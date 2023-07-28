Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

Позитивные новости поступают с российского фондового рынка. Сегодня, впервые с февраля прошлого года, индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3000 пунктов, о чем свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоит напомнить, что IMOEX включает в себя наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, что указывает на положительные изменения в экономике нашей страны.
Между тем некоторые аналитики связывают рост капитализации крупнейших российских компаний с рекордным за последние три месяца подорожанием нефти.
Напомним, что стоимость нефти марки Brent на этой неделе превышала 84 доллара за баррель. Кроме того, впервые с декабря прошлого года стоимость российской марки Urals перевалила за 60 долларов, превысив установленное странами G7 ограничение.
Кроме того, еще одним моментом, положительно сказавшимся на доходах российских «гигантов» и, как результат, росте IMOEX могла стать относительно дешевая национальная валюта, так как основная выручка корпораций — в долларах, а расходы — рублевые.
В совокупности данные факторы могли толкнуть наш фондовый рынок, который находится в неопределенности с февраля прошлого года, вверх.
В то же время, ЦБ РФ недавно принял решение повысить учетную ставку на 100 базисных пунктов из-за роста инфляции (на 1%) до 8,5%. Все дело в том, что дешевый рубль выгоден сырьевым экспортерам, но при этом снижение котировок национальной валюты крайне негативно влияет на внутренние цены, разгоняя инфляцию.