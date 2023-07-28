На Запорожском направлении в результате боевых действий российскими военными был захвачен легкий колесный танк AMX-10RC французского производства, находившийся на вооружении одного из украинских формирований. Об этом рассказал РИА Новости запорожский политик, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, танк французского производства был захвачен на линии фронта в очень хорошем состоянии. У боевой машины нет никаких повреждений, состояние практически идеальное, подчеркнул политик.
Как рассказал РИА Новости Владимир Рогов, французский танк отправят на изучение специалистам военной промышленности. Напомним, что ранее Франция передала эти боевые машины украинским формированиям в надежде, что они сыграют весомую роль в контрнаступлении.
Однако выяснилось, что для боев, подобных запорожским, данные танки не очень хорошо подходят из-за слабой брони. Французская армия использовала их преимущественно в операциях в Африке, где у противоборствующих сторон не было столь мощного оружия, как у российской армии.
Рогов также отметил, что российские войска сдерживают атаки украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, в том числе на Времевском выступе. Ранее сообщалось, что боевики ВСУ смогли закрепиться на окраинах населенного пункта Старомайорское, сейчас там идут ожесточенные бои между ВС РФ и украинскими формированиями. Российские военные отражают очень мощные и активные атаки сил противника.