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Украинская прокуратура передала в суд дело экс-гендиректора предприятия «Антонов», считающегося причастным к уничтожению самолета «Мрия»

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Украинская прокуратура передала в суд дело экс-гендиректора предприятия «Антонов», считающегося причастным к уничтожению самолета «Мрия»

На Украине органы прокуратуры передали в суд уголовное дело бывшего генерального директора ГП «Антонов» Сергея Бычкова. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в судебной системе Украины.


Сергея Бычкова считают виновным в уничтожении самолета «Мрия». По утверждению украинской прокуратуры, Бычков якобы проявил преступную халатность, из-за чего в начале спецоперации ВС РФ был уничтожен самолет «Мрия».

Именно Бычкова государство считает виновным в том, что он не распорядился оперативно вывезти АН-225 с аэродрома в Гостомеле под Киевом. В итоге самолет был уничтожен, украинское государство понесло ущерб в размере почти 8,5 млрд гривен. Весной 2023 года Бычкова арестовали украинские спецслужбы.


Что интересно, ранее Бычков предлагал восстановить самолет «Мрия». Но Киеву, вероятно, более интересным вариантом показалось привлечение бывшего топ-менеджера к уголовной ответственности за халатность, повлекшую уничтожение самолета.

Напомним, что самолет АН-225 «Мрия» был признан самым большим транспортным воздушным судном в мире. Он был спроектирован и построен в единственном экземпляре еще в Советском Союзе, в 1984-1985 гг. После распада СССР АН-225 остался на территории Украины. В момент начала спецоперации 24 февраля 2022 года самолет находился на аэродроме Гостомель, а уже 27 февраля украинские власти сообщили, что самолет был уничтожен в результате боевых действий.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Kyivcity; Wikipedia / mark steven
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20 комментариев
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  1. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 13:15
    +1
    Зачем вообще КБ Антонова перебазировали в Киев?!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:21
      +2
      Зачем Крым из РСФСР передали УССР?Вопрос такооо же рода..Там если копнуть еще со времен Донецко-Криворожской республики столько вопросов...Кто же тогда знал,что так получится?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:33
      +3
      Цитата: Pavel73
      Зачем вообще КБ Антонова перебазировали в Киев?!

      Вопрос из той же оперы - "Зачем создали УССР, чего никогда не было в составе Руси и Российской Империи?" или "Зачем создавали в советский период из аграрных территорий Малороссии индустриально-промышленные центры?".

      Дальновидности не хватило вот и перебазировали.
    3. uav80
      uav80 Сегодня, 14:32
      -1
      Цитата: Pavel73
      Зачем вообще КБ Антонова перебазировали в Киев?!


      Все проблемы из-за баб...

      Всё банально Яковлев и Антонов не поделили новую общую секретаршу, из-за этого немного поругались...
      В последствии Александр Сергеевич пообщался с Никитой Сергеевичем и предложил перевести создаваемое КБ тяжелой транспортной авиации в Киев, типа из-за того что быстро основать новое производство транспортных самолетов в Новосибирске дольше и более трудоемко чем построить новое производство в европейской части страны, а Антонова назначить генеральным конструктором нового авиазавода...

      ЗЫ: секретарша уехала с Антоновым и в последствии стала его очередной женой.
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 14:48
        0
        Цитата: uav80
        Александр Сергеевич пообщался с Никитой Сергеевичем и предложил перевести создаваемое КБ тяжелой транспортной авиации в Киев,

        Полнейшую чушь несёте....
        Не много из истории ОКБ
        ...Опытно-конструкторское бюро ОКБ-153 образовано 31 мая 1946 года постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Главным конструктором назначили Антонова Олега Константиновича. Сразу ОКБ было дано задание на создание сельскохозяйственного самолёта «Ан-2», первый полёт которого состоялся 31 августа 1947 года. Летом 1952 года ОКБ переезжает в Киев.
        И из истории создания самолёта Ан-2
        6 марта 1946 года было образовано ОКБ-153 по гражданским и транспортным самолётам при Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Его главным конструктором стал Олег Константинович Антонов. Первым заданием ОКБ стал сельскохозяйственный самолёт СХА-1, позднее переименованный в Ан-2.
        31 августа 1947 года лётчик-испытатель П. Н. Володин впервые поднял в небо первый прототип Ан-2, обозначенный СХА. Самолёт выполнил два больших круга на высоте 1200 метров и после 30 минут полёта совершил посадку. В декабре 1947 года в НИИ ВВС начались Государственные испытания, которые продолжались до марта 1948 года. 23 августа 1948 года самолёт под обозначением Ан-2 был принят на вооружение ВВС и на снабжение ГВФ. Серийное производство было организовано на заводе № 473 в Киеве. 9 сентября 1949 года лётчик-испытатель Г. И. Лысенко поднял в небо первый серийный Ан-2 (в транспортном варианте).
        Просто ОКБ из Новосибирска перевели ближе к производственной базе... Это если вкратце.
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 13:16
    +4
    "Своевременно "- это как и куда он должен был эту махину спрятать? У которого как минимум 1 движок был снят....
    Соломой закидать - чтоб не маячил??

    С другой стороны- "восстановить"...
    Как можно врсстановить горелый(!!!) самолет с кучей осколочных, 30мм, КПВТешных, автоматных и всех прочих дырок?
    Максимум до состояния -" Можно катать по аэродрому тягачем".....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:33
      +2
      Следователи также считают, что именно халатность Бычкова привела к потере самолета "Мрия", ведь судно могло улететь в Германию задолго до двадцать четвертого февраля. За месяц до начала спецоперации руководству "Антонова" написали из Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) и предложили переправить самолеты на аэродром в Лейпциге. Парковочные места были готовы двадцать шестого января. Однако команда Бычкова это приглашение проигнорировала и отправила "Мрию" в Гостомель на ремонт одного из шести двигателей. Ан-225 и Ан-124 планировали перегнать в Германию двадцать пятого февраля. Спецоперация началась днем раньше, поэтому самолеты забрать не успели. В результате боев были уничтожены три самолета: Ан-225 "Мрия", Ан-74 и Ан-26. Повреждены еще пять: Ан-12, Ан-22 "Антей", Ан-28, Ан-132D и Ан-124 "Руслан".
      До этого часть самолетов могла быть эвакуирована. Могла взлететь и "Мрия". Один из шести ее двигателей действительно был неисправен, но самолет мог улететь и без него.

      Сегодня на "Авиалиниях Антонова" работают лишь пять из семи Ан-124 "Руслан". Именно они выполняют рейсы и удерживают компанию на плаву. В Канаде и Германии простаивают еще четыре "Руслана" российской государственной компании "Волга-Днепр", которые "Антонов" стремится получить в качестве компенсации. Эти самолеты россияне не могут вернуть из-за "закрытого неба". Суда стоят на аэродромах, за что начисляется арендная плата. "Антонов" предлагает разработать процедуру их конфискации и для этого нуждается в поддержке дипломатов.


      Однако путь к прогрессу пролегает через сотрудничество с международными игроками в авиастроительной отрасли. Либо через совместное производство, либо через приватизацию „Антонова” с продажей всего предприятия или, по крайней мере, доли в нем одному из таких международных игроков. Если „Антонов” не имеет стратегической роли, без которой государству не обойтись, то он вполне может стать частным. Тогда пусть он сотрудничает с международными компаниями, которые будут инвестировать в него", – считает консультант по корпоративному управлению Андрей Бойцун, возглавлявший разработку реформы корпоративного управления "Укроборонпрома" в 2020 году

      https://inosmi.ru/20230502/aviatsiya-262297718.html
    2. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 13:44
      +2
      С другой стороны- "восстановить"...
      Как можно врсстановить горелый(!!!) самолет с кучей осколочных

      говорили про недостроенный корпус второго самолета, но у них нет таких технологий чтобы его доделать
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:51
        -4
        У Запада закажут недостающие конструкции самолёта Ан-225.
  3. esl462
    esl462 Сегодня, 13:18
    +2
    Надо было знающим людям зафрахтовать его накануне начала событий, а затем задержать его под любым предлогом где-нибудь в Ульяновске...
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:19
    +1
    украинское государство понесло ущерб в размере почти 8,5 млрд гривен.

    вот зараза..... такие деньжищи из кармана уплыли...... belay
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 13:20
    +2
    Украинская прокуратура передала в суд дело экс-гендиректора предприятия «Антонов», считающегося причастным к уничтожению самолета «Мрия»

    "Охота на ведьм"?
    При всём желании, каким бы директором человек не был, генеральным или ещё каким, так измохратить самолёт, тем более такого размера, ему не под силу.
    Ищите другого виноватого! fellow lol
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:28
    +2
    В итоге самолет был уничтожен, украинское государство понесло ущерб в размере почти 8,5 млрд гривен
    На сколько я помню по этому самолету лупила украинская артиллерия с целью его уничтожения, чтобы не достался нашим. Бычков не мог знать, что российская армия высадит десант в Гостомеле, как не знало об этом и киевское руководство. Одним словом было бы желание, а причина всегда найдется. Главное с себя сняли ответственность найдя стрелочника.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:37
      -1
      как не знало об этом и киевское руководство
      А вот оно как раз знало- десант явно ждали. Нужно кротов ловить.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:41
    0
    Украинская прокуратура передала в суд дело экс-гендиректора предприятия «Антонов», считающегося причастным к уничтожению самолета «Мрия»
    . Вопрос... а самолёт мог бы просто улететь, куда глаза глядят?
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:01
    +4
    Глубоко символичное событие, укрофашисты уничтожили самолет и одновременно навсегда попрощались с самой большой в мире украинской Мечтой о Свинорае на земле.
    Любое событие имеет смысл и не является случайным.
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 14:18
    +1
    Сергея Бычкова считают виновным в уничтожении самолета «Мрия».


    Не совсем верно.
    Его обвиняют в госизмене, что умышленно не разрешал возвести инженерно-фортификационные сооружения на аэродроме в Гостомеле. И тем способствовал его быстрому захвату 25 февраля.
    Директора «Антонова» Михаила Харченко тоже хотели арестовать, но он успел скрыться (якобы в Крым?!).

    Я так думаю, что этого Бычкова скоро обменяют на кого-нибудь из «Азова».
  10. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 14:23
    0
    Цитата: esl462
    Надо было знающим людям зафрахтовать его накануне начала событий, а затем задержать его под любым предлогом где-нибудь в Ульяновске...

    вот это у вас мрии..................)))
    1. esl462
      esl462 Сегодня, 14:56
      0
      Просто птичку жалко.Досталась она "государству" её не достойного.
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:37
    0
    Любопытно, а где в данный момент находится второй экземпляр Ан-225?! Один не рабочий оставался на заводском аэродроме, а второй выполнял рейсы согласно фрахта what