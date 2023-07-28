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Генерал ВСУ Сырский: Российские войска цепляются за каждый сантиметр территории в районе Бахмута

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Генерал ВСУ Сырский: Российские войска цепляются за каждый сантиметр территории в районе Бахмута

Командующий сухопутными войсками Украины посетовал на то, что под Бахмутом (Артёмовском), который, «по плану контрнаступления», должен был оказаться окружённым украинскими войсками ещё в конце июня, ситуация развивается крайне сложно. Украинские войска подходят к Клещеевке, пытаются зацепиться за её окраины, однако в итоге российских войска их снова выбивают, нанося существенный урон в живой силе и технике.


По словам генерала ВСУ Сырского, российские войска «цепляются за каждый сантиметр территории в районе Бахмута».

Сырский заявил, что ВС РФ ведут артиллерийский и миномётный огонь высокой плотности, что приводит к потерям.

Украинский генерал:

Но мы всё равно наступаем. Мы там освобождаем наши территории.

По заявлению Сырского, который ещё несколько недель назад говорил о «сформировавшихся условиях для взятия Бахмута под контроль», приоритетом для ВСУ на данном этапе является российская артиллерия, которая «сосредоточена в районе Андреевки, Курдюмовки и Клещевки».

Напомним, что накануне в американской прессе было заявлено, что ВСУ начали основной этап контрнаступления, задействовав в нём свои крупные резервы. А ранее в Госдепе США снова заявили, что США и НАТО поставили Украине «всё необходимое для успешного наступления оружие».
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18 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:54
    +4
    Пока не будем их побеждать в артдуэлях ,продвижение наше вперед будет меньше минимального..
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 15:57
      0
      Еще более'агитпроп проиграл бандере и западу.
      Донбасс -+ новороссия - русская земля.
      русская земля
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:58
      -2
      Бережливый, вы скорее имели ввиду - будем продвигаться вперед когда на то приказ поступит
      а то эти стояния на Калке уже всех изрядно достали
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:06
        +3
        Кроме приказа,есть еще и определенные условия,подготовка,необходимая техника,боеприпасы,подготовленный личный состав.А то будет еще один вариант мясорубки.Одного приказа мало
      2. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 16:15
        +4
        Цитата: Romario_Argo
        эти стояния на Калке уже всех изрядно достали

        Стояли мы на реке Угре...
        На Калке нас просто уничтожили. А пленных князей потом ещё и замучили...
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 16:38
          +1
          точно,
          такая маленькая не точность - и такой разный итог
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:05
      +3
      Цитата: Бережливый
      Пока не будем их побеждать в артдуэлях ,продвижение наше вперед будет меньше минимального.

      Военкор Филатов: "По всей линии фронта проблема - Баба Яга. Это агродрон, который по ночам сжигает нашу технику. Технику приходится оттягивать подальше. Время подскока увеличивается. Укроп высокоточкой и преимуществом в КББ активно работает по нашей арте, а его пехота малыми группами, под прикрытием их арты, отжимает серую зону и позиции. Наша техника далеко, так как прячется от бабы яги. Это вершина айсберга проблем...
      Одно решение предложил для тактического успеха - тишина. Подразделение Призрак предлагает таранить бабу ягу Мавиками 3Т. Цена Мавика 3Т сейчас - 660т.р. Жизнь не кино. Идеальных условий для тарана не предоставит. Значит надо на одну позицию два-три мавика 3Т и подготовленных летунов.
      Баба яга - медленная и контрастная цель( в теплак). Можно и пулеметами поработать. Теплаков нет. По штатке есть, а на "такую мелочь" нет.
      Я уж не говорю про какой-либо значительный хай-тек.
      Подлампасникам - не моя жена катается по Европе, в генеральских погонах, скупая бутики.
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:09
      +4
      Почему Сырский еще жив ? ..........................
    5. alexkff
      alexkff Сегодня, 16:50
      -1
      Скажите, на основании каких данных вы пришли к убеждению, что мы (100%?) проигрываем в артдуелях?
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 17:09
        0
        Цитата: alexkff
        что мы (100%?) проигрываем в артдуелях

        Об этом говорят все время. Я так понимаю, что все наши пушки и РСЗО уже уничтожены при 3-4 раза каждая.
      2. Грица
        Грица Сегодня, 17:18
        0
        Цитата: alexkff
        Скажите, на основании каких данных вы пришли к убеждению, что мы (100%?) проигрываем в артдуелях?

        Потому что уже ни для кого не секрет, что арта у хох-лов точнее и дальнобойнее. (спасибо "партнерам") А разведка и управление поставлены лучше, чем у нас. У нас арты просто больше и снарядов поболе, чем у них - можем лунные пейзажи делать (если дотянемся)
    6. Грица
      Грица Сегодня, 17:13
      0
      Цитата: Бережливый
      Пока не будем их побеждать в артдуэлях ,продвижение наше вперед будет меньше минимального

      К сожалению, западные инженеры и техники нас обошли в артиллерии. А именно в дальности и точности поражения. Наши оборонщики за последние десятилетия ничего нового на гора не выдали. Окромя Каолиции, которая только в чертежах и на парадах.
      В годы ВОВ Сталин уже давно дал бы задание конструкторам в кратчайшие сроки создать аналогичный или даже лучший аналог, чем у противника. К сожалению, у нас некому дать такого волшебного пенделя. Да, впрочем, и некому...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:56
    0
    Он что,так оправдывается?Ищет причины неудач.
    1. влад сваргин_2
      влад сваргин_2 Сегодня, 16:45
      0
      Он что,так оправдывается?
      [quote][/quote]
      Скорей всего "плохому танцору что то и ноги мешают..."
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:58
    +4
    Сам процесс наступления не всегда есть факт освобождения территорий. Любое действие порождает некий результат, который можно оценить как отрицательный или положительный, впрочем это можно отнести и к бездействию.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:22
    +1
    «цепляются за каждый сантиметр территории в районе Бахмута».
    belay Ну так свое отстаиваем. fool
  5. Snay
    Snay Сегодня, 16:23
    0
    Этот Сырский смотрю довольно известный блакитный клоун..
  6. r5555
    r5555 Сегодня, 17:16
    +1
    Для тех кто в танке, кроме топ вара есть более независимые источники информации, например то, о чем писалось пару дней назад

    Коротко о ситуации и изменениях на фронте вокруг Бахмута.

    Да, давненько я сам не сверялся по изменениям в обстановке на фронте, так, по предварительной информации, за прошедшую неделю ситуация претерпела значительные изменения, в которых я во многом согласен с коллегой из @Multi_XAM. В особенности на Бахмуте, потому с него, субъективно, и начнём.

    На севере (правый фланг) фронтовая обстановка сложилась в нашу сторону путëм возвращения контроля над рядом территорий в лесопосадках и опорных пунктов в районе Ягодного, а также возвращения контроля над окраинами Берховки. Противник отошёл по границе Берховского водохранилища. Немалую роль в перекройке карты сыграло то, что на участок прибыл в усиление дополнительный личный состав одного из подразделений ВС России. Но также стоит отметить, что увеличив численность подразделений на линии боевого соприкосновения, противник смог занять зону важного укрепрайона на участке северо-восточнее Хромово в направлении Ягоного. По-видимому, оппонент понял, что пока не срежет выступ у вышеупомянутого Ягодного, продавить нашу оборону у Берховки до конца не выйдет.

    Также на данном фланге ВС России добились успеха в контратаке в низине севернее Дубово-Васильевки отбросив 56-ю ОМПБр ВС Украины в сторону Орехово-Васильевки.

    В свою очередь, на юге (левом фланге) ситуация развивается кардинально противоположным образом и не в наше сторону. Подразделения ВС России были вынуждены отойти и оставить ряд территорий с опорными пунктами и господствующими высотами, даже несмотря на то, что также были усилены союзными подразделениями.

    Могу подтвердить информацию @Multi_XAM, что противник также изменил подход в тактике, если ранее основной ударный кулак составляли такие подразделения как – 24-я ОШБр «Айдар», 3-я ОШБр «Азов» и 80-й ОДШБр ВС Украины, то сейчас противник по ряду информации прибег к той тактике, что я встречал на Николаево-Криворожском направлени, когда ВС Украины задействовали подразделения сил терреториальной обороны и/или мобилизованных, отправляя их на штурмовые мероприятия, которые имели цель вымотать силы ВС России, а также опустошить боекомплект наших сил. Также отмечалось повышенное использование осколочно-фугасных снарядов к гранатомëтам, с целью на максимальное поражение осколками и выведения из боя раненными личного состава ВС России.

    В вопросе изменения контроля территорий к югу от Бахмута противник в лице ВС Украины занял леспополосу почти (90%) на всей протяжëнности западной окраины Клещеевки, а также старательно пытается развить успех к северу от населённого пункта с целью отрезать дорогу, которая соединяет саму Клещеевку и непосредственно Бахмут.

    Стала немного проясняться ситуация и с Курдюмовкой. Так, если раньше основной накат ВС Украины, предположительно, ожидался через дамбу канала Северский Донец–Донбасс, то сейчас, после активных штурмовых действий 3-й ОШБр «Азов» Украины, возникает угроза населённому пункту уже с левого берега канала, непосредственно с северо-запада Курдюмовки. А продвижение противника по лесопосадке с большей долей вероятности имеет замысел взять под контроль дорогу от Курдюмовки на Андреевку. Дорога же от Андреевки на Клещеевку уже фактически контролируется Украинской стороной, и осуществление по ней передвижения по крайней поступающей информации – невозможно.

    Пообщавшись с рядом наших бойцов из подразделений войсковой разведки и артиллеристами, в основном услышал проблемы следующего характера – нехватка людей (личного состава), проблемы с контрбатарейной борьбой, слишком долгое временно плечо между запросом на помощь и принятием по ней положительного решения, а также почти полное отсутствие авиации.

    В отсутствии контрбатарейной борьбы имеем существенное количество ранеными и убитыми от артиллерии, вчера интернет также облетело видео с разгромом наших бойцов, предположительно десантников. Мосты, про которые военная разведка трубила командованию, про которые писал я – так и не уничтожены. Резервы противника идут каждую минуту. Ситуация по Клещеевке может принять необратимые последствия уже к завтрашнему утру.

    @grey_zone