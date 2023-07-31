САО 2С43 «Мальва» после государственных испытаний и перед поставками в войска

2C43 "Мальва" на испытаниях. Фото ЦНИИ "Буревестник"
Российская оборонная промышленность в лице соответствующих предприятий из состава госкорпорации «Ростех» завершила разработку перспективного самоходного орудия 2С43 «Мальва». Новое изделие успешно прошло все необходимые испытания, и теперь ведется подготовка к полноценному серийному производству. В ближайшем будущем самоходки нового типа должны будут попасть в войска.
Результаты проекта
Напомним, о существовании проекта с шифром «Мальва» стало известно в 2019 г. Его разрабатывал нижегородский ЦНИИ «Буревестник» из состава НПК «Уралвагонзавод» корпорации «Ростех». Не позднее 2020-го проект дошел до стадии строительства прототипа, который тогда же представили заказчику на закрытом мероприятии. Вскоре опытное САО вышло на полигонные испытания. Все этапы проверок, включая государственные испытания, планировали провести в течение нескольких лет.
В середине мая 2023 г. генеральный директор «УВЗ» Александр Потапов в рамках белорусской выставки MILEX-2023 сообщил, что изделие 2С43 «Мальва» недавно успешно справилось с государственными испытаниями. Орудие подтвердило расчетные характеристики, и теперь решаются вопросы его производства. Сроки поступления техники в войска гендиректор «УВЗ» уточнять не стал, но указал, что это произойдет скоро.
27 июля пресс-служба «Ростеха» подтвердила ранее раскрытую информацию о завершении государственных испытаний и подготовке к будущим поставкам готовой техники в армию. Также в официальном сообщении напомнили основные особенности нового образца, а также указали на его преимущества перед системами других классов.
Так, вновь отмечается, что основные преимущества «Мальвы» связаны с применением колесного шасси с формулой 8х8 от Брянского автозавода. За счет этого новое САО выгодно отличается от имеющихся гусеничных самоходок повышенной подвижностью на дорогах и улучшенными ходовыми и эксплуатационными характеристиками. Кроме того, шасси дает очевидные преимущества перед буксируемыми орудиями такого же калибра.
Огневые испытания САО, 2021 г. Фото Минобороны РФ
Пресс-служба «Ростеха» приводит слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхана Оздоева. Он напомнил, что при разработке «Мальвы» основное внимание уделялось вопросам повышения мобильности. В условиях современного конфликта именно от таких характеристик зависит безопасность расчета.
На пути в войска
В последних новостях о «Мальве» сообщалось, что орудия этого типа в ближайшее время поступят в войска, где начнется их освоение. Более точные сроки не называются, но, вероятно, речь идет о нескольких месяцах. Возможность выполнения таких планов и обещаний подтверждают новости недавнего прошлого.
В середине августа 2022 г., накануне открытия военно-технического форума «Армия», пресс-служба «Ростеха» рассказала о последних достижениях корпорации, в т.ч. в рамках проекта 2С43. К тому моменту опытный образец самоходного орудия был передан на испытания. Кроме того, НПК «УВЗ» подготовила производственные мощности и приступила к изготовлению опытно-промышленной партии «Мальв». Размеры и сроки завершения строительства такой партии не сообщались.
Опытно-промышленные партии техники и вооружений в отечественной практике не отличаются большими объемами, что в известной мере ускоряет их выпуск. Кроме того, на скорости строительства должна положительно сказаться относительная техническая простота проекта 2С43, выполненного на основе готовых комплектующих и агрегатов.
Таким образом, можно ожидать, что опытно-промышленная партия САО 2С43 отправится в войска уже в ближайшие месяцы, например, до конца текущего года. Затем, учитывая опыт испытаний опытного образца, а также производства и эксплуатации первой партии техники, организации-производители доработают технологические линии и наладят полноценное серийное производство.
"Мальва" на параде, 2021 г. Фото Минобороны РФ
Новые решения
Проект 2С43 «Мальва» построен на основе достаточно простой и любопытной концепции, которая, однако, до недавнего времени не получала развития в нашей стране. В целом речь идет об установке артиллерийской части и вспомогательных систем на автомобильное шасси с достаточными характеристиками. За счет этого можно получить заметные технические и эксплуатационные преимущества перед буксируемой и самоходной гусеничной артиллерией, но ценой некоторых ограничений.
«Мальва» строится на четырехосном полноприводном шасси БАЗ-6610-027 «Вощина» с двухрядной кабиной. Такая машина оснащается дизельным двигателем ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с., за счет которого может развивать скорость до 80 км/ч; запас хода по шоссе – 1000 км. Шасси позволяет передвигаться как по шоссе, так и по бездорожью.
В корме шасси смонтирована артиллерийская установка с 152-мм нарезной гаубицей 2А64 – орудием от САУ 2С19 «Мста-С». Гаубица имеет ствол длиной 47 клб с развитым дульным тормозом и полуавтоматическим клиновым затвором. Заряжание – раздельно-гильзовое с использованием механизма досылания. Гаубица размещена на станке с возможностью наведения по горизонтали в пределах 30° вправо и влево при углах возвышения от -3° до +70°. Импульс отдачи передается на грунт при помощи опускаемой опорной плиты.
САО оснащено современной системой управления огнем, обеспечивающей быструю и точную топопривязку, расчет данных для стрельбы и наводку. Имеются разные режимы стрельбы, включая т.н. огневой налет. Подготовка орудия на позиции и сворачивание перед уходом занимают минимальное время.
Гаубица 2А64 позволяет «Мальве» использовать всю номенклатуру 152-мм выстрелов для «Мсты-С/Б». В укладках на шасси перевозится 30 выстрелов. Также самоходку может сопровождать автомобиль-транспортер боеприпасов. Из укладок к орудию снаряды и гильзы подаются вручную.
Современные средства
В обозримом будущем «Ростех» запустит полноценное серийное производство изделий «Мальва» для поставки в армию. Вместе с новой техникой ракетные войска и артиллерия сухопутных войск получат некоторые новые возможности и преимущества. Они будут обеспечиваться нехарактерной для нашей артиллерии архитектурой боевой машины.
Проектный облик самоходки - первое известное изображение "Мальвы" из 2019 г. Графика Russianarms.ru
Как неоднократно отмечали организации-разработчики, САО 2С43 выгодно отличается от наличных самоходных и буксируемых систем повышенной мобильностью. Преимущества перед буксируемой артиллерией очевидны – «Мальва» перемещается самостоятельно и не нуждается в тягаче. Гусеничные САУ, в свою очередь, проигрывают колесной в мобильности на шоссе и дорогах, а также в вопросах эксплуатации и обслуживания.
В то же время, любая «традиционная» САУ нашей армии в некоторых аспектах превосходит «Мальву». Так, гусеничные самоходки отличаются лучшей проходимостью на бездорожье и пересеченной местности, а также имеют бронирование и постоянно защищают экипаж.
В целом колесное САО 2С43 не следует рассматривать в качестве конкурента существующим САУ с гусеничной ходовой частью. Такой образец фактически является заменой для буксируемых орудий. Отдельный тягач заменяется машиной-носителем, которая обеспечивает прирост части характеристик при разумной стоимости проекта.
Также «Мальву» можно рассматривать как промежуточное звено между самоходками и буксируемыми орудиями. Сочетая особенности и характеристики двух этих классов, 2С43 может брать на себя часть боевых задач, решение которых при помощи существующей артиллерии затруднено или нецелесообразно.
Ближняя перспектива
Таким образом, российская оборонная промышленность продолжает разработку перспективных артиллерийских систем разного рода и осваивает новые для себя направления. Впервые в отечественной практике проект колесного самоходного орудия успешно прошел через все стадии разработки и испытаний, и в ближайшее время новая техника ожидается в войсках.
Боевые машины новой модели 2С43 «Мальва» должны будут положительно повлиять на общие возможности и потенциал артиллерийских соединений нашей армии. Кроме того, с их помощью удастся наработать опыт применения такой техники и оценить ее в условиях, максимально приближенных к реальным – или даже в рамках военной операции. По итогам этих мероприятий армия сможет сделать выводы и определить пути дальнейшего развития самоходной артиллерии, включая колесное направление.