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САО 2С43 «Мальва» после государственных испытаний и перед поставками в войска

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САО 2С43 «Мальва» после государственных испытаний и перед поставками в войска
2C43 "Мальва" на испытаниях. Фото ЦНИИ "Буревестник"



Российская оборонная промышленность в лице соответствующих предприятий из состава госкорпорации «Ростех» завершила разработку перспективного самоходного орудия 2С43 «Мальва». Новое изделие успешно прошло все необходимые испытания, и теперь ведется подготовка к полноценному серийному производству. В ближайшем будущем самоходки нового типа должны будут попасть в войска.

Результаты проекта


Напомним, о существовании проекта с шифром «Мальва» стало известно в 2019 г. Его разрабатывал нижегородский ЦНИИ «Буревестник» из состава НПК «Уралвагонзавод» корпорации «Ростех». Не позднее 2020-го проект дошел до стадии строительства прототипа, который тогда же представили заказчику на закрытом мероприятии. Вскоре опытное САО вышло на полигонные испытания. Все этапы проверок, включая государственные испытания, планировали провести в течение нескольких лет.

В середине мая 2023 г. генеральный директор «УВЗ» Александр Потапов в рамках белорусской выставки MILEX-2023 сообщил, что изделие 2С43 «Мальва» недавно успешно справилось с государственными испытаниями. Орудие подтвердило расчетные характеристики, и теперь решаются вопросы его производства. Сроки поступления техники в войска гендиректор «УВЗ» уточнять не стал, но указал, что это произойдет скоро.

27 июля пресс-служба «Ростеха» подтвердила ранее раскрытую информацию о завершении государственных испытаний и подготовке к будущим поставкам готовой техники в армию. Также в официальном сообщении напомнили основные особенности нового образца, а также указали на его преимущества перед системами других классов.

Так, вновь отмечается, что основные преимущества «Мальвы» связаны с применением колесного шасси с формулой 8х8 от Брянского автозавода. За счет этого новое САО выгодно отличается от имеющихся гусеничных самоходок повышенной подвижностью на дорогах и улучшенными ходовыми и эксплуатационными характеристиками. Кроме того, шасси дает очевидные преимущества перед буксируемыми орудиями такого же калибра.


Огневые испытания САО, 2021 г. Фото Минобороны РФ

Пресс-служба «Ростеха» приводит слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхана Оздоева. Он напомнил, что при разработке «Мальвы» основное внимание уделялось вопросам повышения мобильности. В условиях современного конфликта именно от таких характеристик зависит безопасность расчета.

На пути в войска


В последних новостях о «Мальве» сообщалось, что орудия этого типа в ближайшее время поступят в войска, где начнется их освоение. Более точные сроки не называются, но, вероятно, речь идет о нескольких месяцах. Возможность выполнения таких планов и обещаний подтверждают новости недавнего прошлого.

В середине августа 2022 г., накануне открытия военно-технического форума «Армия», пресс-служба «Ростеха» рассказала о последних достижениях корпорации, в т.ч. в рамках проекта 2С43. К тому моменту опытный образец самоходного орудия был передан на испытания. Кроме того, НПК «УВЗ» подготовила производственные мощности и приступила к изготовлению опытно-промышленной партии «Мальв». Размеры и сроки завершения строительства такой партии не сообщались.

Опытно-промышленные партии техники и вооружений в отечественной практике не отличаются большими объемами, что в известной мере ускоряет их выпуск. Кроме того, на скорости строительства должна положительно сказаться относительная техническая простота проекта 2С43, выполненного на основе готовых комплектующих и агрегатов.

Таким образом, можно ожидать, что опытно-промышленная партия САО 2С43 отправится в войска уже в ближайшие месяцы, например, до конца текущего года. Затем, учитывая опыт испытаний опытного образца, а также производства и эксплуатации первой партии техники, организации-производители доработают технологические линии и наладят полноценное серийное производство.


"Мальва" на параде, 2021 г. Фото Минобороны РФ

Новые решения


Проект 2С43 «Мальва» построен на основе достаточно простой и любопытной концепции, которая, однако, до недавнего времени не получала развития в нашей стране. В целом речь идет об установке артиллерийской части и вспомогательных систем на автомобильное шасси с достаточными характеристиками. За счет этого можно получить заметные технические и эксплуатационные преимущества перед буксируемой и самоходной гусеничной артиллерией, но ценой некоторых ограничений.

«Мальва» строится на четырехосном полноприводном шасси БАЗ-6610-027 «Вощина» с двухрядной кабиной. Такая машина оснащается дизельным двигателем ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с., за счет которого может развивать скорость до 80 км/ч; запас хода по шоссе – 1000 км. Шасси позволяет передвигаться как по шоссе, так и по бездорожью.

В корме шасси смонтирована артиллерийская установка с 152-мм нарезной гаубицей 2А64 – орудием от САУ 2С19 «Мста-С». Гаубица имеет ствол длиной 47 клб с развитым дульным тормозом и полуавтоматическим клиновым затвором. Заряжание – раздельно-гильзовое с использованием механизма досылания. Гаубица размещена на станке с возможностью наведения по горизонтали в пределах 30° вправо и влево при углах возвышения от -3° до +70°. Импульс отдачи передается на грунт при помощи опускаемой опорной плиты.

САО оснащено современной системой управления огнем, обеспечивающей быструю и точную топопривязку, расчет данных для стрельбы и наводку. Имеются разные режимы стрельбы, включая т.н. огневой налет. Подготовка орудия на позиции и сворачивание перед уходом занимают минимальное время.

Гаубица 2А64 позволяет «Мальве» использовать всю номенклатуру 152-мм выстрелов для «Мсты-С/Б». В укладках на шасси перевозится 30 выстрелов. Также самоходку может сопровождать автомобиль-транспортер боеприпасов. Из укладок к орудию снаряды и гильзы подаются вручную.

Современные средства


В обозримом будущем «Ростех» запустит полноценное серийное производство изделий «Мальва» для поставки в армию. Вместе с новой техникой ракетные войска и артиллерия сухопутных войск получат некоторые новые возможности и преимущества. Они будут обеспечиваться нехарактерной для нашей артиллерии архитектурой боевой машины.


Проектный облик самоходки - первое известное изображение "Мальвы" из 2019 г. Графика Russianarms.ru

Как неоднократно отмечали организации-разработчики, САО 2С43 выгодно отличается от наличных самоходных и буксируемых систем повышенной мобильностью. Преимущества перед буксируемой артиллерией очевидны – «Мальва» перемещается самостоятельно и не нуждается в тягаче. Гусеничные САУ, в свою очередь, проигрывают колесной в мобильности на шоссе и дорогах, а также в вопросах эксплуатации и обслуживания.

В то же время, любая «традиционная» САУ нашей армии в некоторых аспектах превосходит «Мальву». Так, гусеничные самоходки отличаются лучшей проходимостью на бездорожье и пересеченной местности, а также имеют бронирование и постоянно защищают экипаж.

В целом колесное САО 2С43 не следует рассматривать в качестве конкурента существующим САУ с гусеничной ходовой частью. Такой образец фактически является заменой для буксируемых орудий. Отдельный тягач заменяется машиной-носителем, которая обеспечивает прирост части характеристик при разумной стоимости проекта.

Также «Мальву» можно рассматривать как промежуточное звено между самоходками и буксируемыми орудиями. Сочетая особенности и характеристики двух этих классов, 2С43 может брать на себя часть боевых задач, решение которых при помощи существующей артиллерии затруднено или нецелесообразно.

Ближняя перспектива


Таким образом, российская оборонная промышленность продолжает разработку перспективных артиллерийских систем разного рода и осваивает новые для себя направления. Впервые в отечественной практике проект колесного самоходного орудия успешно прошел через все стадии разработки и испытаний, и в ближайшее время новая техника ожидается в войсках.

Боевые машины новой модели 2С43 «Мальва» должны будут положительно повлиять на общие возможности и потенциал артиллерийских соединений нашей армии. Кроме того, с их помощью удастся наработать опыт применения такой техники и оценить ее в условиях, максимально приближенных к реальным – или даже в рамках военной операции. По итогам этих мероприятий армия сможет сделать выводы и определить пути дальнейшего развития самоходной артиллерии, включая колесное направление.
Автор:
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22 комментария
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  1. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 05:41
    -5
    Хороша Девочка с голубыми волосами!
    Насытить ими русские войска!
    На погибель бандеровский мpaзоте! am
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 05:58
    +4
    САО "Мальва" это замечательно, но в войска уже пора поставлять "Мальву-М" с артиллерийской частью от "Коалиции", способной качественно вести контрбатарейную борьбу с дальнобойными 155-мм орудиями противника
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:37
      +4
      Цитата: svp67
      САО "Мальва" это замечательно, но в войска уже пора поставлять "Мальву-М" с артиллерийской частью от "Коалиции", способной качественно вести контрбатарейную борьбу с дальнобойными 155-мм орудиями противника

      Сложная задача. У наших взяло почти 8 лет для создания орудия с автоматом заряжания на колесном шасси.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 08:29
        0
        Цитата: Арон Заави
        Сложная задача.

        Которая уже решена, на "Мальве"
        Цитата: Арон Заави
        У наших взяло почти 8 лет для создания орудия с автоматом заряжания на колесном шасси.

        Ну в данном случае у нас это полуавтомат, в лотки которого заряжающие укладывают снаряд и заряды...
      2. glk63
        glk63 Сегодня, 08:46
        0
        "Сложная задача. У наших взяло почти 8 лет для создания орудия с автоматом заряжания на колесном шасси"

        А в чём принципиальное отличие автомата заряжания техники на гусеничном шасси от колёсного? То есть именно на это и потребовалось 8 лет?
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:22
    0
    Таким образом, российская оборонная промышленность продолжает разработку перспективных артиллерийских систем разного рода и осваивает новые для себя направления.

    Таким образом, нельзя бросать начатое и недоделанное и начинать расхваливать некое новое.
    Чем славные армейские умы не устроили характеристики «Коалиции-СВ»? Тем же, чем не радует Су-57?
    Тяму не хватает довести задуманное до ума или погоня за прибылью затмила переживания за Отечество?
    И это сообщество клянёт лозунги и призывы советской эпохи?
    Так показывайте своё, рассказывайте. как продвигаются дела и что (кто) мешает этому...
    Пусть будет «Мальва» или «Мальвина», - плевать! Важно, чтобы папа Карло из Ростеха строгал нужное количество «Буратин», а не щемился от переживаний за «честно заработанные» миллиарды...
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:33
      0
      Цитата: ROSS 42
      Чем славные армейские умы не устроили характеристики «Коалиции-СВ»? Тем же, чем не радует Су-57?

      Проблемы те же, что и возникли во время ВОв. Не хватает сил на проведение НИОКР и налаживания массового производства имеющихся систем одновременно.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:37
    0
    Чем славные армейские умы не устроили характеристики «Коалиции-СВ»?

    Возможно жадность помешала...

    Военные намерены взыскать с института 151,4 млн руб. неустойки за нарушение условий государственного контракта, заключенного в 2019 году. Суд предложил сторонам представить подлинники документов по контракту и произвести двустороннюю сверку расчетов.

  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:39
    0
    Чем славные армейские умы не устроили характеристики «Коалиции-СВ»?

    А может гордыня сыграла свою роль
    ЦНИИ «Буревестник» участвует и в патентном споре с госорганами – прокуратура требует, чтобы в патенте на самоходную артиллерийскую установку правообладателем была также указана Российская Федерация.

    Взбрыкнули конструкторы

    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:58
      +2
      Цитата: Konnick

      Взбрыкнули конструкторы


      Еще бы не взбрыкнуть. Зарплата ниже $600 в месяц для специалиста с высшим образованием и опытом работы??? В Америке пособие по бедности выше, а еще к нему до кучи идут талоны на еду (food stamps), медстраховка Medicaid, пособие на оплату жилья (Section 8 Housing), и возможно еще кое-что, в зависимости от штата и города.
  6. mark1
    mark1 Сегодня, 06:39
    +1
    Два вопроса
    -зачем на стволе эжектор?
    -нельзя ли убавить длину платформы процентов на 30?
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:58
      -2
      Два вопроса
      -зачем на стволе эжектор?
      -нельзя ли убавить длину платформы процентов на 30?

      Потому что собрана из двух выпускаемых изделий-
      Мальва» строится на четырехосном полноприводном шасси БАЗ-6610-027 «Вощина» с двухрядной кабиной.


      В корме шасси смонтирована артиллерийская установка с 152-мм нарезной гаубицей 2А64 – орудием от САУ 2С19 «Мста-С».

      Т.е. просто собрали из того что было, заявили громко о достижении и забыли про действительно новую Коалицию-СВ.
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 08:23
        0
        Цитата: Konnick
        установка с 152-мм нарезной гаубицей 2А64 – орудием от САУ 2С19 «Мста-С».

        Дык ведь есть и 2А65 "Мста-Б"
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 08:24
          0
          Дык ведь есть и 2А65 "Мста-Б"

          Так я предложение из статьи вставил, дык как есть.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:41
        0
        Цитата: Konnick
        Два вопроса
        -зачем на стволе эжектор?
        -нельзя ли убавить длину платформы процентов на 30?

        Потому что собрана из двух выпускаемых изделий-
        Мальва» строится на четырехосном полноприводном шасси БАЗ-6610-027 «Вощина» с двухрядной кабиной.


        В корме шасси смонтирована артиллерийская установка с 152-мм нарезной гаубицей 2А64 – орудием от САУ 2С19 «Мста-С».

        Т.е. просто собрали из того что было, заявили громко о достижении и забыли про действительно новую Коалицию-СВ.


        Действительно новая Коалиция-СВ завершает гос.испытания и к концу года окажется в войсках.САО Мальва по своим ТТХ на одном уровне с М-777 и Ceasar,которые обычными снарядами также стреляют до 25 км и только при помощи Эскалибура бьют за 40 км.

        В телеграм-канале «Два майора» появился любопытный рассказ нашего фронтовика о ситуации на Ореховском направлении перед н.п. Работино. «Расскажу глазами артиллерии данного направления, которое держит один из лучших боевых дивизионов армии, гаубичный дивизион 71 полка, — цитирует т/к нашего бойца. — За два месяца было огромное количество контрбатарейных битв с аналогичными орудиями врага, в которых он не одержал ни одной победы.
        Враг противопоставил нашей «Мста-б 2а65» американскую гаубицу М-777. В виду невозможности выиграть артдуэль, враг откатил свои орудия на дистанцию более 40-ка км, используя новые натовские снаряды «Экскалибур». Что делает эти орудия недосягаемыми для нашей Мста-б, с максимальной дальностью 28 км.


        https://svpressa.ru/war21/article/381539/

        Как видим только начав использовать Эскалибуры гаубицы М-777 смогли начать стрелять дальше ,чем Мста-б.До этого они артдуэли проигрывали нашим Мста-б так как не имели преимущества в дальности поражения при стрельбе обычными снарядами,которое они получили начав использовать Эскалибуры. Так что всё зависит в контрбатарейной борьбе чем стрелять.

    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:03
      0
      -зачем на стволе эжектор?
      А просто стволы делают все одинаковые и взаимозаменяемые с гусеничными САУ с закрытыми кабинами корпусов, откуда требуется удалять пороховые газы. Я так думаю...
      Влияет ли это на дальность и точность стрельбы не знаю, не спец в артиллерии. winked
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 08:48
      0
      Цитата: mark1
      -зачем на стволе эжектор?

      Потому, что это орудие от 2С19 МСТА-С, приспособленное для работы с полуавтоматом заряжания.Буксируемая 2А65 МСТА-Б приспособлена под ручное заряжания
      Цитата: mark1
      нельзя ли убавить длину платформы процентов на 30?

      Вот этого точно сейчас делать нельзя. Базовое Шасси БАЗ достаточно маневренно и при такой длине, а вот "избыточная" длинна это МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ЗАПАС. Позволяющий установить на это БШ более длинный ствол, от той же "Коалиции"
  7. Denis812
    Denis812 Сегодня, 06:43
    0
    Да, новое шасси это круто и несомненно нужно.
    Хотелось бы увидеть что-то с бОльшей дальностью.
    И, главное, больше систем типа "Зоопарк".
    Посмотрите укроканалы - явно видно превосходство западных систем в контрбатарейной стрельбе.
    А какой нормальный артиллерист поедет на позицию, если знает, что ему 100% прилетит через пару минут после того, как он выпустит всего пару снарядов по врагу?

    Превосходства в артиллерии невозможно достичь одними "ланцетами".
    Главный враг артиллерии - вражеская артиллерия.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:52
      -1
      Превосходства в артиллерии невозможно достичь одними "ланцетами".
      Главный враг артиллерии - вражеская артиллерия.

      Главный враг артиллерии авиация, а контрбатарейная борьба пушками крайне неэффективна из-за равных возможностей.
  8. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 07:36
    +1
    Эх, опять супер оружие по написанной статье (а я милого узнаю по походке), а на деле характеристики так себе по нынешним временам. Дальность 2С43 «Мальва» 24,5 км. Ладно в СВО не так много у противника современных артсистем, а если и дальше замес пойдет Польша подтянется? САУ Краб Дальность эффективной стрельбы — 30 км, максимальная еще дальше. Есть еще и Германия которая уже поставляет PzH 2000 у которой эффективная дальность так же 30 км, максимальная 50. Чему радоваться? Очередной попил бабла. А попадут наши артиллеристы с таким чудо оружием. Как по мне это просто преступление.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:07
      +1
      Этой пушке явно нужен автомат заряжания хотя бы на пяток снарядов, чтоб отстреляться за минуту и газу на другую позицию, пока ответка не прилетела. А ответка, как выше сказано, может прилететь и через пару минут, если у противника поблизости есть противобатарейный радар и че-нить достаточно дальнобойное и способное принять данные от радара, минуя человека с бумажкой и телефон.
  9. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 08:34
    0
    Наконец-то у нас перестали бояться колёс на арте! Как все иксперты кричали что колеса ниочём, что это бред и все такое. А теперь поют какой прорыв да как оказывается хорошо. Война быстро отрезвила всех и показала реальность, и хорошо что много чего ещё покажет заскорузлым. Только вот ствол устарел, надо от каолиции ставить, и кабина не бронирована. Гдепроект башни каолиции на КАМАЗе?