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Западная пресса: ВСУ стали применять морские беспилотники второго поколения Magura V5

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Западная пресса: ВСУ стали применять морские беспилотники второго поколения Magura V5

Magura V5



Киевский режим начал применять морские беспилотники против российской инфраструктуры и кораблей летом 2022 года. С тех пор они проделали эволюцию от прототипов до изделий второго поколения.

ВСУ стали применять морские беспилотники второго поколения. Эти улучшенные БПА немного меньше изначальных моделей, но сохраняют ту же общую компоновку

- отмечается в издании Covert Shores.

Как утверждается, БПА последних моделей имеют большую дальность действия. Это продемонстрировали атаки на разведывательные корабли ВМФ РФ «Иван Хурс» и «Приазовье», произошедшие в мае и июне 2023 года далеко к югу от Крыма.

Нападения оказались безрезультативными, но они показали впечатляющий радиус действия БПА

- говорится в западной прессе.



Как заявляется, замеченные в этих атаках БПА относятся к последней версии Magura V5, которая оснащена ОЭС и антеннами Star Link. ТТХ данной модели были раскрыты на проходящей в последние дни в Стамбуле выставке IDEF'23, на которой представлены некоторые украинские изделия.

Длина Magura V5 составляет 5,5 м, ширина 1,5 м, высота над ватерлинией 0,5 м, скорость 22 узла крейсерская, 42 узла максимальная, дальность хода 450 морских миль (833 км), полезная нагрузка 320 кг. Управление БПА осуществляется через сетевую радиостанцию с антенным ретранслятором или через спутниковую связь.
Использованы фотографии:
Covert Shores
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2 комментария
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 14:56
    +2
    Нападения оказались безрезультативными, но они показали впечатляющий радиус действия БПА

    Особенно если спустить его с "зерновоза", следующего в Поти...
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:04
    0
    Поэтому и необходимо воссоздать Азовскую военную флотилию для патрулирования в том числе и в районе Крымского моста. Бронекатера с хорошим комбинированным вооружением как нельзя лучше подходят для работы по малоразмерным скоростным целям