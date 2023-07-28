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На вооружении ВСУ замечен гибрид БТР-80 и БРМ-1К

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На вооружении ВСУ замечен гибрид БТР-80 и БРМ-1К

На вооружении украинских военных была замечена самодельная боевая бронемашина, созданная путем размещения на шасси БТР-80 средств поражения от БРМ-1К.


Как утверждается, в качестве трофея ВСУ досталась командно-штабная машина Р-149СМР «Кушетка-Б», которая в качестве базы использует БТР-80, но при этом не несет оружия. В целях ее превращения в ударную единицу на нее была установлена башня от разведывательной машины БРМ-1К, которая вооружена 73-мм пушкой 2А28 «Гром» и 7,62-мм ПКТ.

В боекомплект пушки входят два типа боеприпасов: бронебойные ПГ-15В и ОФС ОГ-15В. Дальность стрельбы прямой наводкой составляет 750 м, а максимальная при ведении навесного огня 1300 м.

При этом «Кушетка-Б» лишилась штатного оборудования, в том числе РЛС и дальномера. Возможно, что данные системы были повреждены в ходе боя.

Что касается БРМ-1К, то ранее фиксировался обратный процесс: с данной разведывательной машины снималась башня и устанавливалась новая с техники, имеющей похожий погон башни, например, от БМД-2 с 30-мм пушкой или от «Ноны-С» с 120-мм орудием, так как эти средства поражения превосходили по боевой эффективности пушку «Гром».

Учитывая крупные потери ВСУ в западной бронетехнике, следует ожидать появления на вооружении украинской армии более причудливых образцов боевых машин. К примеру, было бы занятно посмотреть на гибрид БМП-1 и M2 Bradley.
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8 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:48
    +1
    Их весь Запад снабжает различной боевой техникой, а они, что-то комбинируют явно не от избытка вооружений. Опять западной уже не хватает? Вот уж действительно "черная дыра". А 73 мм пушка 2А28 «Гром» от БМП-1 конечно по сегодняшним временам слабовата.
  2. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 13:55
    -2
    Молодцы, так и надо, все полезно, что для фронта зроблено))
    1. Николай Дягелев
      Николай Дягелев Сегодня, 13:56
      -4
      Ой что ща будеееееет)))))
      Бла бла бла бла бла
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:59
        0
        Вот что примерно будет с этими украинскими БТР.Видео по ссылке ниже. Ознакомтесь с примерной дальнейшей судьбой этого бронехлама.
        Российские войска отразили попытку наступления на Запорожском направлении

        Динамическая защита ненадолго спасла одну из бронемашин от прямого попадания, но затем все три БМП врага подрываются на минах. Последнюю разрывает на куски от прилета.

        https://t.me/RVvoenkor/50131
      2. скептик
        скептик Сегодня, 14:19
        +1
        Цитата: Николай Дягелев
        Ой что ща будеееееет)))))

        На каждый пук инфошпака? Не мечтай.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:19
    +2
    Сами они гибриды непонятно чего, в которых не осталось ничего человеческого.
    Вечная память Горловской Мадонне и всём невинно убиенным эти нелюдьми... мразями и подонками.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:30
    0
    Как утверждается, в качестве трофея ВСУ досталась командно-штабная машина Р-149СМР «Кушетка-Б», которая в качестве базы использует БТР-80, но при этом не несет оружия. В целях ее превращения в ударную единицу на нее была установлена башня от разведывательной машины БРМ-1К, которая вооружена 73-мм пушкой 2А28 «Гром» и 7,62-мм ПКТ.
    Без слёз не взглянешь. Странно что не башню от Т-64, ну или БМП-2. Очень странно... request
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:31
    0
    Странный гибрид с понижением боевых возможностей.