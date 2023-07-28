Глава Госатомрегулирования Украины: МАГАТЭ на днях зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС

Киев не оставляет намерений использовать тему Запорожской АЭС для обвинения России в «создании угрозы» крупнейшей техногенной катастрофы.Так, ряд украинских СМИ растиражировал заявление главы Госатомрегулирования Олега Корикова о том, что 26 и 27 июля представители МАГАТЭ фиксировали взрывы в районе атомной станции. Кроме того, украинский чиновник со ссылкой на членов миссии международной организации, которые находятся непосредственно на территории ЗАЭС, сообщил, что на территории станции были идентифицированы мины.Здесь стоит отметить, что о противопехотных минах ранее говорил и глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии. Однако руководитель агентства тогда подчеркнул, что вышеупомянутые заряды были обнаружены на внешнем контуре станции, внутри объекта опасных предметов – нет.С учетом того, что ВСУ неоднократно вели обстрел территории, как самой ЗАЭС, так и прилежащих к ней районов, вполне вероятно, что противопехотные мины, о которых говорил Гроссии (если таковые действительно обнаружены), могли быть «разбросаны» украинской стороной.Напомним, что в конце июня президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на ГУР заявлял, что Россия готовит теракт на ЗАЭС. В украинских СМИ даже запустили ролики о том, что делать в случае масштабного радиоактивного выброса.Однако позднее, видимо не добившись необходимого резонанса в международном сообществе, украинские власти опровергли свое же заявление, сообщив, что опасности взрыва на ЗАЭС – нет.