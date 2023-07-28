Представитель МИД РФ: Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит второй день саммита Россия -Африка, на который прибыли делегации из 43 стран «Черного континента». Участники мероприятия сделали ряд заявлений по поводу укрепления партнерства, на фоне чего многие эксперты уже назвали данные переговоры успешными и продуктивными.
В частности, о продолжении поддержки стран Африки заявил в ходе своего выступления президент России Владимир Путин, назвав континент новым центром силы.
В то же время власти многих африканских стран уже высказались о желании присоединиться к БРИКС, о чем пишет ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ, руководителя секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олега Озерова.
Со слов дипломата, ряд стран Африканского континента, включая Эфиопию, изъявили желание присоединиться к вышеупомянутому союзу. При этом некоторое из них уже даже подали соответствующую заявку.
Как выразился Озеров, он точно не знает, сколько стран обратились на официальном уровне, но Египет и Алжир ранее точно уже подавали такую заявку.
В целом, со слов посла по особым поручениям МИД РФ, на данный момент число желающих присоединиться к БРИКС постоянно растет. Данный вопрос однозначно будет рассматриваться на саммите организации, который состоится в ЮАР 22-24 августа.
В свою очередь, ранее сообщалось, что на мероприятие в Йоханнесбурге приглашены все 54 страны Африки.