Мощный взрыв прогремел в центре города Таганрога в Ростовской области

Сегодня во второй половине дня сильный взрыв произошел в городе Таганроге на юго-западе Ростовской области. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и местные паблики.Информация с места происшествия пока носит противоречивый характер. Так, Telegram-канал Baza сообщает, что взрыв произошел неподалеку от Александровской площади, во дворе здания Государственного банка. Telegram-канал Mash пишет о взрыве в районе ресторана «Чехов Сад». По другой информации, чрезвычайное происшествие случилось в районе местного аквапарка на улице Адмирала Крюйса.Пока ничего не сообщается о последствиях взрыва и его причинах. Но некоторые паблики уже пишут о том, что якобы в результате взрыва были ранены люди.Утверждается, что три человека получили осколочные ранения, на месте взрыва образовалась достаточно большая воронка размером 5 на 5 метров. Затем в пабликах появились сообщения, что пострадали минимум пять человек, и это количество будет увеличиваться, так как люди обращаются за помощью к медикам с порезами от разбившихся стекол и ушибами от кирпичей.Сейчас на место происшествия прибыли работники экстренных служб. На кадрах, которые публикуют местные паблики, мы можем видеть руины обвалившейся кирпичной стены, дом с вылетевшими стеклами, столб дыма в центре города. Сообщается, что более всего пострадало здание местного кафе.Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Таганроге взорвалась ракета. По официальной информации, пострадавших уже пятнадцать человек, а не пятеро, как ранее сообщали местные паблики.