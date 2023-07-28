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В районе Клещеевки российские вертолетчики нанесли удары по атакующим силам ВСУ

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В районе Клещеевки российские вертолетчики нанесли удары по атакующим силам ВСУ

На Артемовском, Марьинском и Лисичанском направлениях Вооруженные силы РФ отразили попытки контратак украинских штурмовых подразделений. В районе Клещеевки, которая находится недалеко от Артемовска, российские вертолетчики нанесли удары по атакующим силам ВСУ.


Об этом сообщал глава пресс-службы «Южной» группировки ВС России Вадим Астафьев.

Под удар боевых вертолетов попали подразделения штурмовой бригады ВСУ «Лють» («Ярость»), сформированной из сотрудников Нацполиции, а также спецназовцы из состава украинских Сил специальных операций. Сама Клещеевка, неподалеку от которой происходили описанные события, в результате многомесячных боестолкновений практически полностью разрушена. Бои за нее продолжаются.

В то же время артиллеристы нанесли точные удары по пяти позициям боевиков.

В окрестностях Андреевки, сообщает Астафьев, украинские пехотные подразделения на бронемашинах предприняли попытку контратаки. Они попали под удар российских FPV-беспилотников, понеся при этом существенные потери. Также противник потерял два миномета и две гаубицы.

В это время российские военные добились существенных успехов на Сватовском направлении. Здесь они продвигаются вперед, продолжая освобождать территорию Луганской Народной Республики и Харьковской области. По линии фронта ширина участка, где наступают наши силы, составляет 12 километров. Участок находится между населенными пунктами Сергеевка и Нововодяное.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. esl462
    esl462 Сегодня, 12:55
    0
    Я так понимаю, что в Клещеевку бросили последние мотивированные и подготовленные части...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:00
      -1
      Вопрос к автору: Почему контратаки, а не атаки? Еврофашисты атакуют наши позиции. Мы контратакуем. Только под Сватово мы наступаем.
      Так что нет никакого контрнахрюка, просто идёт нахрюк наркохряков.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:01
      +2
      Для атаки на Клещеевку ВСУ бросили множество разных бригад.Это и обьясняет их относительный успех в виде выхода на окраины Клещеевки. Даже в саму Клещеевку ВСУшники заходили,но их оттуда выбили. Закрепиться не могут.Арта их раз за разом перемалывает,а они кидают туда всё новые и новые резервы фанатик Сырский старается. Правда высоты вокруг Клещеевки сейчас за ВСУ.На северо-западе от Артёмовска ВСУшников отбросили назад за водохранилище.Но тут у ВСУ нет таких резервов,которые собраны для штурма Клещеевки.Там тупо массой продавливают при поддержки дальнобойной артиллерии,которую из-за её дальнобойности не всегда удаётся накрыть.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:59
    0
    ".......сформированной из сотрудников Нацполиции......", ну вот, дождались, "гвардия наступа" обозначилась, о которой ранее много говорили, состоящая из ППС, вертухаев и др. около силовых структур, помимо ВСУ. Это есть их последний и решительный бой и все, как один, умрут.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:10
      +1
      Под удар боевых вертолетов попали подразделения штурмовой бригады ВСУ «Лють» («Ярость»), сформированной из сотрудников Нацполиции, а также спецназовцы из состава украинских Сил специальных операций.


      Костяк бригады составляет спецназ из ССО,а нацполиция для массовки, чтобы бригада была укомплектована.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:01
    -5
    Итогом всех потуг хохла станут многотысячные жертвы и нулевой результат.
    Ждем возвращения музыкантов на этот участок фронта. Думаю, что с психологической точки зрения противник будет подавлен, увидев кто пришел его мочить.
    Отдельно отмечу, что Путин вынужден признать ошибчность своих действий, что для него редкость. Возвращение в строй Суровикина и новый этап работы Вагнера говорят о том, что власть вынуждена считаться с реальнеой силой. Думаю,что дни Шойгу на его посту сочтены...
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:05
    +1
    В боях у Клещеевки погиб командир батальона «Призрак»
    Артур Богаченко был продолжателем дела нашего павшего товарища Алексея Мозгового, основателя батальона «Призрак» 4-й бригады ЛНР.
    Бойцы батальона отражают атаки врага в районе Клещеевки, нанося ему значительные потери.
  5. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:30
    -1
    Вопрос-":почему мы не используем кассетные боеприпасы"? Самое время по наступающим фашистам отработать.