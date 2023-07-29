Руководство Индии прорабатывает вопрос о создании собственной межбанковской системы в противовес SWIFT

Одно из предложений заключалось в том, чтобы иметь собственную независимую систему обмена финансовыми сообщениями, которую можно было бы применять со странами, с которыми у нас действуют двусторонние соглашения в сфере торговли

Власти Индии рассматривают возможность разработки собственной межбанковской системы в качестве альтернативы SWIFT, сообщает индийская газета The Economic Times. Как уточняет издание, данное решение вызвано необходимостью перехода на рупии при расчётах с международными партнёрами, что, таким образом, увеличит роль национальной валюты в мировой финансовой системе.Вот что высказал по этому поводу один из представителей местных банков:Стоит отметить, что уже есть подвижки в этом направлении. Так, правительство страны уже сформировало экспертную комиссию, которая займётся этим вопросом. В следующем месяце ей предстоит представить отчёт, в котором будут представлены результаты её деятельности. В качестве консультантов комитета выступают представители индийского банковского сектора, в частности Государственного банка Индии, Центрального банка и Банка Бароды.Напомним, что незаконные санкции, введённые в отношении нашей страны, побудили международных партнёров России постепенно переходить на национальные валюты при проведении торговых расчётов. Как сообщало в начале прошлого месяца агентство Bloomberg, процесс ухода многих стран мира от доллара ускорился. О своём намерении осуществлять расчёты в нацвалютах объявили Китай и Бразилия, в то время как Индия и Малайзия выразили готовность оформлять платежи в рупиях. При расчётах за нефть Китай и Саудовская Аравия частично используют юани.