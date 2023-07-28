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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

Позитивные новости поступают с российского фондового рынка. Сегодня, впервые с февраля прошлого года, индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3000 пунктов, о чем свидетельствуют данные торговой площадки.


Стоит напомнить, что IMOEX включает в себя наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, что указывает на положительные изменения в экономике нашей страны.



Между тем некоторые аналитики связывают рост капитализации крупнейших российских компаний с рекордным за последние три месяца подорожанием нефти.

Напомним, что стоимость нефти марки Brent на этой неделе превышала 84 доллара за баррель. Кроме того, впервые с декабря прошлого года стоимость российской марки Urals перевалила за 60 долларов, превысив установленное странами G7 ограничение.

Кроме того, еще одним моментом, положительно сказавшимся на доходах российских «гигантов» и, как результат, росте IMOEX могла стать относительно дешевая национальная валюта, так как основная выручка корпораций — в долларах, а расходы — рублевые.

В совокупности данные факторы могли толкнуть наш фондовый рынок, который находится в неопределенности с февраля прошлого года, вверх.

В то же время, ЦБ РФ недавно принял решение повысить учетную ставку на 100 базисных пунктов из-за роста инфляции (на 1%) до 8,5%. Все дело в том, что дешевый рубль выгоден сырьевым экспортерам, но при этом снижение котировок национальной валюты крайне негативно влияет на внутренние цены, разгоняя инфляцию.
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9 комментариев
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  1. Дедок
    Дедок Сегодня, 16:14
    +2
    индекс биржи растет, а как с курсом рубля?
    и его покупательной способности?
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 16:22
      0
      основная выручка корпораций — в долларах, а расходы — рублевые.
      Корпорации жируют, народ нищает. Вот и весь рост фондовой биржи.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:17
    0
    Сейчас кто-нибудь обязательно скажет, что экономика растёт, страна развивается несмотря на санкции (не упоминая о том, что эти биржевые сводки и индексы - суть спекуляция!)
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 16:22
      -4
      Цитата: Владимир80
      Сейчас кто-нибудь обязательно скажет что экономика растёт, страна развивается несмотря на санкции

      Экономика растёт, страна развивается несмотря (благодаря) на санкции.
  3. frruc
    frruc Сегодня, 16:23
    +1
    .....основная выручка корпораций — в долларах, а расходы — рублевые.

    А как же торговля в нац. валютах или это очередное Бла-Бла ?
    .....что указывает на положительные изменения в экономике нашей страны.
    .....дешевый рубль выгоден сырьевым экспортерам, но при этом .....на внутренние цены, разгоняя инфляцию.

    "Инновационный" тип экономики построен, выгребая сырьевые ресурсы страны олигархат заплыл от жира, а люди живут мягко говоря.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:28
      0

      А как же торговля в нац. валютах или это очередное Бла-Бла

      Действительно, некоторые ещё в это верят...
  4. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 16:31
    0
    ce n'est pas l'indice rts en tous ca, qui est à environ 1050 points , à un plus bas . De toutes façon l'indice boursier n'a rien à voir avec la santé de l'économie, exemple le cac 40 français à plus de 7400 points, il n'a jamais été aussi haut depuis sa création (en 2000 au plus fort il était à 6900 !)Pourtant la France est dans un état catastrophique, la Russie non, bien au contraire!
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 17:26
    0
    То есть нам надо порадоваться что богатые стали ещё богаче, а бедные беднее?
    В плановой экономике прекрасно обходились без фондового рынка. Собственно, он вообще относится к экономике как раковая опухоль к живому организму, инструмент спекуляции не более.
  6. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 17:39
    0
    Как говорят сведующие в экономике и биржевых делах люди (я не из их числа) 3000 пунктов - уровень сопротивления, сейчас экономика упрётся в него и навряд ли сумеет его пробить, затем по законам экономики долен быть откат вниз. Поживём - увидим wink
    PS: ещё нужно отметить, если персчитать курс московской биржи в долларах или евро, то окажется, что никакого роста в общем то и нет, он топчется на месте. Так что говорить, что за последние месяцы наблюдается какой-то грандиозный рост Российской экономики я бы не рискнул. Те предприятия, которые работают на МО, очевидно, наростили выпуск продукции, работая по 12 часов в день 6 дней в неделю. Сколько времени люди смогут выдержать такой режим не знаю, очевиден кадровый голод.