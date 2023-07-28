Советник главы Офиса президента Украины назвал необходимое для ВСУ количество систем ПВО Patriot

Для того, чтобы защитить от ударов с воздуха всю территорию Украины, ВСУ требуется 10-12 систем противовоздушной обороны Patriot американского производства. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, слова которого цитирует издание The Guardian.По утверждению Подоляка, сейчас у Киева не хватает современных зенитных ракетных комплексов. Только с помощью ЗРК Patriot можно поражать российские ракеты «Кинжал» и «Оникс», заявляет украинский чиновник. Кроме того, отметил Подоляк, нехватка средств противовоздушной обороны приводит к тому, что Украина не может закрыть всю свою территорию.После массированных ракетных атак по инфраструктуре ВСУ в Одессе, портам Украины, аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, представители украинского режима всполошились. Хотя пропагандисты продолжают заявлять, что едва ли не все ракеты ВС РФ «сбиваются», в действительности ситуация складывается не очень хорошо для киевского режима.Значительная часть передаваемого Западом вооружения уничтожается еще на складах, что наносит огромный ущерб реализации планов Украины по контрнаступлению и нанесению ударов по российской территории.Впрочем, поставка Украине ЗРК Patriot тоже не исправит ситуацию, так как уже имело место уничтожение такой системы противовоздушной обороны в Киеве ударом российской ракеты. Не исключено, что и в будущем, даже если США передадут Украине новые зенитные ракетные комплексы, их будет ждать такая же судьба.