Российская армия продолжает отражать попытки атак со стороны украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а также активно наступает на Краснолиманском направлении. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации по состоянию на 28 июля 2023 года.
В районе населенных пунктов Работино и Успеновка на Запорожском направлении подразделения 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота ВС РФ отразили атаки украинской 47-й отдельной механизированной бригады с танками иностранного производства.
В результате боев были уничтожены до 180 боевиков ВСУ, 5 танков, включая 3 танка Leopard немецкого производства и 2 легких колесных танка АМХ французского производства. Также были уничтожены 17 боевых машин пехоты, 2 бронемашины, артиллерийское орудие М777 и боевая машина ЗРК «Стрела-10».
В районе Старомайорского российские подразделения отбили попытку атаки 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Здесь противник потерял до 110 боевиков, 2 боевые машины пехоты и 3 бронемашины, 2 автомобиля, гаубицы-20, Д-30 и «Мста-Б».
На Краснолиманском направлении, напротив, наступают российские подразделения, хотя имеют место и украинские атаки. Например, в районе Червоной Дибровы были отражены попытки 67-й механизированной бригады ВСУ атаковать позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии ВС РФ. У населенного пункта Сергеевка (Луганская Народная Республика) бойцы 15-й мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии продолжили наступать на украинские позиции, продвинувшись на 1,5 километра.
Отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии ВС РФ продвинулись на три километра западнее населенного пункта Житловка в ЛНР Противник понес значительные потери.
Кроме того, были уничтожены личный состав и военная техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины в районах таких населенных пунктов как Торское, Ямполовка, Нововодяное, Кременная, Червоная Диброва. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 90 боевиков, 2 БМП, 3 бронемашины и 3 автомобиля, 1 САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
На Купянском направлении продолжалось наступление штурмовых отрядов 7-го мотострелкового полка ВС РФ к западу от села Куземовка. Кроме того, были нанесены удары по местам дислокации украинских 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны под Стельмаховкой и Синьковкой. Противник потерял здесь более 30 боевиков, 2 бронемашины, гаубицу Д-30 и 2 автомобиля, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства.
Продолжаются бои в районе Авдеевки, в Марьинке, где также наносятся поражения личному составу и технике противника. У Белогоровки, Первомайского, Водяного и Зайцево ВС РФ отразили 7 атак 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Нашим бойцам удалось сорвать ротацию сил противника под Клещеевкой на Артемовском направлении.
Общее количество потерь войск противника на данных направлениях составило более 260 боевиков, 5 БМП, 3 бронемашины, 2 пикапа, 8 автомобилей, артиллерийское орудие М777, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.