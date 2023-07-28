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Мощный взрыв прогремел в центре города Таганрога в Ростовской области

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Мощный взрыв прогремел в центре города Таганрога в Ростовской области

Сегодня во второй половине дня сильный взрыв произошел в городе Таганроге на юго-западе Ростовской области. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и местные паблики.


Информация с места происшествия пока носит противоречивый характер. Так, Telegram-канал Baza сообщает, что взрыв произошел неподалеку от Александровской площади, во дворе здания Государственного банка. Telegram-канал Mash пишет о взрыве в районе ресторана «Чехов Сад». По другой информации, чрезвычайное происшествие случилось в районе местного аквапарка на улице Адмирала Крюйса.




Пока ничего не сообщается о последствиях взрыва и его причинах. Но некоторые паблики уже пишут о том, что якобы в результате взрыва были ранены люди.


Утверждается, что три человека получили осколочные ранения, на месте взрыва образовалась достаточно большая воронка размером 5 на 5 метров. Затем в пабликах появились сообщения, что пострадали минимум пять человек, и это количество будет увеличиваться, так как люди обращаются за помощью к медикам с порезами от разбившихся стекол и ушибами от кирпичей.


Сейчас на место происшествия прибыли работники экстренных служб. На кадрах, которые публикуют местные паблики, мы можем видеть руины обвалившейся кирпичной стены, дом с вылетевшими стеклами, столб дыма в центре города. Сообщается, что более всего пострадало здание местного кафе.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Таганроге взорвалась ракета. По официальной информации, пострадавших уже пятнадцать человек, а не пятеро, как ранее сообщали местные паблики.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Mash
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34 комментария
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  1. dump22
    dump22 Сегодня, 16:44
    0
    https://rostovgazeta.ru/news/2023-07-28/stali-izvestny-podrobnosti-moschnogo-vzryva-v-taganroge-dnem-28-iyulya-2997481
    Взрыв прогремел в Таганроге днем 28 июля. ЧП произошло на улице Адмирала Крюйса, недалеко от аквапарка «Лазурный» и торгового центра «Радуга Молл». Mash пишет, что от взрывной волны в близлежащих домах выбило стекла, а у машин сработала сигнализация. Столб черного дыма от места событий виден из разных точек города.


    https://www.ridus.ru/posledstviya-vzryva-v-taganroge-snyali-na-video-413213.html
    По предварительным данным, пострадали минимум шесть человек. Им оказывается медицинская помощь.

    Как сообщил губернатор Ростовской области, предположительно взовалась ракета.
  2. Cannon
    Cannon Сегодня, 16:44
    +11
    Будем дальше му-му сношать и не такое получим.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 16:59
      +5
      да ещё по банковской площади,по приказу из банковой.....а мы там людоедов обхаживаем
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:48
    +1
    Диверсия? Или теракт?
    .......................................
  4. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 16:49
    +12
    Почему городом- заложником не объявлен, например, Львов. Объявляется, что в случае ещё хоть одного выстрела по территории РФ, включая присоединенные территории за ЛБС через 7 дней будет нанесен удар любым, из возможных средств поражения, по городу. Ну и рекомендовать гражданским свалить. И, самое главное, не зассать стукнуть. Когда дым с развалин выветрится- назначить следующий город.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 16:55
      -5
      Потому что, мы не фашистский режим и не воюем методами террористов. Даже в поверженной Европе государство жестко пресекало попытки свести счеты с гражданским населением.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 17:01
        -1
        Цитата: АндрейKam_Z
        Потому что, мы не фашистский режим и не воюем методами террористов. Даже в поверженной Европе государство жестко пресекало попытки свести счеты с гражданским населением.

        А кто говорит, что нужно уничтожать гражданское население?
        Сказано же предупредить и дать время покинуть город.
        1. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 17:06
          +2
          Кто и как предупреждать будет? что бы гарантировано до всех дошло. Куда люди покидать будут? не у всех есть куда уехать из своего дома.
          Нацисты уже на Буче показали на что они готовы ради информационной победы.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 17:31
        +1
        Цитата: АндрейKam_Z
        Потому что, мы не фашистский режим и не воюем методами террористов. Даже в поверженной Европе государство жестко пресекало попытки свести счеты с гражданским населением.

        Дрезден - с одной стороны, и Краков - с другой... Совсем коротко...
    2. maiman61
      maiman61 Сегодня, 16:56
      +3
      Все идет по плану, мы еще не начали воевать по серьезному. Ну что не ясно?
      1. Комментарий был удален.
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:07
      +1
      Да пара десятков гераней по Львиву и там все сидят без света и воды. Что выдумывать большие дела? Ну или по кременчугскому НПЗ, чтоб все сидели без бензина
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 17:33
        0
        Цитата: alexoff
        Ну или по кременчугскому НПЗ, чтоб все сидели без бензина

        ...из России резко вырос поток серого экспорта топлива...
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:51
    +4
    Слава Богу, что нет 200-х. Тьфу, тьфу, тьфу.
    Такая воронка - 99%, что ракета.
  6. Грац
    Грац Сегодня, 16:54
    +4
    а вот прилетела ДОПУСТИМ(гипотетически) туда НАТОВСКАЯ РАКЕТА скальп к примеру или Шторм Шедоу, Какие действия будут руководства страны? Опять сопли жевать?Может пора нанести удар по аэродрому Жешува как минимум?
    1. tihon4uk
      tihon4uk Сегодня, 16:59
      +6
      Все красные линии обозначенные нашим трусливым руководством уже давно стерты. Да, и дальше будут жевать, потому что их детишки за бугром живут, а не в Курске или Белгороде
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:12
        -2
        Цитата: tihon4uk
        Все красные линии

        О случившемся в центре Таганрога прошу резко не отзываться. Поскольку лично гарант недавно заявил, что спецоперация идёт нормально, ставить под сомнение целесообразность происшествия означает вступить на скользкую дорожку экстремизма.
        1. dandi
          dandi Сегодня, 17:27
          +1
          Ну да, ну да.А ещё гарант заявил,что мы же готовы к переговорам с Украиной,а они,сволочи такие,не хотят совсем...Редиски, короче.P.S.Поймал вдруг себя на мысли,что подобные новости становятся чем-то обыденным,и это уже пугает.
        2. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 17:45
          0
          Жэк водогрей-жаль что "гаранта" на площади не оказалось в момент падения ракеты!!!Тогда бы точно "всё шло по плану "!!!!!!
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 17:00
      0
      А если это наша бомба упала?
      А если за Жешува нанесёт по нам удар НАТО, конвенционально?
    3. dump22
      dump22 Сегодня, 17:20
      +3
      Может пора нанести удар по аэродрому Жешува как минимум?


      Вам так не терпится напасть на поляков?
      Напомню, что 2МВ началась именно с нападения на Польшу.

      А вообще странная логика у вас - украинцы выстрелили по Таганрогу британской или французской ракетой, а давайте тогда ударим по ... Польше.
      Почему бы не ударить по Британии или Франции? Страшно?
      Страшно вам все-таки предложить начать ядерную 3МВ? Решиться на такой шаг!

      А в нерешительности вы упрекаете руководство России!
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 17:37
      +1
      Цитата: Грац
      а вот прилетела ДОПУСТИМ(гипотетически) туда НАТОВСКАЯ РАКЕТА скальп к примеру или Шторм Шедоу, Какие действия будут руководства страны? Опять сопли жевать?Может пора нанести удар по аэродрому Жешува как минимум?

      Пока идёт слёт вождей Тумбы-юмбы в ход пойдут фломастеры. Потом, когда людоедам покажут какие бывают кораблики и проводят их - тогда может быть...
      А надо бы наоборот, сейчас показать неграм, что бывает за попытку укусить руку дающую....
  7. potterz
    potterz Сегодня, 17:02
    +5
    Уже 12 человек скорые увезли. На месте взрыва много шрапнели. Доехать до места не смог, пробки бешеные. предварительно 200-х нет. Надеюсь и не будет.
    1. Бледар
      Бледар Сегодня, 17:07
      0
      скорее всего взрывное устройство, раз шрапнель.
    2. potap6509
      potap6509 Сегодня, 17:33
      0
      В телеге пишут с-200сбили на подлете, обломки упали на город, 19 пострадавших, погибших пока нет.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:05
    +1
    100% провокационные удар по кафе "Чехов сад" в Таганроге,оно находится на на Банковской площади.Специально ВСУ выбирало.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:06
    +3
    Цитата: АндрейKam_Z
    Потому что, мы не фашистский режим и не воюем методами террористов. Даже в поверженной Европе государство жестко пресекало попытки свести счеты с гражданским населением.

    Да мы сионо нацистский режим Зеленского: но в том же Львове есть много целей достойных быть уничтоженными по законам войны любыми средствами.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 17:13
      +2
      Целей много, ракет к сожалению пока на все не хватает. Выбирают поважнее, менее защищённые и т.д. Индивидуальный террор, уже доказано, победу не приносит.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 17:18
        +1
        Совершенно верно. Такой террор есть оружие слабых и злых.
  10. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:08
    -1
    Теперь опять хохлам ответочка прилетит
  11. monetam
    monetam Сегодня, 17:17
    -1
    сколько же истероидов понабежало, а ? Хорошо, что их в боевых частях нет. И плохо, что курс лечения им не выписан.
    Главные события сейчас идут - на фронте. А свои нервишки трепать из-за тер.актов - слишком уж по-бабьи.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:49
      +1
      monetam-от соплежуйства кремля не устали?У нас в стране всё как надо только на словах,На деле наши земли давно уже мишени для ракет и бпла "братского народа "!
    2. Lako
      Lako Сегодня, 17:51
      +1
      Да, тут народ просто надеется, что малохольные в Кремле хоть как то начнут реагировать на теракты и обстрелы российских городов. Сколько уже можно заниматься самоуспокоением. Берегут мирных жителей Украины? А о своих подумали? Центры принятия решений в Киеве и Львове цветут и пахнут,а должны лежать в руинах и вонять гарью.
  12. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 17:31
    0
    С-200 говарят опять херню лепят. am Текст Вашего комментария слишком короткий
  13. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 17:44
    0
    Пора новую медаль утверждать, примерно такого дизайна.