Несмотря на то, что Украина в настоящее время находится в непростой ситуации, Киев продолжает занимать крайне непримиримую позицию и отказывается даже от возможности проведения переговоров с Москвой, направленных на урегулирование вооруженного конфликта.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии информационному агентству ТАСС, в отличие от украинской стороны, российское руководство проявляет открытость для диалога, направленного на достижение своих целей. Однако, несмотря на это, отсутствуют какие-либо изменения в вопросах, касающихся мирного урегулирования украинского кризиса.
Песков также добавил, что на запланированной встрече российского лидера Владимира Путина с представителями африканских стран будет затронута украинская проблематика.
Стоит отметить, что одной гипотетической готовности Киева к проведению переговоров недостаточно, потому что Украина не является суверенной страной, обладающей достаточным уровнем субъектности для принятия каких-либо решений. Западные кураторы киевского режима не обеспокоены растущими потерями украинской армии и готовы продолжать прокси-войну против России до последнего украинца, а затем, возможно, и до последнего поляка...
Украинские власти даже законодательно запретили проведение каких-либо переговоров с Россией, тем самым устранив любые возможности для мирного урегулирования вооруженного конфликта.