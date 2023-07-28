ВСУ предпринимают новые попытки наступления на Ореховском направлении

На Запорожском фронте снова неспокойно. После провальной попытки наступления на позиции ВС РФ два дня назад и короткой паузы, ВСУ снова пошли в атаку.
Новые попытки наступления предпринимаются украинскими войсками от Орехова до Работино, о чем сообщает ТГ-канал «Милитарист». При этом в материале говорится, что на остальных участках фронта наблюдается относительное затишье.
Эксперты связывают снижение интенсивности работы артиллерии противника с контрбатарейной борьбой ВС РФ и подготовкой ВСУ к новым атакам на самых разных направлениях.
Напомним, что буквально на днях, в Минобороны Великобритании сообщили, что контрнаступление украинской армии идет согласно разработанному ранее плану. При этом на Западе рассчитывают, что уже в ближайшем будущем ВСУ введут в бой второй эшелон и пойдут в массированную атаку.
Касательно Запорожского фронта, сообщается, что российские военные активно наносят артиллерийские удары по наступающему противнику в районе Новоселовки и Орехова. По скоплениям живой силы и техники ВСУ продолжают работать ударные вертолеты Ка-52. Кроме того, на данном участке наблюдается интенсивная работа российских дронов-камикадзе, которые уничтожают технику противника, включая западную.