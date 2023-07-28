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Telegram-каналы сообщили о мощном авиаударе ВКС РФ по объектам в оккупированном ВСУ Бериславе

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Telegram-каналы сообщили о мощном авиаударе ВКС РФ по объектам в оккупированном ВСУ Бериславе

Украинские паблики сегодня сообщили о нанесении мощного авиационного удара по военным объектам на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удар наносился авиабомбами ФАБ-250М62 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также авиационными ракетами.


Как сообщают Telegram-каналы, главной целью удара стал город Берислав и его окрестности. В этих районах до сих пор располагаются значительные силы и средства украинских формирований, оперирующих на Херсонском направлении.

Известно, что в самом Бериславе находится машиностроительный завод, у которого есть около 20 ангаров и цехов, используемых для размещения военной техники. В Херсонской области отсутствуют иные, сопоставимые по площадям индустриальные комплексы, что не позволяет командованию ВСУ полностью перебросить личный состав и технику из Берислава.

Кстати, личный состав ВСУ до последнего времени тоже размещался на территории машиностроительного завода – в общежитиях, некогда предназначавшихся для проживания рабочих. В мае 2023 года ВС РФ уже наносили удары планирующими авиабомбами УПАБ-1500Б по промышленной зоне в Бериславе, в результате чего несколько ангаров с военной техникой ВСУ были уничтожены.

Если ВС РФ наносят удары именно по машиностроительному комплексу в Бериславе, то это означает, что вследствие ударов будут уничтожены военная техника, вооружение, боеприпасы противника. Значительную часть этих средств противник намеревался использовать на Херсонском направлении в ходе контрнаступления ВСУ.
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7 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 16:25
    +1
    Когда уже пятисотки и полуторки начнут швырять?
    1. Комментарий был удален.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:08
      -1
      Цитата: Rt Rt
      Когда уже пятисотки и полуторки начнут швырять?

      Подозреваю, что проблемы не столько с дооборудованием ФАБов и прочих БЕТАБов , сколько с носителями.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:27
    +1
    Технику и вооружение ,срочно перемещенное из портов Одессы и Ильичевска необходимо уничтожать, чем и занимаются ВКС России в режиме 24/7 good
  3. влад сваргин_2
    влад сваргин_2 Сегодня, 16:37
    0
    вследствие ударов будут уничтожены военная техника, вооружение, боеприпасы противника

    Большую часть уже не будет возможности использовать в контрнаступе на херсонском направлении...
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 16:40
    0
    Отличный день.
    Хорошая новость.
    Ждём видео поражения.
    Парням хорошей охоты!!!!
    Работайте братья!!!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:03
      0
      Цитата: Владимир Нижегородский
      Работайте братья!!!

      Вы прямо вылитый замполит. Знаете чем отличается от политрука?
      Политрук:
      Делай как я!
      Замполит:
      - Делай как я сказал!
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:01
    -3
    Удар наносился авиабомбами ФАБ-250М62

    Что за детские пукалки?
    А вот т. Сталин знал что врагам нужно.
    ФАБ-9000. Фугасные бомбы больших калибров принятые на вооружение в конце 1940- начале 50-х гг.
    Применяется при бомбометании с высот до 16000 м при скорости полета до 1200 км/час (авиабомба испытана до высоты 12500 м при скорости полета самолета 910 км/час).
    А потом енералы решили, что они не нужны, Т.к. появилось ЯО.