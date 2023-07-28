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Российские военнослужащие захватили на Запорожском направлении французский легкий колесный танк AMX-10RC

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Российские военнослужащие захватили на Запорожском направлении французский легкий колесный танк AMX-10RC

На Запорожском направлении в результате боевых действий российскими военными был захвачен легкий колесный танк AMX-10RC французского производства, находившийся на вооружении одного из украинских формирований. Об этом рассказал РИА Новости запорожский политик, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.


По словам Рогова, танк французского производства был захвачен на линии фронта в очень хорошем состоянии. У боевой машины нет никаких повреждений, состояние практически идеальное, подчеркнул политик.

Как рассказал РИА Новости Владимир Рогов, французский танк отправят на изучение специалистам военной промышленности. Напомним, что ранее Франция передала эти боевые машины украинским формированиям в надежде, что они сыграют весомую роль в контрнаступлении.

Однако выяснилось, что для боев, подобных запорожским, данные танки не очень хорошо подходят из-за слабой брони. Французская армия использовала их преимущественно в операциях в Африке, где у противоборствующих сторон не было столь мощного оружия, как у российской армии.

Рогов также отметил, что российские войска сдерживают атаки украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, в том числе на Времевском выступе. Ранее сообщалось, что боевики ВСУ смогли закрепиться на окраинах населенного пункта Старомайорское, сейчас там идут ожесточенные бои между ВС РФ и украинскими формированиями. Российские военные отражают очень мощные и активные атаки сил противника.
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16 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:10
    +1
    Хинзиры этот французский танк под Новодонецком в июне потеряли. Видимо только вчера у наших появилась возможность его вытащить в тыл.


    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:41
      +2
      Колесники хороши только в игре World Of Tanks.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 14:27
        +1
        Цитата: Бородач
        Колесники хороши только в игре World Of Tanks.

        В основном колесники- фигня, а конкретно AMX-10RC- полная фигня. Ни брони, чтобы потанковать. Ни обзора, чтобы посветить. Дамаг средний. Пробитие более-мение, только и всего.
    2. uav80
      uav80 Сегодня, 13:43
      +2
      Судя по последней фотке пока тащили кто то скомуниздил гудок...



      Да и комплектация упростили перед отправкой внаукраину...



      ЗЫ: хотя может это и не гудок...



    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:47
      +2
      В данном случае, важнее, что россияне не дали киевским бандеро - нацикам никакой возможности, это "хозяйское добро" эвакуировать...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:10
    +3
    Вообще то этому событию уже как месяц исполнилось.В прошлом месяце писали про захваченного колесного танка
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:24
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще то этому событию уже как месяц исполнилось.В прошлом месяце писали про захваченного колесного танка

      Ничего страшного. О победах можно писать почаще, подсластить, так сказать, серые фронтовые будни. hi
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:15
    +1
    на каждого француза найдется свой партизан...... yes
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:19
    0
    Что-то ничем эти невероятные колесные танки, что видят рентгеновским зрением на десятки км, не отличились. Наверно снова наши воюют не по правилам
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 13:21
    +1
    Французская армия использовала их преимущественно в операциях в Африке, где у противоборствующих сторон не было столь мощного оружия, как у российской армии.

    yes Вот! Думали на простачка проскочить, как с тумбой-юмбой?! stop Не выйдет! Добро пожаловать в Россию!!! am
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:28
    0
    В БРДМ воткните орудие, такое же чудовище получится. Ходить в разведку, на всякий случай с "пушкой".
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    0
    Российские военнослужащие захватили на Запорожском направлении французский легкий колесный танк AMX-10RC
    . Что в нем лёгкого и что в нем танка?
  8. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 13:44
    +2
    Российские военнослужащие захватили на Запорожском направлении французский легкий колесный танк AMX-10RC

    Просто интересно, почему новость на российском ресурсе подается от третьего лица? М?

    Автор (редакция) имеют нейтральный статус в режиме СВО?!
    1. ettore
      ettore Сегодня, 14:27
      0
      Цитата: Непостижимый
      Российские военнослужащие захватили на Запорожском направлении французский легкий колесный танк AMX-10RC

      Просто интересно, почему новость на российском ресурсе подается от третьего лица? М?

      Автор (редакция) имеют нейтральный статус в режиме СВО?!

      А, вдруг СВО пойдёт совсем не так, вот и отмазка на всякий случай будет.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:39
    0
    На Запорожском направлении в результате боевых действий российскими военными был захвачен легкий колесный танк AMX-10RC французского производства, находившийся на вооружении одного из украинских формирований. Об этом рассказал РИА Новости запорожский политик, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
    Почитаешь новости от Рогова и всё сразу становится понятно ... yes
  10. blackcat
    blackcat Сегодня, 14:48
    0
    Абсолютно не правильная трактовка мотивации французов , ребята просто задорого продали Украине хлам который требовал утилизации , двойная выгода , и так практически все страны блока НАТО, особенно с бывшим советским оружием am