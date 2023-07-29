Западная пресса: США намерены анонсировать многомиллионный пакет военной помощи Тайваню

Руководство США сегодня, как ожидается, анонсирует предоставление пакета военной помощи Тайваню, сообщает международное агентство новостей Reuters, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, его стоимость оценивается приблизительно в 330 млн долларов.
Так согласно источникам агентства, вооружения, вошедшие в этот список, Вашингтоном не разглашаются. Известно лишь то, что они будут выделены из запасов, находящихся в распоряжении Пентагона.
Однако, следует из данных Reuters, не исключено, что речь идёт о поставках Тайбэю БПЛА MQ-9A в количестве 4 штук. Все они будут переданы, как ожидается, без вооружений на борту, равно как и без некоторых других систем.
Стоит отметить, что данному решению предшествовало заявление, сделанное в мае главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином. Как отметил тогда глава Пентагона, американская сторона выражает готовность оказать властям Тайваня «внушительную по размерам дополнительную военную помощь», не став, однако, вдаваться в подробности.
В этом контексте также не лишним было бы упомянуть и о заключении между Вашингтоном и Тайбэем контракта на поставку противотанковых систем дистанционного минирования M136 американского производства, о чём ещё в конце прошлого месяца сообщало издание Taiwan News. Сумма контракта составила 146 млн долларов. В рамках своих контрактных обязательств Штаты отправят на Тайвань в общей сложности 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.
Также в конце июня береговая охрана Тайваня получила от Соединённых Штатов дроны Volcano Jump 20 на безвозмездной основе.
Напомним, что власти КНР неоднократно предостерегали США от продажи Тайваню оружия, призвав их также прекратить создавать напряжённость в Тайваньском проливе. Как подчёркивали уже не раз в китайском МИД, усиление взаимодействия между Вашингтоном и Тайбэем является грубым нарушением принципа «одного Китая», что ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность республики.