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ВСУ предпринимают новые попытки наступления на Ореховском направлении

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ВСУ предпринимают новые попытки наступления на Ореховском направлении

На Запорожском фронте снова неспокойно. После провальной попытки наступления на позиции ВС РФ два дня назад и короткой паузы, ВСУ снова пошли в атаку.


Новые попытки наступления предпринимаются украинскими войсками от Орехова до Работино, о чем сообщает ТГ-канал «Милитарист». При этом в материале говорится, что на остальных участках фронта наблюдается относительное затишье.

Эксперты связывают снижение интенсивности работы артиллерии противника с контрбатарейной борьбой ВС РФ и подготовкой ВСУ к новым атакам на самых разных направлениях.

Напомним, что буквально на днях, в Минобороны Великобритании сообщили, что контрнаступление украинской армии идет согласно разработанному ранее плану. При этом на Западе рассчитывают, что уже в ближайшем будущем ВСУ введут в бой второй эшелон и пойдут в массированную атаку.

Касательно Запорожского фронта, сообщается, что российские военные активно наносят артиллерийские удары по наступающему противнику в районе Новоселовки и Орехова. По скоплениям живой силы и техники ВСУ продолжают работать ударные вертолеты Ка-52. Кроме того, на данном участке наблюдается интенсивная работа российских дронов-камикадзе, которые уничтожают технику противника, включая западную.
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2 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:54
    +1
    Пацанам Бог и штабы в помощь, чтобы Ланцеты оперативно направлялись туда, где нужнее всего. В начальный период ВОВ т. Сталин лично поштучно распределял Т-34 по фронтам.
  2. r5555
    r5555 Сегодня, 17:09
    -4
    Эксперты связывают снижение интенсивности работы артиллерии противника с контрбатарейной борьбой ВС РФ и подготовкой ВСУ к новым атакам на самых разных направлениях.


    кто эти "иксперты" !? С мест то сообщают совсем другое