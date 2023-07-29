Эстония построит в Тарту центр военной медицины

Прямо сейчас тренировки проводятся, образно говоря, в классах, построенных из транспортных контейнеров. Это текущий уровень. Новый уровень будет означать, что у нас будет более 1000 квадратных метров складских площадей, где мы сможем создавать водные, световые и звуковые эффекты для максимально реалистичного моделирования.

Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) объявил о тендере на проектирование и строительство нового военного центра и центра медицины катастроф в военном городке в Раади на окраине Тарту. Новый центр объединит медицинский центр Сил обороны Эстонии (EDF), его центральную медицинскую базу, а также помещения, необходимые для обучения тактической медицине и медицине катастроф.Планируемый новый центр должен значительно улучшить условия военно-медицинской подготовки. Пеэтер Карья, менеджер, занимающийся реализацией данного проекта, сказал, что в новом центре будут симуляционные залы, которые позволят участникам имитировать оказание первой помощи тяжелораненым пациентам в боевых условиях.В настоящее время такое обучение проводится в собранном контейнерном городке в Раади.— сказал Карья.Представитель ECDI отметил, что близость Эстонской военной академии и Тартуского колледжа здравоохранения сыграла роль в расположении центра, добавив, что эта близость позволит студентам-медикам в будущем также проходить военную подготовку и подготовку по медицине катастроф.Реабилитационный центр и медицинский склад EDF также будут объединены в центре Раади, оба из которых в настоящее время работают либо в арендованных помещениях, либо в плохих условиях. Карья отметил, что реабилитационный центр в настоящее время находится в усадьбе Сели в Рапламаа, содержание которого обходится дорого.Кроме того, в кампусе Раади рядом с новым медицинским центром будет построено административное здание, решение о строительстве которого уже было недавно принято.В течение следующих нескольких лет государство планирует инвестировать более 35 миллионов евро в военный городок Раади.Контракт на строительство нового военного центра и центра медицины катастроф планируется подписать в конце этого года, а строительство начнется во втором квартале следующего. Центр должен быть готов к весне 2025 года.