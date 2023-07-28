На фоне 70-летнего юбилея завершения войны в Корее, все чаще начинают звучать предположения, что вооруженный конфликт на Украине будет разрешен похожим образом. В качестве предпосылок для подобного исхода, как правило, указывают, что боевые действия в Корее прекратились, когда возник длительный военный тупик, и обе стороны пришли к выводу, что они не могут победить, не подвергаясь чрезмерному риску.В статье, опубликованной на американском портале 19fortyfive, утверждается, что, по мере того, как НАТО ведет опосредованную войну, используя Украину для ослабления России, может возникнуть аналогичная дилемма.Автор статьи отмечает, что безуспешное наступление украинской армии является очередным свидетельством того, что надежды НАТО на победу Украины и изгнание российских войск из этой страны были ничем не обоснованы.Если боевые действия продолжатся, наиболее вероятным исходом украинского кризиса будет победа России. При этом существует вероятность того, что лидеры стран НАТО откажутся признать поражение своего вассала и альянс напрямую вступит в войну.Возможное перемирие значительно уменьшило бы такие риски, аналогично тому, как перемирие в Корее предотвратило опасность перерастания локального конфликта в Третью мировую войну. Однако спустя 70 лет всплыли на поверхность все многочисленные недостатки подобного исхода. На протяжении всей холодной войны Корейский полуостров был одной из наиболее опасных горячих точек.В настоящее время этот регион продолжает оставаться ареной, на которой в любой момент может разразиться крупномасштабная война. Корейское перемирие остановило кровопролитный конфликт, но оно было далеко не панацеей.Аналогичная перспектива существует и на Украине, если вооруженный конфликт будет прекращен в результате заключения перемирия. Российские и украинские войска будут продолжать противостояние вдоль нескольких линий прекращения огня, которые будут гораздо протяженнее демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.