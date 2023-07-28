Генерал ВСУ Сырский: Российские войска цепляются за каждый сантиметр территории в районе Бахмута

Командующий сухопутными войсками Украины посетовал на то, что под Бахмутом (Артёмовском), который, «по плану контрнаступления», должен был оказаться окружённым украинскими войсками ещё в конце июня, ситуация развивается крайне сложно. Украинские войска подходят к Клещеевке, пытаются зацепиться за её окраины, однако в итоге российских войска их снова выбивают, нанося существенный урон в живой силе и технике.
По словам генерала ВСУ Сырского, российские войска «цепляются за каждый сантиметр территории в районе Бахмута».
Сырский заявил, что ВС РФ ведут артиллерийский и миномётный огонь высокой плотности, что приводит к потерям.
Украинский генерал:
Но мы всё равно наступаем. Мы там освобождаем наши территории.
По заявлению Сырского, который ещё несколько недель назад говорил о «сформировавшихся условиях для взятия Бахмута под контроль», приоритетом для ВСУ на данном этапе является российская артиллерия, которая «сосредоточена в районе Андреевки, Курдюмовки и Клещевки».
Напомним, что накануне в американской прессе было заявлено, что ВСУ начали основной этап контрнаступления, задействовав в нём свои крупные резервы. А ранее в Госдепе США снова заявили, что США и НАТО поставили Украине «всё необходимое для успешного наступления оружие».