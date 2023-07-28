Военное обозрение
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Появились кадры разгрома очередной колонны украинских БМП на Запорожском направлении

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Появились кадры разгрома очередной колонны украинских БМП на Запорожском направлении

В сети опубликованы снятые беспилотником кадры объективного контроля, на которых запечатлен разгром очередной колонны БМП украинской армии на Запорожском направлении.


На кадрах можно увидеть, как передвигавшаяся в голове колонны БМП американского производства Bradley сначала получает попадание в динамическую защиту, однако, несмотря на это, остается на ходу, после чего все три единицы бронетехники одна за другой подрываются на минах. При взрывах одна из американских БМП ВСУ буквально разлетается на куски.




В течение прошедших суток боевики киевского режима продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
 
На Запорожском направлении в районах населенных пунктов Работино и Успеновка российские бойцы успешно отразили все атаки превосходящих сил противника.

Потери украинских боевиков составили до 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard немецкого производства и два поставленных из Франции колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.

Также сообщается об уничтожении американской артиллерийской системы М777 и боевой машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

На Времевском выступе была отражена атака штурмового отряда украинской морской пехоты и ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Противник на этом участке фронта потерял до 110 военнослужащих, две БМП, а также гаубицы: "Мста-Б", Д-30 и Д-20.

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14 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 16:12
    +2
    Куда же вы лезите, кто же вас хоронить будет и где?
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 16:15
      +2
      После связки 2-3 ТМ62М хоронить и нечего.... бмп превратились в удобрение... как говориться одна нога тут - другая там. good
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:33
        +1
        Поскорее бы новая версия Ланцета поступила на вооружение.

        украинская «телега» (телеграм-каналы) в ближайшее время ожидает очередную волну модернизации российских дронов-камикадзе. Тамошние технические аналитики считают, что скоро появятся «Ланцеты» с боевой частью вплоть до 10 кг взрывчатки. Дескать, это нужно для гарантированного поражения танков Leopard. Для сравнения: сейчас эти дроны-камикадзе подразделяются на «Изделие 51» (5 кг взрывчатки) и «Изделие 52» (3 кг взрывчатки).


        В этом месяце, по состоянию на утро 28 июля, задокументировано 116 попаданий «Ланцета» по вражеской технике, включая танки Leopard, БМП Bradle, САУ AHS Krab, гаубицы М777, радары КББ AN/TPQ-50, ЗРК Skyguard Aspide и многое другое. Для сравнения: в июне зафиксировано только 55 аналогичных фактов. Динамика более чем впечатляющая, которая говорит еще как о росте производства в нашей стране дронов-камикадзе, так и о подготовке новых операторов по их управлению.

        https://svpressa.ru/war21/article/381539/

        В телеграм-канале «Два майора» появился любопытный рассказ нашего фронтовика о ситуации на Ореховском направлении перед н.п. Работино. «Расскажу глазами артиллерии данного направления, которое держит один из лучших боевых дивизионов армии, гаубичный дивизион 71 полка, — цитирует т/к нашего бойца. — За два месяца было огромное количество контрбатарейных битв с аналогичными орудиями врага, в которых он не одержал ни одной победы.

        Враг противопоставил нашей «Мста-б 2а65» американскую гаубицу М-777. В виду невозможности выиграть артдуэль, враг откатил свои орудия на дистанцию более 40-ка км, используя новые натовские снаряды «Экскалибур». Что делает эти орудия недосягаемыми для нашей Мста-б, с максимальной дальностью 28 км. Но и тут, конечно же, нашлось супер решение в виде наших героических «Ланцетов».

        Хотя будь сейчас в Армии в нужном количестве САУ Коалиция-СВ в паре с Краснополем-М2 или Гермес наземного базирования всё было бы проще в контрбатарейной борьбе.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:15
      +2
      Судя по эффекту хоронить там некого(да и не все ли равно).Но замечу-рассматривая видео оттуда,они довольно спокойно,без мандража относятся к виду своей разбитой техники,своим трупам.
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 16:28
        +1
        Да они уже и наемников брасают, хотя раньше такоего не было. Мне друг высылает фотки... у уж что говорить про всу самих
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 16:33
          +1
          Минусовщикам могу прислать пруфы в телеге
  2. Snay
    Snay Сегодня, 16:19
    +2
    Как в советских фильмах про наступающих фашистов...
    Только цепей пехоты вокруг танков нет..
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:20
    +3
    При взрывах одна из американских БМП ВСУ буквально разлетается на куски.
    recourse Ну, это не говорит о том, что БМП паршиво сделана, а просто сюрприз был тяжелый, не унести... request или не вынести.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:24
    +3
    Да там такими кадрами вся телега завалена . Славно окучили "контрнаступленцев" . Но они вряд ли угомонятся и будут гнать вперед весь свой резервный корпус ,предназаченный к второму этапу -выходу на оперативный простор. Но есть один ньюанс , чтобы выйти на этот самый простор ,необходимо хотя бы дойти до первой линии обороны.
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:28
    +4
    Тут принято у некоторых смеяться над Конашенковым.

    Но озвучиваемые в последнее время цифры если и расходятся с видео фиксацией, то, похоже, не так чтобы и сильно. Говорили про 35 - 40 единиц техники позавчера, так на видео тоже зафиксировано уничтожение того же порядка техники. А сколько в кадр ещё не попало? Так что эти цифры, похоже, правдивы.

    Значит и цифре в почти 30000 потерь личного состава за наступление верить тоже можно. И это, конечно, очень много для украинцев, учитывая, что их население как минимум в 3,5 раза меньше нашего. То есть, это равносильно потерям у нас 110 000.

    Жуть, конечно. Могли ведь жить не тужить и у двух мамок (России и ЕС) сиську сосать. Идиоты
    1. Комментарий был удален.
  6. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 16:31
    +4
    Молодцы наши инженерные войска- работа вроде и малозаметная на первый взгляд, это не штурмовики постоянно на линии огня, но очень нужная. Респект! Поработали очень хорошо.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:37
    0
    А что за динамическая защита на Бредли?Чем стреляли,так что не смогли её снести?Это негативный для нас урок,нужно улучшать максимально наши средства поражения бронетехники стран нато.
  8. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:59
    0
    На это можно смотреть вечно! Военная техника из далёкой страны под управлением безмозглых холопов разлетается на Российских полях в щепки! good
    1. Normann
      Normann Сегодня, 17:22
      0
      В чем-то я с Вами согласен, но и наша на их полях разлеталась бы тоже. Тут еще надо думать головой, а не переть на минные поля. Неуязвимой техники не существует, если только воюешь не против попуасов каких-нибудь.