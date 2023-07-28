На Артемовском, Марьинском и Лисичанском направлениях Вооруженные силы РФ отразили попытки контратак украинских штурмовых подразделений. В районе Клещеевки, которая находится недалеко от Артемовска, российские вертолетчики нанесли удары по атакующим силам ВСУ.
Об этом сообщал глава пресс-службы «Южной» группировки ВС России Вадим Астафьев.
Под удар боевых вертолетов попали подразделения штурмовой бригады ВСУ «Лють» («Ярость»), сформированной из сотрудников Нацполиции, а также спецназовцы из состава украинских Сил специальных операций. Сама Клещеевка, неподалеку от которой происходили описанные события, в результате многомесячных боестолкновений практически полностью разрушена. Бои за нее продолжаются.
В то же время артиллеристы нанесли точные удары по пяти позициям боевиков.
В окрестностях Андреевки, сообщает Астафьев, украинские пехотные подразделения на бронемашинах предприняли попытку контратаки. Они попали под удар российских FPV-беспилотников, понеся при этом существенные потери. Также противник потерял два миномета и две гаубицы.
В это время российские военные добились существенных успехов на Сватовском направлении. Здесь они продвигаются вперед, продолжая освобождать территорию Луганской Народной Республики и Харьковской области. По линии фронта ширина участка, где наступают наши силы, составляет 12 километров. Участок находится между населенными пунктами Сергеевка и Нововодяное.