В МИД Южной Кореи вызвали японского дипломата из-за претензий Токио на острова Токто

В Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи вызвали японского дипломата из-за претензий Токио на острова Токто. Представитель посольства Японии в Сеуле был вызван «на ковер» после публикации упоминания архипелага в «Белой книге» японского Министерства обороны.
Об этом сообщили в южнокорейском информагентстве Yonhap.
В Японии считают, что острова Токто, которые в этой стране принято называть Такэсима, должны принадлежать Токио. Об этом было упомянуто и в ежегодно публикуемой «Белой книге».
Поэтому руководитель Азиатско-Тихоокеанского направления МИД Республики Корея Со Мин Чжон потребовала от и.о. зампосла Японии Мондо Ямамото явиться в министерство для объяснений. Корейские коллеги выразили ему свой решительный протест против действий официального Токио. Ему передали требование немедленно исключить острова Токто из «Белой книги».
Правительство Республики Корея (РК) решительно протестует против неоднократного включения японским правительством несправедливых претензий на суверенитет над Токто, который, несомненно, является неотъемлемой частью территории РК
- говорится в заявлении МИД Южной Кореи.
В агентстве отмечают, что японец отказался комментировать свой визит в южнокорейское внешнеполитическое ведомство.
Архипелаг Токто стал японским в 1905 году, но по итогам Второй мировой войны оп перестал принадлежать Японии. Сейчас острова контролирует Сеул.