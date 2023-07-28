Украинская прокуратура передала в суд дело экс-гендиректора предприятия «Антонов», считающегося причастным к уничтожению самолета «Мрия»

На Украине органы прокуратуры передали в суд уголовное дело бывшего генерального директора ГП «Антонов» Сергея Бычкова. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в судебной системе Украины.Сергея Бычкова считают виновным в уничтожении самолета «Мрия». По утверждению украинской прокуратуры, Бычков якобы проявил преступную халатность, из-за чего в начале спецоперации ВС РФ был уничтожен самолет «Мрия».Именно Бычкова государство считает виновным в том, что он не распорядился оперативно вывезти АН-225 с аэродрома в Гостомеле под Киевом. В итоге самолет был уничтожен, украинское государство понесло ущерб в размере почти 8,5 млрд гривен. Весной 2023 года Бычкова арестовали украинские спецслужбы.Что интересно, ранее Бычков предлагал восстановить самолет «Мрия». Но Киеву, вероятно, более интересным вариантом показалось привлечение бывшего топ-менеджера к уголовной ответственности за халатность, повлекшую уничтожение самолета.Напомним, что самолет АН-225 «Мрия» был признан самым большим транспортным воздушным судном в мире. Он был спроектирован и построен в единственном экземпляре еще в Советском Союзе, в 1984-1985 гг. После распада СССР АН-225 остался на территории Украины. В момент начала спецоперации 24 февраля 2022 года самолет находился на аэродроме Гостомель, а уже 27 февраля украинские власти сообщили, что самолет был уничтожен в результате боевых действий.