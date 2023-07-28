В сети опубликованы снятые беспилотником кадры объективного контроля, на которых запечатлен разгром очередной колонны БМП украинской армии на Запорожском направлении.
На кадрах можно увидеть, как передвигавшаяся в голове колонны БМП американского производства Bradley сначала получает попадание в динамическую защиту, однако, несмотря на это, остается на ходу, после чего все три единицы бронетехники одна за другой подрываются на минах. При взрывах одна из американских БМП ВСУ буквально разлетается на куски.
В течение прошедших суток боевики киевского режима продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Запорожском направлении в районах населенных пунктов Работино и Успеновка российские бойцы успешно отразили все атаки превосходящих сил противника.
Потери украинских боевиков составили до 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard немецкого производства и два поставленных из Франции колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.
Также сообщается об уничтожении американской артиллерийской системы М777 и боевой машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".
На Времевском выступе была отражена атака штурмового отряда украинской морской пехоты и ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Противник на этом участке фронта потерял до 110 военнослужащих, две БМП, а также гаубицы: "Мста-Б", Д-30 и Д-20.