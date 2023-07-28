Военное обозрение
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Советник главы Офиса президента Украины назвал необходимое для ВСУ количество систем ПВО Patriot

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Советник главы Офиса президента Украины назвал необходимое для ВСУ количество систем ПВО Patriot

Для того, чтобы защитить от ударов с воздуха всю территорию Украины, ВСУ требуется 10-12 систем противовоздушной обороны Patriot американского производства. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, слова которого цитирует издание The Guardian.


По утверждению Подоляка, сейчас у Киева не хватает современных зенитных ракетных комплексов. Только с помощью ЗРК Patriot можно поражать российские ракеты «Кинжал» и «Оникс», заявляет украинский чиновник. Кроме того, отметил Подоляк, нехватка средств противовоздушной обороны приводит к тому, что Украина не может закрыть всю свою территорию.

После массированных ракетных атак по инфраструктуре ВСУ в Одессе, портам Украины, аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, представители украинского режима всполошились. Хотя пропагандисты продолжают заявлять, что едва ли не все ракеты ВС РФ «сбиваются», в действительности ситуация складывается не очень хорошо для киевского режима.

Значительная часть передаваемого Западом вооружения уничтожается еще на складах, что наносит огромный ущерб реализации планов Украины по контрнаступлению и нанесению ударов по российской территории.

Впрочем, поставка Украине ЗРК Patriot тоже не исправит ситуацию, так как уже имело место уничтожение такой системы противовоздушной обороны в Киеве ударом российской ракеты. Не исключено, что и в будущем, даже если США передадут Украине новые зенитные ракетные комплексы, их будет ждать такая же судьба.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Darkone
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22 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:12
    +2
    Дай, дай, дай! А ты купи!..........................................
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:24
      -1
      Для того, чтобы защитить от ударов с воздуха всю территорию Украины, ВСУ требуется 10-12 систем противовоздушной обороны Patriot американского производства. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, слова которого цитирует издание The Guardian.


      Короче давайте всё что у вас есть.Мы уже в Африке покупателей нашли.За 2500 тонн зерна за каждую систему ПВО Patriot.
    2. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 15:28
      0
      Тут всего два выхода из положения, письмо Дедушке Морозу или в Спортлото. Ох уж эти влажные мрии....пэтриот и шоб вареники сами в рот залетали
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:30
        +1
        Первый вариант отпадает.У них там сейчас что то вроде Святого Миколы если я не ошибаюсь.Деда Мороза декоммунизировали.
        1. Ростов Папа
          Ростов Папа Сегодня, 15:56
          +1
          А вообщем вялое заявление, нужно твёрже жечь глаголом-Мы хотим! Вы все обязаны!!! Шмякнуть дверцей от автобуса или хлева!!! Эх... мельчает свинодипломатия, где былой задор?
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:58
      0
      Купить любой анацефал может, а вот выпросить бесплатно - это уже высокое искусство.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:14
    -2
    Лично я не понимаю почему нельзя засыпать Украину ФАБами и кассетными зарядами, амеры 40 часов непрерывно утюжили Ирак до начала сухопутной операции., а мы свели СВО к окопной первой мировой, имея подавляющее превосходство в 2022 году в ВВС и крылатых ракетах.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:21
      -3
      Сильвер,мы же не воюем,а ведём некую "сво"которая только как бы как война.... hi
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 16:12
      +2
      Цитата: Silver99
      Лично я не понимаю почему нельзя засыпать Украину ФАБами и кассетными зарядами

      Самые лучшие футболисты, сидящие на заборе, тоже не понимают, почему нельзя напинать противнику сорок пять голов за один тайм.

      Цитата: Silver99
      амеры 40 часов непрерывно утюжили Ирак до начала сухопутной операции

      Если вы не заметили, то мы тоже утюжили Украину и даже поболее сорока часов. Но, видимо, между Ираком и Украиной есть какая-то незаметная для вас разница...
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:16
    +3
    Ну они там фантазеры! Когда это Пэтриот поражал Кинжал? Я вот видел когда Кинжал разнес Пэтриот в Киеве. украинцы неисправимые кретины, они живут в том мире, который сами себе придумывают. Сколько бы им не поставил Запад, все равно наши военные все это разнессут и сожгут.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 15:57
      0
      Тут всё логично: просто они видимо считают, что у России осталось 10-12 кинжалов! laughing
  4. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 15:17
    0
    ЗРК Patriot поражает цели летящие на скорости до 1800 м/сек.
    Ракета Кинжал имеет скорость около 3000 м/сек.
    Украине видимо нужны наши ЗРК С-400 с ЗУР 48Н6ДМ поражающие цели на скорости 4800 м/сек laughing
    1. rosomaha
      rosomaha Сегодня, 15:21
      +2
      а для этого им необходимо войти в состав РФ...стать частью русского мира
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:19
    +1
    К этим 12 комплексам ракет нужно немеряно,тем более что всушники их пачками в небо выпускают. Янки по миру пойдут чтобы дать всу то количество ракет,которые они хотят иметь в наличии!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:42
      +1
      А что они понимают под термином "комлекс"?Дивизион,полк,может просто батарея?Не кажется,что этого явно разные подразделения?А "комплекс"к понятию подразделения не относится.
  6. Дмитрий356
    Дмитрий356 Сегодня, 15:32
    +2
    Что значит 10-12 систем? ПУ, батарей или дивизионов? Если речь идет о территории Украины - разве 12 ПУ что-то смогут решить?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 15:39
      +1
      Цитата: Дмитрий356
      Что значит 10-12 систем? ПУ, батарей или дивизионов? Если речь идет о территории Украины - разве 12 ПУ что-то смогут решить?

      Даже если батарей, "где ж на всех набрать лопат", в смысле расчетов.
  7. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:50
    +1
    Сам создавать не можешь- значит покупай!
  8. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 16:05
    -1
    Не то они просят, совсем нет то.

    Надо просить волшебную лампу Алладина ну или "ключ от квартиры где деньги лежат"
  9. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:21
    0
    Только с помощью ЗРК Patriot можно поражать российские ракеты «Кинжал» и «Оникс», заявляет украинский чиновни

    Кличко заразил слабоумием? Ладно ему отдолбили голову уже давно. ТАкими темпами пэтрион скоро метеориты сбивать научиться. Скрытые ТТХ belay
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:42
    0
    А если продюсеры Украины пойду в вабанк?
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:53
    0
    Фигня что нифига не поразили, главное дацте побольше побольше