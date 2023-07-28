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Президент РФ: Африка становится новым центром силы, с этим всем придется считаться

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Президент РФ: Африка становится новым центром силы, с этим всем придется считаться

Вчера, 27 июля, в Санкт-Петербурге стартовал второй саммит Россия-Африка, на который прибыли представители из 49 государств Африканского континента. Стоит отметить, что многие эксперты уже назвали мероприятие крайне удачным для укрепления и дальнейшего развития партнерства между странами-участницами.


В ходе своего выступления на пленарном заседании саммита Россия-Африка, президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений касательно будущего сотрудничества со странами континента.

Российский лидер подчеркнул, что по сей день не изжиты проявления колониализма по отношению к странам Африки со стороны бывших метрополий. Это способствует нестабильности ситуации и острым социальным, а также экономическим кризисам на континенте.

Между тем, со слов Владимира Путина, Африка становится новым центром силы, и с этим всем придется считаться.

В свою очередь, как заявил президент РФ, наша страна предлагает участникам саммита содействие в преодолении вышеупомянутых проблем. В первую очередь, это касается более тесного сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб, а также подготовки военнослужащих и органов правопорядка африканских стран.

Кроме того, Владимир Путин подтвердил готовность России продолжить оказание экономической и гуманитарной поддержки континенту. Он напомнил, что наша страна уже простила Африке долгов на сумму в 23 млрд. долларов. Теперь же готовится выделение еще 90 млн. долларов на помощь африканским странам.

Также российский лидер подчеркнул, что несмотря на санкционное противодействие со стороны Запада, продолжится и гуманитарная поддержка Африканского континента. Он напомнил, что в прошлом году Россия направила в Африку около 11,5 миллиона тонн зерна, а за первую половину текущего года - почти 10 млн тонн.

Напоследок Владимир Путин добавил, что российское руководство также рассматривает и мирные инициативы, предложенные Африкой в рамках украинского конфликта, подчеркнув, что наша страна не отказывается от рассмотрения данной проблемы.
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33 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:35
    +2
    Мы тут побеседовали, обсудили..... и я решил!..... wink
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:49
      +9
      По сравнению с тем, какие были позиции у СССР в Африке нынешняя Россия просто лузер в Африке.

      Наторговали с Африкой за прошлый год на "астрономическую" сумму в 19 миллиардов долларов и мечтаем увеличить эту сумму в два раза. Да это просто кот наплакал.
      Китай осваивает Африку семимильными шагами, а мы всё топчемся на месте и до сих пор пытаемся замаслить Западную Европу и США. Развалить созданное оказалось проще чем сохранить и приумножить доставшееся нам таким трудом.

      Теперь мы вновь начинаем возвращаться в Африку больше от нужды, чем в соответствии со стратегическими планами.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 13:06
        +3
        Цитата: кредо
        Наторговали с Африкой за прошлый год на "астрономическую" сумму в 19 миллиардов долларов и мечтаем увеличить эту сумму в два раза.

        Ещё десять лет назад Китай торговал с Африкой почти на 170 ярдов. А в 2022 году Китай импортировал из Африки товаров на сумму $120 млрд, что почти 20% больше, чем в 2021. Экспорт на континент увеличился на 15% достигнув $155 млрд. Итого товарооборот в 275 ярдов в прошлом году...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:50
      +11
      Сегодня этому "центру" списали 23 млд. долгов зелени, пойду тоже в банк требовать чем я хуже африканцев smile а если серьезно я против, почему кто-то мои деньги прощает, не наступайте на грабли СССР мы никого там не купим, им сколько не дай все мало, о своих давайте заботиться и любить, они налоги платят, а вы разбрасываетесь нашими деньгами am
      1. vargo
        vargo Сегодня, 13:40
        -2
        Не наступайте на грабли и сами. Никто никому просто так ничего не прощает. Это политическая игра, а за игрой скрыты вполне себе конкретные доли и зоны влияния в выгодных отраслях, политические и военные бонусы там тоже обговариваются. Если вам денег жалко, думаете там на верху за бабки не спросят? Там жадность до денег почище вашей будет в разы.
      2. Комментарий был удален.
      3. isv000
        isv000 Сегодня, 14:31
        0
        Цитата: Silver99
        Сегодня этому "центру" списали 23 млд. долгов зелени, пойду тоже в банк требовать чем я хуже африканцев smile а если серьезно я против, почему кто-то мои деньги прощает, не наступайте на грабли СССР мы никого там не купим, им сколько не дай все мало, о своих давайте заботиться и любить, они налоги платят, а вы разбрасываетесь нашими деньгами am

        Не переживайте. Тумбов-юмбов пригласят, поочерёдно, в комнату где они подпишут протокол о намерениях передать им подарки и простить долги, при условии наличия хорошего поведения. Затем откроется дверь в другой кабинет, где вожди подпишут контракты на всё, что нам интересно и на помощь их армиям. За порядком присматривать согласятся на "Вагнер"...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:41
    +2
    Я так понимаю,что сделан упор на выталкивание Франции и прочих колонизаторов и рабовладельцев из Африки.Недавний переворот в Нигере демонстрирует это
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:52
      +3
      Так это место занято, Китай уже там все прибрал, а нам остается только их бесплатно кормить и долги списывать, копить новые и тоже списывать, ну что ж хорошо быть щедрым за счет собственного народа.
      1. vargo
        vargo Сегодня, 13:43
        +1
        Там Китай и Россия распределяют зоны контроля и влияния. На пару выдавливая западников. Прощение долгов это политическая игра, обертка для обывателей. А внутри этих действий скрывается вполне конкретные гешефты и договоренности.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:33
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Я так понимаю,что сделан упор на выталкивание Франции и прочих колонизаторов и рабовладельцев из Африки.Недавний переворот в Нигере демонстрирует это

      На бывшей французской базе в ЦАР уже поднято Знамя Победы, местный вождь долго поклоны бил в Питере за военную помощь...
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 15:02
        0
        Цитата: isv000
        На бывшей французской базе в ЦАР уже поднято Знамя Победы, местный вождь долго поклоны бил в Питере за военную помощь...

        Это Вы про Пригожина? Так он действительно в Питере в кулуарах саммита встречается с африканцами, свой африканский пирог расширяет, вот вам и "мятежник"
  3. ВлР
    ВлР Сегодня, 12:46
    +14
    В очередной раз списал неграм 23 млрд долларов долгов и выделил на "помощь" 90 млн. Негры - это ведь "белые люди", в отличие от российских бюджетников,которым можно платить копейки, и и работающих российских пенсионеров, которым можно не индексировать честно заработанные ими пенсии.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 12:50
      +4
      Негры - это ведь "белые люди", в отличие от российских бюджетников,которым можно платить копейки

      Снова «зачем кормить эту Африку»? Так никто и не заботится о неграх

      В коммерческом банке такая «история» стала бы поводом для расследования. Незаконные действия руководства кредитного отдела.

      Схема проста, как день. Менеджеры присваивают выданные средства себе. Асоциальные элементы (негры), на имя которых выдается кредит, получают оговоренный процент. А возникшую задолженность банк, раз за разом, вынужден списывать по причине невменяемости «должников».

      ПС. Торговый оборот с Африкой составляет в среднем 2,5 % от общего торгового оборота. Львиная доля, чуть больше процента – это Египет, чуть меньше процента – Алжир. Кроме Египта и Алжира, которые являются крупными покупателями российского зерна и вооружений, все остальные страны Африки для России имеют близкое к нулю значение, с точки зрения внешней торговли.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:53
      +2
      +100500 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: ВлР
      В очередной раз списал неграм 23 млрд долларов долгов и выделил на "помощь" 90 млн.

      Ярды с них по любому не стрясти, тем более что при стряске можно окончательно забыть про Африку, в пользу китайского "брата".
      А так можно зарабатывать на месте - перерабатывать сырьё, используя дешевую рабочую силу. То же и со строительством. Вопрос в другом - населению России что с того, окромя гордости за "великую и могучую"?! request
  4. spirit
    spirit Сегодня, 12:47
    +11
    Африка становится новым центром силы, и с этим всем придется считаться.

    Какой какой силой?)как была дойной коровой так и осталась, только теперь туда новые игроки зашли типо Китая.
    Теперь же готовится выделение еще 90 млн. долларов на помощь африканским странам

    Цезарь передает всем волонтёрам привет ,собирающим деньги на нужды нашим солдатам drinks
    1. Комментарий был удален.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:47
    +4
    Африка становится новым центром силы
    Я бы сделал ставку на Южную и Центральную Америку, как более развитую и цивилизованную по сравнению с Африкой.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 12:50
    0
    Африка становится новым центром силы


    Поэтому мы снова будем помогать деньгами этому "центру силы"?

    российское руководство также рассматривает и мирные инициативы, предложенные Африкой в рамках украинского конфликта


    Корейский вариант все таки на столе?

    https://lenta.ru/news/2023/06/17/afrikanskiy_plan/
    Президент ЮАР раскрыл детали африканского мирного плана по Украине

    ...включает 10 пунктов.
    Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути. Кроме того, в документе предлагается «деэскалация с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию».
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:51
    +6
    Царь всегда настоящий. Потому, что всегда настроит на своём.

    А народ, не способный настоять на своем--не настоящий.

    Брежнев ошибался, когда говорил :"с таким народом мы добьёмся всего, чего захотим". Нет, с таким народом все идёт разнос. Группировка в 1991 захотела раздолбать свою страну от"большого ума" - - и никто не пикнул....

    Вывод номер 1 :Никакая система без обратной связи развиваться не может. А если её нет - и порядка нет.
    Вывод номер 2: Не настоящий народ по причине 1 будет заменён настоящим...... . Кого в ящик, кого в тундру.
  8. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 12:51
    +1
    красивые слова- услада ушам негров, но по факту кроме - как колонии, никто их в мире никогда не рассматривал и рассматривать в ближайшее время не собирается..
  9. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:52
    +6
    Нашему президенту случайно ничего в голову не ударило? Какой то странный он центр силы нашел.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 13:49
      +2
      Цитата: мордвин 3
      Какой то странный он центр силы нашел.

      За неимением гербовой бумаги...
      При всем богатстве выбора...
      На безрыбье...
      Синица в руках...
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:53
    -2
    Только пусть государственные структуры России,не лезут в Африку с деньгами,о занимаются дипломатическими отношениями.С деньгами в Африку пусть Сечины,с Пригожиными приходят.Пригожину кредит не отдай,опять к Лукашенко надо будет обращаться?
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: tralflot1832
      С деньгами в Африку пусть Сечины,с Пригожиными приходят.

      Если уж Пригожина посылать в Африку, то можно и без Сечина и без кредитования обойтись.
      Оркестру "Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрет" (с).
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:01
    0
    Вчера, 27 июля, в Санкт-Петербурге стартовал второй саммит Россия-Африка, на который прибыли представители из 49 государств Африканского континента.
    . Что Примечательно, оди из НЕ ПРИБЫВШИХ, из страны, похоже убыл, все равно, но уже не по своей воле!
  12. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 13:05
    -4
    Президент РФ: Африка становится новым центром силы, с этим всем придется считаться...Значит опять будут грабить несчастный ,,черный,,континент...
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:32
      +2
      Ага, 23 лярда списали. Вот же грабёж то какой. Почему граждане РФ не имеют таких привилегий? Ну типа взял кредит, половину выплатил, а половину тебе простили. Злость берёт. Совсем несменяемый потек.
  13. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:16
    +2
    То - Сирия, то - Сербия, на украдине вообще встряли неизвестно на сколько лет и сколько денег . Теперь - африка . Товарищ Президент , а можно Вас попросить заняться Россией . Например , вот , Костромской областью или Мордовией ( что там с "майскими указами" ...) . Дороги, коммуналка, учителя, врачи ... Или долги кредитные поровну списать как - то ... На те же 23 млрд . Или , получается, россияне - хуже африканцев !? А вы , стесняюсь спросить - чей президент ? ( именно "чей") . И не волнует меня кто и когда давал им эти кредиты-деньги . Если не вы -так помалкивайте, что ли. Ведь если станем хвататься за оружие - вы же нас посадите-расстреляете , не так ли ( мы же не пригожины) ? . А народ - не слепой , депутаты-генералы жируют , а народу вот проектик - сажать на 4 года за взятку до 10 тыров . Пришел к врачу - дал косарь и поехал лес валить . ( Далее печатать нельзя ....)
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:21
      +1
      Цитата: Серж9901
      Или долги кредитные поровну списать как - то ...

      А вот тут не согласен. Нефиг кредиты брать, если отдать не можешь. Разве что списывать в исключительных случаях, по болезни, например.
  14. Николай310
    Николай310 Сегодня, 13:23
    +2
    Ну на фоне развала и гниения на планете розовых пони,скоро даже Тоджикистон станет центром силы...
  15. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:28
    +2
    Президент РФ: Африка становится новым центром силы

    Это не африка становится силой, это россия превратилась в центр импотенции.
  16. Люмира
    Люмира Сегодня, 13:35
    +4
    ВсеТВ каналы забиты слезами родителей, ПРОСЯЩИХ ПОМОЩИ НА ЛЕЧЕНИЕ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ.
    А Африка, как и недавно уехавшая олимпийская чемпионка, где дают больше, туда и смотрит. Им ещё позицию рабства века надо из головы выбивать. Кто платит больше, тот и хозяин.
  17. al3x
    al3x Сегодня, 14:30
    +1
    И правда, центр силы. Приехали всем табором и отжали 23 лярда баксов. wassat за то всей страной на снарягу для бойцов и на лекарства для детей собирать будем вновь и вновь. А он точно наш президент?