Или кладбище в крестах, или голова в кустах. Размышления о втором этапе украинского наступления

«Война есть не что иное, как продолжение политики с привлечением иных средств.»

«Война – область недостоверного; три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности...»

«О войне», 1832 год

Или в Вашингтоне пан, или украинец пропал

Будет много крови, но мало побед

Подытожим факты

«Война – область недостоверного...»

«Да ничего нового нет. Опять пойдут мясом, а наемники будут гонять на технике...»