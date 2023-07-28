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Представитель МИД РФ: Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС

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Представитель МИД РФ: Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит второй день саммита Россия -Африка, на который прибыли делегации из 43 стран «Черного континента». Участники мероприятия сделали ряд заявлений по поводу укрепления партнерства, на фоне чего многие эксперты уже назвали данные переговоры успешными и продуктивными.


В частности, о продолжении поддержки стран Африки заявил в ходе своего выступления президент России Владимир Путин, назвав континент новым центром силы.

В то же время власти многих африканских стран уже высказались о желании присоединиться к БРИКС, о чем пишет ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ, руководителя секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олега Озерова.

Со слов дипломата, ряд стран Африканского континента, включая Эфиопию, изъявили желание присоединиться к вышеупомянутому союзу. При этом некоторое из них уже даже подали соответствующую заявку.

Как выразился Озеров, он точно не знает, сколько стран обратились на официальном уровне, но Египет и Алжир ранее точно уже подавали такую заявку.

В целом, со слов посла по особым поручениям МИД РФ, на данный момент число желающих присоединиться к БРИКС постоянно растет. Данный вопрос однозначно будет рассматриваться на саммите организации, который состоится в ЮАР 22-24 августа.

В свою очередь, ранее сообщалось, что на мероприятие в Йоханнесбурге приглашены все 54 страны Африки.
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21 комментарий
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:43
    0
    назвали данные переговоры успешными и продуктивными
     А когда они не были успешными и продуктивными?Африка,нам ни в чём,не может отказать.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:48
      +7
      Гм.. Сколько миллиардов снова, простили "Африке" на только что прошедшем форуме? 20? Ещё и зерно подарили. А, что получили взамен? Пожелали получить себе ещё и афромигрантов?.... Ах да, извиняюсь-забыл, что такое называется: "экономической целесообразностью" и "инвестициями в будущие отношения"... Вообще-то, от тех, кто желает кушать нахаляву и не отдавать занятые деньги - всегда не было "отбоя"...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:19
        +1
        Цитата: Monster_Fat
        Сколько миллиардов снова, простили "Африке" на только что прошедшем форуме? 20?

        Точную цифирь озвучил Песков - 23 лярда.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:45
    0
    43 страны из 62(кажется)...Вот тебе и изоляция России...Причем,основные африканские игроки прибыли
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:45
    +2
    Я думаю к принятию новых членов в БРИКС, нужно относиться осторожно и тщательно всё взвешивать.
    А не принимать всех подряд.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:54
      +3
      Кстати,сегодня прочитал,что Индия и Китай выступают против расширения БРИКС.Должны быть реальные игроки,а не нахлебники
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 15:57
        +1
        И они таки правы. """"
      2. ShDE
        ShDE Сегодня, 16:00
        +1
        Это не СЭВ. Это перспективная замена ВТО
      3. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 17:26
        0
        Против расширения (конкретно Индонезия и Саудовская Аравия) Бразилия и Индия. Россия и Китай за. ЮАР не против.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:56
      -1
      Мы будем принимать всех подряд, давать им деньги и списывать долги. Мы ведь хорошие.
    3. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 17:29
      0
      "нужно относиться осторожно и тщательно всё взвешивать.
      А не принимать всех подряд."
      к счастью, индия и бразилия думают так же. нахлебники им не нужны, они никому не нужны, кроме путина
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:56
    +6
    За денежку которую не нужно будет потом отдавать они хоть субъектом РФ пожелают стать wassat
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 15:58
    +2
    Если многие страны, то получается, что БРИКС присоединится. И получится афроБРИКС.
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 16:01
    +2
    они захотели в брикс в надежде на халяву или с запада срубить как шантаж
  7. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:09
    +1
    Vypadá to tak, že Rusko bude mít pořád čerstvé banány..
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:10
      +1
      Похоже, в России всегда будут свежие бананы..
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 16:14
        +3
        Свежая лапша"""""
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:13
    +2
    Индия и Бразилия выступили против идеи Китая быстро расширить БРИКС, и планируют обсудить этот вопрос на саммите в ЮАР. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
    В частности, страны не хотят переговоров, в которых будет обсуждаться включение Индонезии и Саудовской Аравии в альянс.
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:19
    0
    Нянька:
    Дак ведь он из диких мест,
    Что увидит, то и ест!
    Помнишь вазу из топазу?
    Слопал, ирод,-- вот те крест!
    Кабы он просил, злодей,
    Лососины да груздей --
    Дак ведь жрет чаво попало,
    От фарфору до гвоздей!
    Царь:
    Что ни просит -- он в гостях!
    Все неси ему в горстях!
    Чай, у нас нехватки нету
    Ни в фарфоре, ни в гвоздях?
    Коль лосось ему претит,
    Пусть он жрет чаво хотит.
    Глядь, на сытый-то желудок
    И царевну совратит!..
    Нянька:
    Да послы -- им дай хоть яд! --
    На халяву все съедят!
    Может, он и безопасный,
    Но пущай за ним следят!
    Ты скажи ему, как тесть:
    Жри, мол, все, но знай, мол, честь!
    Потому как он в запале
    И царевну может съесть!(Леонид Филатов. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»).
  10. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 17:09
    0
    Цитата: Ulan.1812
    к принятию новых членов в БРИКС, нужно относиться осторожно

    Почему? Это же расширение (и на эти страны) экономической зоны БРИКС, ведь: "Основные задачи Объединения - поддержка взаимной торговли между странами"
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 17:47
      +1
      "экономической зоны БРИКС, ведь: "Основные задачи Объединения - поддержка взаимной торговли между странами"
      а чем вы собираетесь с конго торговать, или мозамбиком? или эритреей? и на какую валюту? в индию напродовали кучу всего, на их рупии, а потом оказалось(потом!), что за эту "валюту" в мире ничего не купишь, а то что можно купить в индии, индусы не хотят продавать. и вот теперь сидят и думают, что с этими рупиями делать. то же и в африке будет, потом