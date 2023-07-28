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Американская пресса: Корейский сценарий является ошибочной моделью прекращения войны на Украине

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Американская пресса: Корейский сценарий является ошибочной моделью прекращения войны на Украине

На фоне 70-летнего юбилея завершения войны в Корее, все чаще начинают звучать предположения, что вооруженный конфликт на Украине будет разрешен похожим образом. В качестве предпосылок для подобного исхода, как правило, указывают, что боевые действия в Корее прекратились, когда возник длительный военный тупик, и обе стороны пришли к выводу, что они не могут победить, не подвергаясь чрезмерному риску.


В статье, опубликованной на американском портале 19fortyfive, утверждается, что, по мере того, как НАТО ведет опосредованную войну, используя Украину для ослабления России, может возникнуть аналогичная дилемма.

Автор статьи отмечает, что безуспешное наступление украинской армии является очередным свидетельством того, что надежды НАТО на победу Украины и изгнание российских войск из этой страны были ничем не обоснованы.

Если боевые действия продолжатся, наиболее вероятным исходом украинского кризиса будет победа России. При этом существует вероятность того, что лидеры стран НАТО откажутся признать поражение своего вассала и альянс напрямую вступит в войну.

Возможное перемирие значительно уменьшило бы такие риски, аналогично тому, как перемирие в Корее предотвратило опасность перерастания локального конфликта в Третью мировую войну. Однако спустя 70 лет всплыли на поверхность все многочисленные недостатки подобного исхода. На протяжении всей холодной войны Корейский полуостров был одной из наиболее опасных горячих точек.

В настоящее время этот регион продолжает оставаться ареной, на которой в любой момент может разразиться крупномасштабная война. Корейское перемирие остановило кровопролитный конфликт, но оно было далеко не панацеей.

Аналогичная перспектива существует и на Украине, если вооруженный конфликт будет прекращен в результате заключения перемирия. Российские и украинские войска будут продолжать противостояние вдоль нескольких линий прекращения огня, которые будут гораздо протяженнее демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:39
    +1
    Не подойдет ни корейский ни израильский сценарий для 404. Это же не Казахстан с Украиной воюет......Т.е. протекторат США - 404 с высшей степенью милитаризации будет агрессивно себя вести (провоцировать РФ) , а РФ б(не ЛДНР) будет терпеливо терпеть? А США за удары по 404 будут наносить удары по РФ? Как то странно выглядит. Или 404 будет(под крышей США) разрешать/запрещать пролетам самолетов мимо и через свою территорию?
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 14:59
      0
      "Государственная граница", 2 серия + обстрелы Донбасса.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:41
    0
    Если боевые действия продолжатся, наиболее вероятным исходом украинского кризиса будет победа России. При этом существует вероятность того, что лидеры стран НАТО откажутся признать поражение своего вассала и альянс напрямую вступит в войну.
    . И кто может на это рассчитывать???
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:42
    -2
    Никакой некой 38 параллели быть не может.Тут идет война на истребление.Половинчатости не сможет принять ни одна сторона.Это поражение.Надеюсь до Кремля дойдет,что желание переговоров приведет только к отложенному,еще более кровавому конфликту
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 14:43
    +2
    если вооруженный конфликт будет прекращен в результате заключения перемирия. Российские и украинские войска будут продолжать противостояние

    Не, не надо нам такого "щастя". Трудно очень, но давайте уж до конца.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 14:46
    0
    Американская пресса такая же узколобая, как и весь западный мир. Их менталитет допускает сесть за один стол с тем, кто макнёт их в унитаз, и даже выпить на мировую. Вообще не представляю, как мы можем остановиться после гибели стольких парней, женщин и детей, цвета нации... Не буду орать за "до победного конца!" но ответить шумеры должны по полной, за всё!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:49
    +1
    Аналогичная перспектива существует и на Украине, если вооруженный конфликт будет прекращен в результате заключения перемирия
    Даже американский автор понимает, что некое "перемирие" в итоге к добру не приведет. Поэтому не стоит о нем даже упоминать.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 14:51
    0
    При этом существует вероятность того, что лидеры стран НАТО откажутся признать поражение своего вассала и альянс напрямую вступит в войну.

    Всё просто: ФША - главный член. Альянса. Соответственно является центром принятия решения. Со всеми вытекающими... Что же касается ЕС - так не впервой, сдюжим, нам бы только белые перчатки на дрын сменить...
  9. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:01
    0
    Полосатым не нравится Корейский сценарий, потому что он частично выгоден России - Азовское море теперь внутреннее море России, ЛНР полностью освобождена, сухопутный коридор в Крым шириной в 100 км, наши передовые части в нижнем течении Днепра. Неплохо! А у 404-х в кошельке только отвоёванный остров Змеиный и удерживаемая часть ДНР. Немного. При таком варианте 404-ая останется без транзита гражданской авиации, только 3 порта, сухопутный транзит ноль, туризм около ноля, и тд. В случае любых провокаций будут получать в ответ длинной рукой так, что рога и копыта местами поменяются. Понятно, что для России не идеальный вариант, но точно не плохой. А 404-ые в глубокой зад-це.
    Для полосатых тоже не сладко - де факто 404-ая войну проиграла,(потеря больших территорий, 1 млн людские - до 250 тыс двухсотых в т.ч., развал промышленности, бегство населения в Россию и в ЕС), а ещё им надо будет прощать долги и выделять субсидии на бюджет, иначе банкротство и тд. Ясный перец, полосатые будут за продолжение войны, и если вдруг 404-ая начнёт гореть жестко, то они руками поляков, венгров и румын в западную часть зайдут. Дальше - русская рулетка, но этот вариант точно для нас хуже, чем Корейский.
  10. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 15:03
    0
    Если ни одна из сторон не возьмет верх, в конце концов, так или иначе, будет достигнуто перемирие. В этот момент либо мы придем к настоящему мирному договору, либо будет корейское решение..