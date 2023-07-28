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В пресс-службе Кремля заявили об отказе Киева от проведения любых переговоров с Россией

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В пресс-службе Кремля заявили об отказе Киева от проведения любых переговоров с Россией

Несмотря на то, что Украина в настоящее время находится в непростой ситуации, Киев продолжает занимать крайне непримиримую позицию и отказывается даже от возможности проведения переговоров с Москвой, направленных на урегулирование вооруженного конфликта.


Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии информационному агентству ТАСС, в отличие от украинской стороны, российское руководство проявляет открытость для диалога, направленного на достижение своих целей. Однако, несмотря на это, отсутствуют какие-либо изменения в вопросах, касающихся мирного урегулирования украинского кризиса.

Песков также добавил, что на запланированной встрече российского лидера Владимира Путина с представителями африканских стран будет затронута украинская проблематика.

Стоит отметить, что одной гипотетической готовности Киева к проведению переговоров недостаточно, потому что Украина не является суверенной страной, обладающей достаточным уровнем субъектности для принятия каких-либо решений. Западные кураторы киевского режима не обеспокоены растущими потерями украинской армии и готовы продолжать прокси-войну против России до последнего украинца, а затем, возможно, и до последнего поляка...

Украинские власти даже законодательно запретили проведение каких-либо переговоров с Россией, тем самым устранив любые возможности для мирного урегулирования вооруженного конфликта.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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34 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:24
    +14
    И слава богу,что в Киеве не хотят..Но какого рожна мы этого хотим?Мало "Минска","зерна" и прочих позоров?
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 13:31
      +4
      Это нестыковочка, которая на деле, а не на словах, показывает, кто как видит переспективу договоров. Кто считает, что договора с кем-то не стоят бумаги, на которой они написаны. А кто, вопреки риторике о неисполнении договоров, видит позитивный для себя результат именно в заключении договора.

      Чтобы подобная нестыковка не вызывала вопросов и интереса, это надо ну очень нелюбопытным быть.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:38
        +5
        В пекло переговоры. am
        Только безоговорочная капитуляция нацистской Украины.
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 13:44
          +4
          Рубим все концы, а после нас хоть потоп...правнуки расхлебают!!!!!!!
        2. Ольгея
          Ольгея Сегодня, 14:03
          +4
          Цитата: Бородач
          В пекло переговоры.
          Только безоговорочная капитуляция нацистской Украины.

          Всё правильно, в пекло их.
          Но, как воспитанные люди, предложить мы должны. Естественно, на наших условиях. Вот и пресс-секретарь говорит:
          в отличие от украинской стороны, российское руководство проявляет открытость для диалога, направленного на достижение своих целей
          Кто скажет после, что мы не предлагали?
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:36
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      И слава богу,что в Киеве не хотят..Но какого рожна мы этого хотим?Мало "Минска","зерна" и прочих позоров?


      Это не в Киеве не хотят,а в Лондоне.Зеленский завербован в МI-6 ,его жена живёт в Лондоне и потому он делает всё как ему скажут.А так торгаши они и в Африке торгаши.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 14:38
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Это не в Киеве не хотят,а в Лондоне.
        А почему англосаксы не хотят устроить договорнячок, если это они в результате надувают гаранта и водят его за нос? Им больше не хочется его надувать и водить за нос? Надоело, стало скучно?
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:13
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      И слава богу, что в Киеве не хотят..Но какого рожна мы этого хотим? Мало "Минска","зерна" и прочих позоров?

      Вопрос риторический или вы желаете узнать как было на самом деле?
      * * *
      2000 год. Гибель АПЛ «Курск». Эпизод с 14:05 до 14:31
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      В 2015 году произошло открытие ЕБН-центра, где тандем нам вещает:
       Показать / Скрыть текст

      Что новая Россия нуждалась в таком президенте, как Борис Николаевич Ельцин, который завещал беречь Россию (забыл добавить - Единую)...
      * * *
      Даже оторопь берёт от того, какой позор может ожидать нас в будущем...
      Призрак договорняка бродит по Кремлю...Его не интересует ни целостность суверенитета, ни честь страны, ни престиж и авторитет российской власти...Его задача - обеспечение бессменности и продолжение банкета несмотря на...
      Один вопрос: «Как это поможет России?»
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:17
        +1
        Цитата: ROSS 42
        Один вопрос: «Как это поможет России?»

        Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.

        «По последним данным, к настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд», — сообщил глава государства.

        Он добавил, что Москва направит $90 млн странам Африки для развития.

        «Долги большинства африканских государств сформировались во время их сотрудничества с СССР, когда страна выделяла им кредиты на различные нужды, в том числе для закупки вооружений. Большая часть задолженности приходилась на Алжир, Анголу, Ливию, Мозамбик и Эфиопию», — пишет ТАСС.
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:25
    +11
    Опять кто-то выпрашивает переговоры? Не наелись ещё. В этом вопросе одна надежда на Зеленского.
    1. guest
      guest Сегодня, 14:01
      +1
      Цитата: Владимир М
      В этом вопросе одна надежда на Зеленского.

      Да если бы он теракты не устраивал бы, то даже таких вялых ударов ка сейчас по Украине не было бы.
    2. Комментарий был удален.
    3. spirit
      spirit Сегодня, 14:14
      -1
      Опять кто-то выпрашивает переговоры?

      В Смысле кто то?Вектор такого уровня может направлять только один человек в стране,и вы его прекрасно знаете.Вот ему видимо эти переговоры очень нужны, тому кто недавно показывал один из договоров нашим "новым" не разлей вода, Африканским друзьям hi
  3. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 13:29
    +10
    Переговоры с нацистами бессмысленны по определению, так как партнёров по переговорам они не рассматривают как равных себе. Соответственно принятые на себя обязательства ничтожны со всеми вытекающими для договаривающейся стороны последствиями. Вы же не будете на полном серьёзе договариваться с собакой или табуреткой.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:29
    0
    Так давайте сменим им правительство, может новые будут сговорчивей
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:30
    +5
    Опять всплывает тема переговоров.
    В начале СВО допереговаривались до сегодняшней ситуации.
    Ближайшая задача, Харьков, Николаев, Одесса, коридор к Приднестровью, да и Херсон вернуть.
    Вот тогда, не переговоры, а безоговорочная капитуляции Украины на условиях России.
    Всё остальное, по моему, болтовня и пораженчиство.
  6. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:30
    +3
    Очередной красноречивый маркер от Кремля по поводу будущего СВО.
  7. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 13:31
    +5
    По словам Пескова демилитаризация Украины практически завершена( советское вооружение уничтожено). Теперь всё с переговорами носимся! Из таких слов напрашивается вопрос может не всё так радужно? И у нас просто нет ресурсов для продолжения войны? Переговоры это удел слабых! Сильный просто диктует свою волю! А у нас???!!! Может власти всё ещё надеются избежать грядущего позора? Иначе как это всё воспринимать?
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: Сид2014
      По словам Пескова демилитаризация Украины практически завершена( советское вооружение уничтожено).

      Странное заявление. Целью демилитаризации было именно запрещение размещения оружия, а не уничтожение советского. Танк, к примеру, есть танк, хоть советский, хоть немецкий. Ну и вообще не должно быть никакой военной деятельности. Так что работы для ВС РФ ещё много.
  8. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 13:34
    +8
    Вот сидят кто-то в Кремле и ждут не дождутся переговоров. Эти кто-то и есть враги России.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 14:24
      0
      опять искать "Минина" чтобы вышвырнуть "поляков" с кремля?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:36
    +6
    Если ранее было заявлено Москвой и озвучено тем же Песковым, что ни о каких переговорах с Киевом не может быть и речи, а если разговаривать, то только на наших условиях, то зачем лишний раз поднимать больную для жителей страны тему? Пора перестать отвечать журналистам на затертую до дыр тему переговоров и не будоражить народ. Излишнее словоблудство на пользу не идет.
  10. osp
    osp Сегодня, 13:38
    +7
    Самое важное в этом то , что Запад действительно внушил Украине , ее верхушке и по-видимому значительной части украинского общества что победить они реально могут с такой то поддержкой.
    Возможно внушили что смогут вернуться на границы 23.02.22 или вовсе устроить блокаду Крыма.

    Но к сожалению и Россия не показала того результата которого от нее ждали наши сторонники на Украине еще год-полтора назад.
    Какой областной город взяли под контроль до сих пор ?
    Никакого.
    Херсон ставший российским по референдуму и тот потерян - уже даже речи не ведут о его возвращении.
    И так во всем.

    Самое плохое, это то что даже те кто еще раньше ждал Россию и верил в нее больше не ждет и не верит.
    Став считать что с такой поддержкой Запада Россия все равно ничего не сделает и не добьется целей.

    До конца года существенных перемен не просматривается.
    1. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 13:52
      +1
      Цитата: osp
      Но к сожалению и Россия не показала того результата которого от нее ждали наши сторонники

      Можете конкретизировать, о каком ожидании идёт речь? Взять сколько городов и каких именно?
      И, чтобы два раза не вставать (С), можете ссылку на источник "ожиданий"?
  11. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 13:40
    +5
    Киев сам запросит переговоров только в случае возникновения критической ситуации на фронтах или раньше, если США откажут им в поставках вооружений, боеприпасов, горючего и финансирования экономики. Ни того ни другого в реале нет. Наши предложения переговоров, воспринимаются как признак нашей слабости и только лишний раз убеждают США и Киев о правильности их действий в настоящее время.
  12. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 13:44
    +6
    Нет смысла говорить с Киевом, так как болезнь поразила всё украинское общество в целом. Шовинизм и русофобия воспитывались в нём в течение целого столетия, и пропитали его сверху донизу. Здесь переговоры не помогут. Только смирительная рубашка.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:45
    +3
    в отличие от украинской стороны, российское руководство проявляет открытость для диалога

    В отличии от укропской стороны, российское всё ещё живёт в стране розовых пони и продолжает вертеть кормой перед западом в надежде на изменение статуса "женщины с низкой социальной ответственностью", на статус "любимой жены".
  14. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 13:57
    +1
    Читаешь комментарии, почти все мыслят одинаково: зернослелка не нужна, переговоры бессмысленны... враги сидят они знают где. Ни одного имени, четкого предложения... все ссут, бабки базарные!

    Больше минусов! Нутро диванных такой наезд не прощает;))
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 14:21
      0
      все ссут, бабки базарные!

      Возьми, покажи пример, назови "явки, пароли, клички". Утри всем нос.
      Или у самого "слабо"? Ждем-с
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: Непостижимый
      Ни одного имени, четкого предложения...

      Ныне это чревато....(Стрелков, Квачков, как пример)....
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 14:31
        0
        Стрелков похоже был прав насчет договорничка. Может поэтому и убрали по скорее?
    3. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 14:30
      0
      Цитата: Непостижимый
      Читаешь комментарии, почти все мыслят одинаково: зернослелка не нужна, переговоры бессмысленны... враги сидят они знают где. Ни одного имени, четкого предложения... все ссут, бабки базарные!

      Больше минусов! Нутро диванных такой наезд не прощает;))

      здесь не кухонные посиделки
      язык больше высунешь
      попадёшь либо на сайт миротворец
      либо в гости к Гиркину и Губареву am
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:17
    +2
    Опять переговоры. Лучше бы Песков сказал о чем он собирается переговариваться с зеленским и другими главарями укрорейха. Об очередном отводе российских войск или о безоговорочной капитуляции Kuivского режима?
    Если о капитуляции - то с кем?
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:24
    0
    С кем диалог? Что там в высоких кабинетах, совсем уже?
    Теперь понятно, почему режим Зеленского не признают террористическим. С террористами переговоры её ведут, а у нас -"готовность к диалогу " с террористами.
    Это будет предательством России.
    Остаётся сказать спасибо Зеленскому что он не хочет идти на переговоры, чем вынуждает Кремль воевать до Победы.
  17. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 14:30
    0
    Похоже руководство РФ просто не знает как выйти из конфликта, в возможность одержать победу они не верят или не хотят её достичь.