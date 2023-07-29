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Руководство Индии прорабатывает вопрос о создании собственной межбанковской системы в противовес SWIFT

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Руководство Индии прорабатывает вопрос о создании собственной межбанковской системы в противовес SWIFT

Власти Индии рассматривают возможность разработки собственной межбанковской системы в качестве альтернативы SWIFT, сообщает индийская газета The Economic Times. Как уточняет издание, данное решение вызвано необходимостью перехода на рупии при расчётах с международными партнёрами, что, таким образом, увеличит роль национальной валюты в мировой финансовой системе.


Вот что высказал по этому поводу один из представителей местных банков:

Одно из предложений заключалось в том, чтобы иметь собственную независимую систему обмена финансовыми сообщениями, которую можно было бы применять со странами, с которыми у нас действуют двусторонние соглашения в сфере торговли

Стоит отметить, что уже есть подвижки в этом направлении. Так, правительство страны уже сформировало экспертную комиссию, которая займётся этим вопросом. В следующем месяце ей предстоит представить отчёт, в котором будут представлены результаты её деятельности. В качестве консультантов комитета выступают представители индийского банковского сектора, в частности Государственного банка Индии, Центрального банка и Банка Бароды.

Напомним, что незаконные санкции, введённые в отношении нашей страны, побудили международных партнёров России постепенно переходить на национальные валюты при проведении торговых расчётов. Как сообщало в начале прошлого месяца агентство Bloomberg, процесс ухода многих стран мира от доллара ускорился. О своём намерении осуществлять расчёты в нацвалютах объявили Китай и Бразилия, в то время как Индия и Малайзия выразили готовность оформлять платежи в рупиях. При расчётах за нефть Китай и Саудовская Аравия частично используют юани.
Использованы фотографии:
https://pixabay.com/
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4 комментария
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 07:55
    0
    В свифте, наверное, сидят и думают: Ну мы же частная компания, сидели себе, контролировали почти все переводы в мире. Ну на кой черт мы присоединились к этим санкциям
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:00
      0
      В свифте, наверное, сидят и думают:
      Пока наверное еще не думают, но не исключено, что через некоторое время могут схватиться за голову, но поезд уже к этому времени уйдет.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:03
    0
    Доллар - это конечно зло. Но появление нескольких резервных валют не приведёт ли к поиску новой единственной? Всё равно же должна быть единая линейка, по которой можно сравнить юань с рупией, рупию с рублём, рубль с рэндом и т.д.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 08:23
      0
      Возможно чтото наднациональное не контролируемое напрямую не одной стороной, но поддерживаемой всеми на неё переходящими. Думаю придумают раз взялись.