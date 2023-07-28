В МИД Южной Кореи вызвали японского дипломата из-за претензий Токио на острова Токто

Правительство Республики Корея (РК) решительно протестует против неоднократного включения японским правительством несправедливых претензий на суверенитет над Токто, который, несомненно, является неотъемлемой частью территории РК

В Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи вызвали японского дипломата из-за претензий Токио на острова Токто. Представитель посольства Японии в Сеуле был вызван «на ковер» после публикации упоминания архипелага в «Белой книге» японского Министерства обороны.Об этом сообщили в южнокорейском информагентстве Yonhap.В Японии считают, что острова Токто, которые в этой стране принято называть Такэсима, должны принадлежать Токио. Об этом было упомянуто и в ежегодно публикуемой «Белой книге».Поэтому руководитель Азиатско-Тихоокеанского направления МИД Республики Корея Со Мин Чжон потребовала от и.о. зампосла Японии Мондо Ямамото явиться в министерство для объяснений. Корейские коллеги выразили ему свой решительный протест против действий официального Токио. Ему передали требование немедленно исключить острова Токто из «Белой книги».- говорится в заявлении МИД Южной Кореи.В агентстве отмечают, что японец отказался комментировать свой визит в южнокорейское внешнеполитическое ведомство.Архипелаг Токто стал японским в 1905 году, но по итогам Второй мировой войны оп перестал принадлежать Японии. Сейчас острова контролирует Сеул.