский - это не хозяева страны, а всего лишь топ-менеджеры банкиров ФРС США.
          А НАТО - это карманные ПОЛИЦЕЙСКИЕ и КАРАТНЛЬНЫЕ вооружённые силы этих еврейских банкиров ФРС США, семейство которых насчитывает приблизительно всего-то порядка 15 тыс.человек.

          Напомню, что на самом деле Федеральная Резервная система (ФРС США) не является государственным учреждением, а принадлежит частным владельцам - группе преимущественно иностранных банкиров. В 1913 году Конгресс отдал Америку в вечное долговое рабство частной Федеральной Резервной системе, предоставив ей право печатать деньги и контролировать американскую экономическую систему.
          Хотя по закону о Федеральной Резервной системе (Federal Reserve Act) от 1913 года имена владельцев банков хранятся в секрете, Р.Е.МакМастер, издатель " The Reaper", через конфиденциальные связи с банками Швейцарии, выяснил, что контрольным пакетом акций Федерального Резерва владеют следующие банки:
          1. Лондонский и берлинский банки Ротшильда
          2. Парижский банк Lazard Brothers
          3. Итальянские банки Israel Moses Sieff
          4. Гамбургский банк Warburg , Германия и Амстердам
          5. Нью-Йоркский банк Kuhn Loeb (финансировал Льва Троцкого)
          6. Нью-Йоркский банк Lehman Brothers
          7. Нью-Йоркский банк Goldman Sachs
          8. Нью-Йоркский банк Chase Manhattan (контроллируемый Рокфеллерами)

          А список акционеров ФРС США, составленный по данным швейцарских банковских источников, выглядит следующим обрзом:
          1. Ротшильды
          2. Лазард Фререз (Юджин Майер)
          3. Израэль Сифф
          4. Компания Кун Леб
          5. Компания Варбург
          6. Леман Бразерс
          7. Голдман Сакс
          8. Семейства Рокфеллеров и Морганов
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:01
        0
        Это явление давно знакомое...

        Та же "конкурирующие группировки" верхушки Третьего Рейха, ещё в начале 1945-го, о "начале переговоров" мечтали. Правда, только с т.н. "западными союзниками", после того, как "нанесет им существенное поражение"...

        Увы, теперь для киевских бандеро - нациков, всяких их "нештатных эксов" и забугорных хозяев всё гораздо печальнее. Ибо у России в ходе СВО по ликвидации бандеро - нациков союзников нет. Тем более, - т.н. "западных"...
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 12:33
      +8
      Х.рен им, а не блокада! Нашлись оккупанты!

      В поход собрались, штаны надеть не забыли?
      1. Динго
        Динго Сегодня, 12:50
        +5
        В поход собрались, штаны надеть не забыли?

        "Люся" и штаны - вещи, малость, несовместимые...
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:35
      +8
      Я не понимаю зачем нам нужен бред этого клоуна на сайте ВО.

      В то же время, полагает бывший советник Офиса главы украинского государства, перед главнокомандующим ВСУ на сегодняшний день стоит «нерешаемая задача», заключающаяся, прежде всего, не только в достижении военного результата, но и сохранении боеспособности армии страны.


      Даже сам не верит.

      Мощнейший миномет «Тюльпан» разнес в щепки укрепрайон ВСУ на Авдеевском направлении
      Разведгруппа с помощью БпЛА обнаружила большое количество боевиков в хорошо оборудованных укрепрайонах. Для гарантированного уничтожения нацистов применили самоходный миномет "Тюльпан". Мины "Дельфин" калибра 240-мм не оставили и камня на камне, уничтожив укрепрайон ВСУ.
      /ТК Звезда/Минобороны/

      https://t.me/RVvoenkor/50123
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 13:40
        +2
        Редакци надо чем-то место занять. Можно, рассказать как работает ВПК, в пределах разумного, обзор, какая техника как себя проявила?
        Почему, используют Т-62 и с каким успехом.
        Возможно, есть обобщенные данные о не приятель кой технике? Более интересные будут материалы
    4. кредо
      кредо Сегодня, 12:40
      +6
      Торпеды сосков - ты подводник!
      Гитары струна - музыкант!
      Как долго от нас, греховодник,
      Скрывал ты свой мощный талант.

      Оргазма страна - ты географ!
      Ах! Розы бутон - садовод!
      Нет братец, ты просто порнограф,
      Порнограф ты, и не скребёт!

      Соски сжал губами - младенец!
      Пить сок из цветка - ты пчела!
      Но все таки ты извращенец,
      Такие вот братец дела.

      Вдыхать аромат -дегустатор!
      Что раб - тут сомнения нет,
      Но, ты братец, не литератор,
      Ты - очень хреновый поэт.

      Ох уж эти мечтатели fool
    5. Венд
      Венд Сегодня, 12:42
      +3
      Какая может быть блокада без флота laughing laughing Ну бред ненормального laughing
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 12:49
        +4
        Поправлю, без флота и без мостов за спиной. Они как будто уверовали в то, что если мосты через Днепр ещё стоят, то это будет продолжаться вечно. И что мобилизации в России больше не будет, и что из промышленности выжали уже всё, что можно, и что применения ЯО не будет... Да долго можно список продолжать.

        Но мы ведь в капиталистическом обществе существуем и как только издержки от уничтожения всей украинской инфраструктуры сравняются с возможными потерями от их успеха, то всё это будет пущено в ход. Иными словами, как только и если они начнут приближаться к сухопутному коридору в Крым, у них не останется мостов и электричества. Прилёт Искандера по Антоновскому мосту соврать не даст
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:30
    +3
    Слюни пусть подберет........ yes................................................
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:35
      +4
      Мечты,мечты..В чем ваша слабость?Мечты прошли,осталась гадость..(С)
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    +8
    Походу, успех у двух хуторов, если он конечно есть по факту, снова вселил надежду на перемогу, и тут понеслось............., мои мысли мои скакуны.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    +8
    Арестович заявил о том, что контрнаступление ВСУ на юге должно окончиться блокадой Крыма. В этом случае, уверен он, станут уместными «торги»
    Давненько слышно не было. Для этого всего-то необходимо дойти до Крыма разгромив российскую армию. Этот хмырь продолжает жить в своей индивидуальной реальности. Сказываются совместные с Зеленским кокаиновые посиделки.
    1. Lptsk
      Lptsk Сегодня, 13:13
      +2
      Посмотри укр СМИ. Я вчера смотрел ictv, будет все ясно и понятно. Зазеркалье.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:42
    +2
    Что-то на Украине мастерски получается строить планы что делать после грандиозной перемоги, а вот планы как эту перемогу устроить обычно сильно оторваны от реальности, а зачастую вообще отсутствуют
  6. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 12:44
    +1
    устроить блокаду Крыма


    В ответ придётся устроить блокаду Киева.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:46
      0
      а не надо ждать..... вчера уже было поздно....
  7. HAM
    HAM Сегодня, 12:44
    +2
    Люся "родила"......это уже речи не "советника".а самого президента: ставит задачи высшим военачальникам,говорит с "государственной" точки зрения...Договоришься, Люся,грохнет зеля,не поморщится...
  8. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:45
    +5
    Pro Ukrajinu nemá Krym význam, když se jeho občané hlásí k Rusku! Ale dostali rozkaz od Ameriky, té by se význam Krymu velmi hodil k ohrožení bezpečnosti Ruska. Biden slintá nad nerostným bohatstvím Sibiře a celého Ruska. Ale to se Americe nikdy nepodaří.., Rusko neprohrává války.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:45
      +8
      Для Украины Крым не имеет значения, когда его граждане претендуют на Россию! Но они получили приказ из Америки, значение Крыма было бы очень подходящим для угрозы безопасности России. Байден пускает слюни на минеральные богатства Сибири и всей России. Но у Америки никогда не получится.. Россия не проигрывает войн.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:55
        +7
        Для Украины Крым не имеет значения
        Вы плохо знакомы с их менталитетом- еще как имеет yes Все, на что они хоть раз наложили лапу- становится их собственным с незпапмятных времен и навечно. Когда в Чехии укробеженцев будут выгонять из соцжилья- вы услышите их яростные крики- это МОЯ квартира wassat . Как-то так.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:49
    +1
    Всех свидомых, желающих блокировать Крым надо собрать в одну кучу, собрать остатки металолома из Донецка, Мариуполя и других городов, расставить эти обломки вдоль Крымского канала и "рассадить" их примерно так, как на фото. Лет эдак на 20. Без права досрочного вылезания.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:53
    +2
    А Люське чего переживать - ее в армию на мясные штурмы не подрядят. Так что может даже анонсировать захват луны силами бан дероХеев.
  11. km-21
    km-21 Сегодня, 13:03
    +5
    Все это лишний раз доказывает, что враг циничен и безжалостен, и в случае нашего поражения пощады никому не будет. Это не об украинцах и даже не о Зеленском с Арестовичем. Это об англосаксонском фашизме.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 13:38
      +4
      Тут главное, чтоб в случае российской победы тоже никому пощады не было.
  12. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 13:06
    +4
    Люська греет уши туповатым селюкам,которые по тихоньку начинают понимать,что им рано или поздно звиздец..
  13. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 13:10
    0
    Радует, что у нас так много оптимистов. Огорчает, что мало снарядов.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:40
      +3
      Цитата: Kuziming
      Радует, что у нас так много оптимистов. Огорчает, что мало снарядов.

      Вам снарядов не хватает? Ну-ну....
    2. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 14:31
      0
      Зато ракет много и розовая мечта бан дероХеев "у русских закончились ракеты" все никак не осуществляется.
  14. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 13:12
    +3
    Их *ждуны" готовятся гопака плясать.
    На днях из Крыма, эмоций море .
    9 дней совершенно бесплатно. Питалась с хозяйками .
    Там обстановка сложная . Джанкой половина "ждунов". У них любимое видео, где уничтожена наша техника. Обожают видео Пригожина, где могилы *вагнеры". Как то высчитали, что наши потери:275 000. Якобы Пригожин сказал
    Вечером подростки, одевают форму ВСУ и строевые занятия.
    Переехали во Фрунзе. Как на, другой планете :у многих триколор, Z. Подростки не играют в"азовцев".
    Возвращалась "сухопутным коридором". Там насмешили до слёз: бывшие офицеры ВСУ, жаловались: портрет Путина, лишил потенции. До 2022, у них всегда"стояло", а теперь нет.
    Если, это правда то: напечатать 25-30 миллионов портретов и разбросать над Украиной
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 13:37
      +1
      Плотность листа 75-90 г/м^2, как заверяет интернет. Пусть площадь одного портрета - чтоб видно было - по половине квадрата. Итого, их общая масса составит от 937 500 кг до 1 350 000 кг. И это ещё не учитывая рамки. Да ну нафиг, лучше бомб к ним туда столько закинуть - больше пользы.
  15. berlaga2005
    berlaga2005 Сегодня, 13:17
    +3
    Ставить ультиматумы стране, обладающей ЯО? Это серьезно?
    1. guest
      guest Сегодня, 14:25
      0
      Не достаточно ЯО обладать, надо иметь ещё волю его применять.
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:19
    +1
    Придется прорвать эту блокаду хоть и применив ТЯО.
  17. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:21
    +3
    Анекдот про Арестовича:
    Идут по лесу Белоснежка, Дюймовочка и Барон Мюнхгаузен.
    Белоснежка говорит:
    -- Я самая красивая: красивее меня никого нет!
    Дюймовочка говорит:
    -- Я самая маленькая: меньше меня никого нет!
    А Барон Мюнхгаузен говорит:
    -- Могу рассказывать кучу всяких интересных историй; правда, ничего из этого не будет являться истиной... в-общем, балабол я, лучший в мире!
    Идут они дальше по лесу и выходят на лесную полянку. Там стоит дом с вывеской: "Зеркало правды".
    Заходит туда Белоснежка. Выходит оттуда вся расстроенная:
    -- Я думала, что я самая красивая, а оказывается, есть ещё Спящая Красавица!
    Заходит Дюймовочка. Выходит оттуда тоже вся расстроенная:
    -- Я думала, что я самая маленькая, а оказывается, есть ещё Мальчик-с-Пальчик!Заходит Барон Мюнхгаузен. Выходит весь злой и орёт на весь лес:
    -- Так, я не понял; твою дивизию, кто такой Арестович!!!

    laughing
  18. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 13:33
    +3
    Видимо, цивилизованный - этот тот, который использует кассетные боеприпасы и устраивает теракты против мирного населения...

    Видимо, цивилизованный - это тот, который находится на одном уровне развития цивилизации с Украиной Зеленского wink Полагаю, муравьи в огороде тоже ждут и не могут дождаться, когда же весь их "цивилизованный мир" избавится от варваров в лице нас - владельцев огорода laughing
  19. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:41
    +2
    В то же время, полагает бывший советник Офиса главы украинского государства, перед главнокомандующим ВСУ на сегодняшний день стоит «нерешаемая задача», заключающаяся, прежде всего, не только в достижении военного результата, но и сохранении боеспособности армии страны.

    По его словам, как только ВСУ достигнут административной границы с «временно оккупированным» полуостровом,

    Как это логически стыкуется? Обдристович такой Обдристович wassat laughing
  20. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 13:57
    0
    перерезать сухопутный коридор, отрезав Крымский полуостров с последующим снесением моста
    В Великую Отечественную немцы не то что блокировали Крым, а полностью контролировали. И тогда не было ни моста, ни сухопутного коридора. Всё равно немцев вышибли из Крыма.
    И кстати, до восемнадцатого года в Крыму тоже не было моста и сухопутного сообщения.
    С чего укродеятели мриют, что выход к морю и уничтожение моста спасут Украину от разгрома, непонятно...
  21. alystan
    alystan Сегодня, 14:25
    0
    Интересно, а чем сейчас занимается этот бывший внештатный советник ОПУ, если не брать во внимание подобные его умозаключения?

    Был один прокурор Украины, занимавший одно время даже пост министра внутренних дел, а в промежутке еще и депутатствовавший, затем отправившийся на передовую, но получивший справку об инвалидности и демобилизовавшийся из ВСУ/ТО.

    А почему Люся не в армии? Может он тоже больной и тоже справочкой прикрывается? Правда у него порой бывают минуты прояснения в голове и он высказывает трезвые мысли. Но это бывает так редко...