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Ходаковский: Наши мозги воюют сейчас против нас, это – результат трагедии девяностых годов

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Ходаковский: Наши мозги воюют сейчас против нас, это – результат трагедии девяностых годов

Значительная часть проблем и потерь на фронте связана с научно-техническим превосходством противника за счет западной военной помощи. Такой вывод делает заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.


Бывший командир бригады «Восток» рассказывает, почему сейчас сложилась такая ситуация в технической сфере. Она является прямым следствием того исторического периода, который переживала наша страна в 1990-е годы. Тогда обнищавшую постсоветскую Россию покинуло огромное количество очень высококвалифицированных специалистов. Другая часть специалистов дисквалифицировалась на Родине, уйдя в рыночные торговцы или попросту спившись.

Это наши мозги воюют сейчас против нас. Это изобретённый нашими извилинами старлинк обеспечивает противника лучшей связью

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

По словам экс-командира «Востока», американцы не изобретают, а покупают идеи, в том числе и наши идеи, которые были сгенерированы российскими специалистами, уехавшими за границу. Все это – результат великой трагедии девяностых годов прошлого века.

Воистину последний снаряд - в Ельцин-центр. Каждая жертва этой войны - это гиря на ногах вечно пьяного Бориса, который ради своих амбиций, тщеславия и гордыни кромсал страну, как тряпку

- резко высказался Ходаковский о первом российском президенте.

Оправиться от последствий девяностых годов России очень сложно до сих пор. Поэтому нашей стране нужно учиться и работать, и в очень интенсивных темпах.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:46
    +2
    В принципе Ходаковский прав.Не смогли сберечь умы,надо делать сейчас работу по возрождению престижа ученого,инженера,квалифицированного рабочего.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:54
      +2
      посмотрел я 11 генеральш в МО РФ и подумал на шо нам столько грудастых моделей ? а медалей у них как у корейских генералов. Западная техника нас не в характеристиках превосходит, а разнообразием и гибкостью применения те же гаубицы лупят с дистанции 40 км при системах контрбатарейной борьбы, хаймарсы и 777 завязаны на GPS и при шести зарядах лупят кучно в одну точку. Согласен когда мы устраивали потешные танковые биатлоны, они старлинг внедряли и коптеры тысячами клепали. Лично мне Ходаковский не нравится своим нытьем, все у него как-то безнадежно.
  2. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 14:48
    -1
    Если бы Илон Маск родился в России, он бы ещё первый срок за PayPal досиживал.

    Старлинк своими силами сделать невозможно, это передовой край полупроводниковой технологии — активная фазированная решётка в каждом абонентском терминале и на каждом из тысяч спутников. Такое просто не делается силами одной страны, не только квалифицированных человеко-часов не хватит, но и многомиллиардных инвестиций.
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:49
    +1
    Что то я не помню в конце 80-х хоть один образец советской бытовой техники или автомобиля, который не уступал бы западным образцам. На чем строит свои выводы г-н Ходаковский мне 54 летнему мужику сложно понять.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Арон Заави
      На чем строит свои выводы г-н Ходаковский мне 54 летнему мужику сложно понять.

      Кто бы сомневался. Ведь Ваш кругозор, это
      Цитата: Арон Заави
      образец советской бытовой техники или автомобиля
  4. hhurik
    hhurik Сегодня, 14:51
    +2
    Что-то такое я уже слышал winked . Ах да - родимые пятна капитализма, еще с 1913 годом все сравнивали во времена былинные. Про галоши тоже разговор был, ага. И про 20 лет спокойствия для России - что бы нормальную страну построить.
    Ну вот прошло 20 спокойных лет, с чудовищным поступлением бабла от продажи ископаемых ресурсов - и-и-и? Старые песенки о главном снова в эфире?
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:56
    +1
    Это наши мозги воюют сейчас против нас. Это изобретённый нашими извилинами старлинк обеспечивает противника лучшей связью

    - пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.
    Сразу заметно что Ходаковский сменил оператора связи. Раньше был украинский, а теперь российский провайдер request
    Воистину последний снаряд - в Ельцин-центр. Каждая жертва этой войны - это гиря на ногах вечно пьяного Бориса, который ради своих амбиций, тщеславия и гордыни кромсал страну, как тряпку

    - резко высказался Ходаковский о первом российском президенте.
    Ходаковский рискует потерять рабочее место находясь на службе в Росгвардии yes
  6. Ronrew
    Ronrew Сегодня, 14:56
    +1
    Ну конечно во всем виноват Б.Н. Ельцин. Я конечно за всю страну сказать не могу, но конкретно у нас в подмосковном Красногорске в 2021 году закрыли отраслевой факультет (ОЭП) МГТУ им. Н.Э. Баумана, видимо ПАО "Красногорский завод им. Зверева" инженеры больше не нужны. Предлагается, что сами военнослужащие должны делать себе прицельные и обзорные оптические системы (была статья на сайте с фото наблюдательного перископа из обрезков пластиковых труб). Так что большие притензии здесь не к Ельцину, а к действующей власти.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:00
      +1
      Ельцина уже 23 года нет, засиделись мы его обвиняя, может пора спросить с тех кто сейчас рулит ?
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:01
      0
      Как можно обвинять святого человека. Не зря же ему такой мемориал отгрохали.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:57
    0
    По поводу Ельцина полностью соглашусь. А в остальном, как говорится история не терпит сослагательного наклонения. Что случилось, то уже случилось. Ошибки вчерашнего необходимо исправлять сегодня и не допускать в будущем.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:59
    +1
    Значительная часть проблем и потерь на фронте связана с научно-техническим превосходством противника за счет западной военной помощи. Такой вывод делает заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.
    . Вот что за бред или скулеж...
    Расписывать, что да как, не хочется, а резюме простое... мужика понесло в обычное самокопание, самобичевание и прочее подобное... читать противно!
    Кстати, скулит по потерянным волосикам... не, не, пустая трата времени! Либо бархотку заведи, либо иди к чудо дохторам, они найдут как беде помочь.