Telegram-каналы сообщили о мощном авиаударе ВКС РФ по объектам в оккупированном ВСУ Бериславе

Украинские паблики сегодня сообщили о нанесении мощного авиационного удара по военным объектам на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удар наносился авиабомбами ФАБ-250М62 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также авиационными ракетами.
Как сообщают Telegram-каналы, главной целью удара стал город Берислав и его окрестности. В этих районах до сих пор располагаются значительные силы и средства украинских формирований, оперирующих на Херсонском направлении.
Известно, что в самом Бериславе находится машиностроительный завод, у которого есть около 20 ангаров и цехов, используемых для размещения военной техники. В Херсонской области отсутствуют иные, сопоставимые по площадям индустриальные комплексы, что не позволяет командованию ВСУ полностью перебросить личный состав и технику из Берислава.
Кстати, личный состав ВСУ до последнего времени тоже размещался на территории машиностроительного завода – в общежитиях, некогда предназначавшихся для проживания рабочих. В мае 2023 года ВС РФ уже наносили удары планирующими авиабомбами УПАБ-1500Б по промышленной зоне в Бериславе, в результате чего несколько ангаров с военной техникой ВСУ были уничтожены.
Если ВС РФ наносят удары именно по машиностроительному комплексу в Бериславе, то это означает, что вследствие ударов будут уничтожены военная техника, вооружение, боеприпасы противника. Значительную часть этих средств противник намеревался использовать на Херсонском направлении в ходе контрнаступления ВСУ.