Это наши мозги воюют сейчас против нас. Это изобретённый нашими извилинами старлинк обеспечивает противника лучшей связью

Воистину последний снаряд - в Ельцин-центр. Каждая жертва этой войны - это гиря на ногах вечно пьяного Бориса, который ради своих амбиций, тщеславия и гордыни кромсал страну, как тряпку

Значительная часть проблем и потерь на фронте связана с научно-техническим превосходством противника за счет западной военной помощи. Такой вывод делает заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.Бывший командир бригады «Восток» рассказывает, почему сейчас сложилась такая ситуация в технической сфере. Она является прямым следствием того исторического периода, который переживала наша страна в 1990-е годы. Тогда обнищавшую постсоветскую Россию покинуло огромное количество очень высококвалифицированных специалистов. Другая часть специалистов дисквалифицировалась на Родине, уйдя в рыночные торговцы или попросту спившись.- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.По словам экс-командира «Востока», американцы не изобретают, а покупают идеи, в том числе и наши идеи, которые были сгенерированы российскими специалистами, уехавшими за границу. Все это – результат великой трагедии девяностых годов прошлого века.- резко высказался Ходаковский о первом российском президенте.Оправиться от последствий девяностых годов России очень сложно до сих пор. Поэтому нашей стране нужно учиться и работать, и в очень интенсивных темпах.