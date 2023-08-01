Или кладбище в крестах, или голова в кустах. Размышления о втором этапе украинского наступления

Ещё два месяца назад мы озвучивали план украинского контрнаступления. Уже тогда было известно и то, что второй этап этого наступления планируется на август.
То есть к августу ВСУ должны были решить все задачи первого этапа и в начале месяца уже начинать освобождать Крым и Донбасс, выходить к границам 1991 года.
Но почти два месяца боёв не принесли сколько-нибудь заметного результата. Российская армия не только удержала позиции, но и сама начала наступательные действия. Не торопясь, методично перемалывая подразделения ВСУ. Короче говоря, никакого контрнаступления ВСУ на сегодня не видно.
Да, ценой огромных потерь украинцы продвигаются на каком-то направлении. Но после этого под ударами артиллерии и авиации откатываются назад. Все победы, о которых заявляют обе стороны, это всего лишь тактические успехи, не имеющие особого значения с точки зрения стратегии.
Мы сегодня наблюдаем достаточно странную картину. ВСУ укладывает в землю целые подразделения, теряют огромное количество бронетехники, но продвижения вперёд нет. И в это же время наша армия, имея возможность наступать, стоит на месте. Командование не предпринимает попыток провести серьёзную наступательную операцию.
В чём причина такой пассивности россиян? Ответ, по моему мнению, нужно искать не в штабах, не в арсеналах, а в политических решениях нашего руководства. Напомню одну мою статью, которая была опубликована на ВО в день, когда мы начали отвод войск из Херсона.
Тогда я говорил о том, какие колоссальные имиджевые потери понесёт Россия, оставив Херсон, какие усилия понадобятся для того, чтобы потом забрать Херсон назад. Это было очевидно. Но... Было принято политическое решение о выводе 30-тысячной группировки с правого берега Днепра. Военные победы аннулировали политики.
Почему это было сделано, нам не объяснили до сих пор. Нам пригрозили вводом сил НАТО? Или ядерным ударом? Я не знаю. А все предположения – это всего лишь размышления на тему. Официальное объяснение, скорее всего, мы узнаем уже после войны. Как узнаем и то, почему мы отдали без боя более 50 % освобождённых территорий на севере. Зачем проводилась операция по захвату аэродрома под Киевом…
Не стоит скрывать, что эти вопросы действительно тревожат военных. Нет, это не почва для какого-то восстания или чего-то подобного, как это пытаются представить украинцы, это тревога созидателей. Мы пойдём, выбьем врага из села, города, мы создадим победу(!), а потом, неожиданно для солдат и офицеров, будет принято политическое решение и… Но самое мерзкое в такой ситуации то, что виноватыми станут не политики, а военные.
«Развяжите руки» нашим офицерам. На войне, как и в любом деле, должны работать профи. Действующие профессиональные военные. Ну почитайте часто цитируемого Карла фон Клаузевица. Генерал хоть и представитель реакционной немецкой идеологии, но умён:
«Война есть не что иное, как продолжение политики с привлечением иных средств.»
«Война – область недостоверного; три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности...»
«О войне», 1832 год
Я не думаю, что сомнения как-то ослабят боевой дух наших подразделений. Бойцы практически ежедневно проявляют мужество и героизм. Примеров тысячи. И желание освобождать не прошло. Желание брать города не исчезло. Наступление начнётся сразу после того, как будет принято политическое решение.
Или в Вашингтоне пан, или украинец пропал
Возникает вопрос о том, почему Киев начинает второй этап контрнаступления, не выполнив задачи первого этапа. Тут стоит посмотреть глобально на состояние Украины. Сможет ли страна выжить без западных подачек? Я даже не про войну, а про жизнь. Про экономику.
Август критический месяц для существования киевской власти. Причём, по давно сложившейся традиции, решаться судьба режима Зеленского будет далеко от Киева. Напомню, в сентябре в США пройдут выборы в палату представителей Конгресса.
Какие «добрососедские отношения» существуют между демократами и республиканцами в США, известно всему миру. Что уже сегодня творится на предвыборных собраниях, мы тоже видим. И прогнозы американских политологов по результатам будущих выборов читаем.
Если всё произойдёт так, как предсказывают политологи, поток американской помощи незалежной может прекратиться. Даже несмотря на все старания «дедушки Бидона». Конгресс уже спрашивает о том, куда уходят выделенные средства. Даже при господстве демократов. А предсказывают победу республиканцев…
Что произойдёт в этом случае? Тут и гадать не надо. Американцы всегда играют в долгую. Значит, стоит просто осмотреться вокруг. В СМИ США сегодня практически исчезли публикации о быстрой победе Украины. Более того, активно обсуждается тема переговоров между Киевом и Москвой. Правда, пока на условиях Киева.
По логике американцев, вполне вероятным исходом переговоров должен стать корейский вариант замораживания конфликта. Понятно, что в Киеве такое развитие событий отрицают. Но кто будет спрашивать мнение раба? Логика в этих действиях есть. Вашингтон явно даёт понять Киеву, что с теми территориями, которые уже потеряны, придётся расстаться. Что отвоюете, то ваше.
Более того, если вдруг ВСУ будут иметь где-то глобальный успех, то вполне возможно, что даже при большинстве республиканцев в палате представителей продолжится финансирование этой войны. Есть доказательства правильного использования средств государства! Вот так и получается, что Киев зависит от Вашингтона, а Вашингтон от Киева.
Будет много крови, но мало побед
Август. Месяц большой крови… Западные СМИ полны материалами о резервных бригадах ВСУ, ещё не задействованных в контрнаступлении. Читателям усиленно вдалбливают в головы мысль о том, что то, что продолжается уже два месяца, то самое широко разрекламированное контрнаступление ВСУ, на самом деле было всего лишь разведкой боем.
Те десятки тысяч могил, которые появились на украинских кладбищах в последние два месяца, это ерунда. Отходы войны. А вот те, кого обучили на базах НАТО, это и есть настоящая украинская армия. Те, против кого русская, советская по сути, армия просто не сможет воевать. Западная военная доктрина, объединённая с западной техникой и вооружением, всегда побеждает советскую.
Мы привыкли к вранью в украинских и западных СМИ. Эта информация тоже, мягко говоря, не соответствует действительности. На самом деле эти хвалёные штурмовые бригады ВСУ уже давно «сокращены на половину» российскими подразделениями. Да и западное вооружение оказалось не таким страшным, как его рисовали СМИ. Горят немецкие кошки не хуже всего прочего зверинца.
Если рассматривать конкретику на сегодня, то становится понятным, что главное направление удара ВСУ не изменилось. Вперёд на Мелитополь. Напомню вчерашние события. Ранним утром ВСУ начали масштабное, по меркам данной войны, наступление силами до трёх батальонов пехоты 33-й и 118-й бригад ВСУ, усиленных танками.
Вся эта масса людей и техники наткнулась на мужество и стойкость мотострелков 71-го полка 42-й мотострелковой дивизии и морпехов 810-й бригады... Результат наступления известен. 22 уничтоженных танка, 10 БМП и бронемашина. Ну и до сотни «наступателей»… Но ведь это только малая часть того, что там сосредоточено! Одна бригада фактически…
Да, некоторого успеха ВСУ добились, но завязли достаточно глубоко в оборонительных порядках наших войск. Теперь надо решать проблему подтягивания бронетехники под огнём русской арты.
А в составе 10-го армейского корпуса ВСУ их, бригад, четыре! А это до 20 тысяч личного состава, до 90 танков, до 120 РСЗО и до 80 орудий, по данным Telegram-канала «Военный обозреватель». Думаю, не стоит говорить о том, какими возможностями обладают ВСУ, имея такую группировку в резерве.
Но параллельно с наступлением ВСУ на Запорожском направлении мы видим существенные успехи наших подразделений в ЛНР и ДНР. Если посмотреть на карту, то легко увидеть довольно большую территорию от Северска до границ Харьковской области, уже освобождённую от украинской армии. И ситуация такая, что для ВСУ нет альтернатив, кроме как вводить в бой последние резервы.
Итак, Киеву нужен результат любой ценой. Хозяевам Зеленского тоже нужен результат. Вопрос к Москве. А нам нужен результат любой ценой? Мы готовы положить десятки тысяч наших парней за быструю победу? Я часто употребляю слово «мясорубка». Думаю, что в ближайший месяц этот агрегат будет работать в усиленном режиме.
Подытожим факты
Несмотря на то, что на данный момент российская армия успешно справляется с наступлением ВСУ практически на всех участках, говорить о каком-то решающем преимуществе нашей армии пока не стоит. Опасность прорыва обороны сохраняется.
Особенно с учётом того, что с потерями Киев не считается. Повторю начало уже написанной выше цитаты генерала Клаузевица:
«Война – область недостоверного...»
Нужно ли нам переходить в наступление на Запорожском направлении? Лично у меня возникает сразу контрвопрос – а зачем? Мы успешно перемалываем атакующего противника при минимальных потерях. Поддадимся эмоциям, пойдём брать всё подряд ради красивой фотографии... И потери наши увеличатся в разы…
Получается на севере. Надо продолжать там. Но не бежать перед огневым валом собственной артиллерии, а спокойно дожидаться окончания работы «бога войны» и занимать разбитые опорники. Наверное, хватит нам уже видео героизма наших штурмовиков при захвате опорников. Мы давно знаем, что трусов там не держат.
Занимать и закрепляться. Одним на ЛБС, другим (Росгвардии) в тылу, третьим (органам военно-гражданской администрации) разворачивать работу по обеспечению жизни людей. Иногда стоит бежать, а иногда идти. Идти уверенно, как хозяин.
Ну и последнее. О чём я умышленно не упоминал выше. Я не синоптик, но живу достаточно долго на земле и понимаю, что окончание лета и начало осени – не очень засушливый период на Украине. Да и уже сейчас дождей в зоне проведения СВО хватает.
Прямо сейчас, на момент написания этого материала, ЛБС заливает дождик. Всё размыто, а украинцы нагоняют личный состав в район Работино. И уже традиционно «мяса» много, техники мало. Цитирую слова знакомого:
«Да ничего нового нет. Опять пойдут мясом, а наемники будут гонять на технике...»
Это я к чему всё написал. Все мы знаем, как весенняя (осенняя) погода помогает воевать. Напомнил о скорой осени неслучайно. Не думаю, что штабы ВСУ будут до последнего беречь резервы. Кошки дождика не любят. В том числе и немецкие. И в 1944-м, и в 2023-м году.
Отрабатываем наступающих и ждём приказа на наступление.