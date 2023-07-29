Захват Крита: о причинах серьезных потерь вермахта в ходе крупнейшей воздушно-десантной операции в истории

20 мая 1941 года началась крупнейшая в истории воздушно-десантная операция под названием «Меркурий», в ходе которой войсками вермахта был захвачен остров Крит, считавшийся руководством Третьего Рейха стратегически важной территорией.
Ведь оккупация немцами острова не позволила англичанам в дальнейшем наносить авиаудары по румынским нефтяным полям, обеспечивающим вермахт горючим в ходе наступления фашистов на Советский Союз.
Стоит отметить, что руководству СССР и стран-союзников операция вермахта показалась ошеломляющим успехом. В то же время Гитлер назвал «Меркурий» катастрофой и «кровавым провалом» из-за колоссальных потерь. Даже несмотря на то, что они оказались меньше, чем у превосходящих по силе англичан и греков.
Всего в ходе крупнейшей воздушно-десантной операции были убиты более 3600 нацистов, еще около 2,5 тыс были ранены.
При этом наибольшие потери вермахт понес в первый день операции. И на то были веские причины.
Во-первых, руководство операцией недооценило силы обороняющихся. Согласно сообщению немецкой разведки, на острове находилось около 5 тысяч английских и греческих солдат. Кроме того, население Крита якобы должно было встретить немцев с «хлебом-солью» и не оказывать сопротивления.
На деле, разведка грубо ошиблась, если, конечно, Вильгельм Канарис (руководитель абвера) не пытался саботировать операцию. Ведь численность войск, защищавших остров доходила до 40 тыс человек, а местные жители оказали серьезное противодействие захватчикам.
Но и это не все. Второй причиной «кровавого провала» стало оснащение немецких десантников. Вермахт использовал при высадке парашют неудачной конструкции, в котором тело парашютиста в прыжке наклонено на 40 градусов, а управляющих ориентацией парашюта строп нет вообще, что приводило к серьезному вращению и невозможности рассчитать место посадки.
Более того, приземляться десантникам приходилось на на скорости 21,6 км/ч на четвереньки с одновременным ударом о землю локтями и коленями.
Чтобы избежать критических увечий, парашютисты использовали налокотники и наколенники, а также отказались от винтовок, которые были увесистыми и могли нанести травмы при приземлении.
В итоге, часть десантников были вооружены пистолетами, а часть пистолетами-пулеметами. К схрону с винтовками они должны были добраться после приземления, но это можно было сделать лишь при внезапной атаке.
И это третья причина больших потерь вермахта – немцев ждали. В данном случае хорошо сработала британская разведка. В результате, практически безоружных десантников на вращающихся парашютах попросту расстреливали из заранее подготовленных позиций.