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Глава Госатомрегулирования Украины: МАГАТЭ на днях зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС

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Глава Госатомрегулирования Украины: МАГАТЭ на днях зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС

Киев не оставляет намерений использовать тему Запорожской АЭС для обвинения России в «создании угрозы» крупнейшей техногенной катастрофы.


Так, ряд украинских СМИ растиражировал заявление главы Госатомрегулирования Олега Корикова о том, что 26 и 27 июля представители МАГАТЭ фиксировали взрывы в районе атомной станции. Кроме того, украинский чиновник со ссылкой на членов миссии международной организации, которые находятся непосредственно на территории ЗАЭС, сообщил, что на территории станции были идентифицированы мины.

Здесь стоит отметить, что о противопехотных минах ранее говорил и глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии. Однако руководитель агентства тогда подчеркнул, что вышеупомянутые заряды были обнаружены на внешнем контуре станции, внутри объекта опасных предметов – нет.

С учетом того, что ВСУ неоднократно вели обстрел территории, как самой ЗАЭС, так и прилежащих к ней районов, вполне вероятно, что противопехотные мины, о которых говорил Гроссии (если таковые действительно обнаружены), могли быть «разбросаны» украинской стороной.

Напомним, что в конце июня президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на ГУР заявлял, что Россия готовит теракт на ЗАЭС. В украинских СМИ даже запустили ролики о том, что делать в случае масштабного радиоактивного выброса.

Однако позднее, видимо не добившись необходимого резонанса в международном сообществе, украинские власти опровергли свое же заявление, сообщив, что опасности взрыва на ЗАЭС – нет.
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6 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:52
    +2
    Кроме вранья ни чего существенного и не услышим ни когда. Во народ ... angry
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:05
    +5
    Киев не оставляет намерений использовать тему Запорожской АЭС для обвинения России
    Пока киевскому режиму не придет полный кирдык, вранье, обвинения России, ядерный шантаж будут продолжаться. В ситуации когда глава МАГАТЭ не может честно сказать кто периодически обстреливает ЗАЭС и временами откровенно подыгрывает Киеву ждать объективной оценки происходящему не приходится.
    1. guest
      guest Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: rotmistr60
      В ситуации когда глава МАГАТЭ не может честно сказать кто периодически обстреливает ЗАЭС

      Как раз может, но не хочет.
  3. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 14:06
    -1
    Пока не будет ответных ударов по укроАЭС, укры не угомонятся. Опять будем ждать катастрофы, чтобы мстить? Или лучше упредим, разбомбим пару трансформаторов на той же Ровенской АЭС?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:10
    +1
    Когда зеля погрузит свою тушку в скорый поезд, будет команда на подрыв Чернобыльской АЭС, естественно спишут на россиян, а сам - ту-ту. Такой вариант вполне возможен.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:15
    +1
    Понятно что эти укро нацистские уро..ды не успокоятся.
    Чтобы спасти свои гнилые шкуры они пойдут на любые преступления. Вплоть до ядерной катастрофы.
    Раз на фронте они победить не могут, значит будут выдумывать всякие подлости, чтобы отвлечь внимание от провалов на фронте. Поднять международную шумиху и попытаться заставить Россию прекратить СВО.