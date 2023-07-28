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Польские СМИ анализируют возможную перспективу действий бойцов ЧВК «Вагнер» против Польши

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Польские СМИ анализируют возможную перспективу действий бойцов ЧВК «Вагнер» против Польши

Появление в Белоруссии тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» не могло остаться без внимания со стороны польской прессы. В Польше пытаются анализировать возможную перспективу действий «музыкантов» против польского государства.


Журналист OKO Press Витольд Гловацкий не верит в реальность угрозы «ралли» трехсот «вагнеровцев» на польскую территорию, прежде всего – по причинам военного характера. Сейчас польско-белорусская граница тщательно охраняется пограничной службой и войсками территориальной обороны, в том числе использующими беспилотные летательные аппараты. Нет ни малейшего шанса, что 300 человек на 50 пикапах смогут границу пересечь скрытно.

Если «вагнеровцы» попытаются открыто напасть на границу, то это будет уже нападением на Польшу, что позволит Варшаве обратиться к статье 5 Североатлантического договора. Польский аналитик рассказывает, как отреагирует страна на появление у границы бойцов «Вагнера».

Во-первых, находящиеся на границе силы пограничной стражи и территориальной обороны получат распоряжение сосредоточиться на наблюдении и избегать боевого контакта.

Во-вторых, на охрану границы могут поднять дежурные два истребителя F-16, а в районе въездов на автотрассу С-8 под Белостоком на пути у «музыкантов» возникнут уже регулярные части Войска Польского. Прежде всего, это 18-й Белостокский разведывательный полк, в составе которого служат опытные офицеры и солдаты, в том числе воевавшие в Афганистане в составе сил НАТО. Полк имеет и достаточное количество тяжелого вооружения.

Сейчас, отметил аналитик, в Белостоке формируется новая польская дивизия, поэтому в окрестностях города много оружия и солдат. Скорее всего, именно в районе Белостока и произошел бы ожесточенный бой между польской армией и «вагнеровцами».

Польский автор считает, что ни президент России Владимир Путин, ни белорусский лидер Александр Лукашенко не отдадут приказа атаковать Польшу, прекрасно понимая, к каким последствиям может привести такое решение.

Тем временем, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что армия страны увеличивается с трех до шести дивизий сухопутных войск – именно в связи с появлением ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что численность личного состава польской армии доведут до 300 тысяч человек. Качиньский критикует концепцию НАТО, предполагающую сначала сдачу территорий врагу и затем их освобождение, и считает, что Польше придется полагаться прежде всего на свои силы, почему и увеличивается армия страны.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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8 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:29
    +1
    Владимир Путин, ни белорусский лидер Александр Лукашенко не отдадут приказа атаковать Польшу,
    А чего тогда так закипешились ? Ссыкотно !
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:31
    0
    Ну бред жи. У Польши лучшие СВ на территории Европы. Что может им противопаставить ЧВК?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 14:42
      -2
      Что может им противопаставить ЧВК?

      Бтр на базе Урала Чекан laughing больше тяж техники у них в Белоруссии пока не засветилось.Да популизм это все,одни брешут,другие реагируют так как не отреагировать они не могут hi
  3. Люмира
    Люмира Сегодня, 14:31
    +1
    А музыканты строем на экскурсию пойдут, с чемоданами. До склада с оружием. На кого поляки нападать собрались?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:32
    +3
    Засуетились после высказывания Александра Григорьевича. Даже дали расклад кто куда и сколько, не забыв про 5 ст. Устава НАТО - бойся враг. Особенно порадовало вот это
    на охрану границы могут поднять дежурные два истребителя F-16,
    Пока Польша сама с дуру не сунется в Белоруссию ни кто ее не собирается захватывать и это они прекрасно понимают. А весь ажиотаж для того, чтобы показать свою важность членством в НАТО.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:35
    +1
    Польские СМИ анализируют возможную перспективу действий бойцов ЧВК «Вагнер» против Польши
    . Ха, ха, так и надо писать, погрузилась в свои фантазии и несут всякий бред!
    Ничего нового, в общем то.
  6. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 14:46
    0
    Так еще раз , почему ЧВК Вагнер должны напасть на Польшу и фактически НАТО? Не вижу причины для этого в статье.
  7. Шибко умный
    Шибко умный Сегодня, 14:59
    0
    Почему 300 музыкантов? Чтоб не так страшно было? Очко оно не железное. А что такое за разведывательный полк? Они всем полком в разведку ходят? А кто воюет? А как доведут армию до 300 тысяч... Это же 1000 на 1 !!! Вот тут они себя и покажут!!! Ще польска не сгинела!!! Холера ясна!!!