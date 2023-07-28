Президент РФ: Африка становится новым центром силы, с этим всем придется считаться

Вчера, 27 июля, в Санкт-Петербурге стартовал второй саммит Россия-Африка, на который прибыли представители из 49 государств Африканского континента. Стоит отметить, что многие эксперты уже назвали мероприятие крайне удачным для укрепления и дальнейшего развития партнерства между странами-участницами.В ходе своего выступления на пленарном заседании саммита Россия-Африка, президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений касательно будущего сотрудничества со странами континента.Российский лидер подчеркнул, что по сей день не изжиты проявления колониализма по отношению к странам Африки со стороны бывших метрополий. Это способствует нестабильности ситуации и острым социальным, а также экономическим кризисам на континенте.Между тем, со слов Владимира Путина, Африка становится новым центром силы, и с этим всем придется считаться.В свою очередь, как заявил президент РФ, наша страна предлагает участникам саммита содействие в преодолении вышеупомянутых проблем. В первую очередь, это касается более тесного сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб, а также подготовки военнослужащих и органов правопорядка африканских стран.Кроме того, Владимир Путин подтвердил готовность России продолжить оказание экономической и гуманитарной поддержки континенту. Он напомнил, что наша страна уже простила Африке долгов на сумму в 23 млрд. долларов. Теперь же готовится выделение еще 90 млн. долларов на помощь африканским странам.Также российский лидер подчеркнул, что несмотря на санкционное противодействие со стороны Запада, продолжится и гуманитарная поддержка Африканского континента. Он напомнил, что в прошлом году Россия направила в Африку около 11,5 миллиона тонн зерна, а за первую половину текущего года - почти 10 млн тонн.Напоследок Владимир Путин добавил, что российское руководство также рассматривает и мирные инициативы, предложенные Африкой в рамках украинского конфликта, подчеркнув, что наша страна не отказывается от рассмотрения данной проблемы.