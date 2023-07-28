Западное издание: Переговоры могут стать единственным выходом для Украины после провала контрнаступления ВСУ

Поскольку летнее контрнаступление ВСУ явно оказалось провальным, у президента Украины Владимира Зеленского остается надежда лишь на переговоры с Россией. Об этом пишет издание The Time, анализируя дальнейшие перспективы развития событий на Украине.
Как отмечает издание, свидетельством явных проблем с контрнаступлением является и начавшееся перекладывание ответственности за провал атак ВСУ. Киев обвиняет Запад в том, что тот не предоставил авиацию, должное количество бронетехники, артиллерии и боеприпасов.
В свою очередь, на Западе раздаются обвинения в адрес киевского руководства в том, что оно не последовало советам генералов НАТО и не стало проводить общевойсковые операции по западному образцу. Эти препирательства и есть подтверждение того, что контрнаступление «захлебнулось».
Теперь президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно необходимо реализовать «план Б», в основе которого должны лежать переговоры с Россией. В противном случае нельзя исключать и варианта повторения Украиной судьбы гитлеровской Германии, пишет издание. После поражения в Курской битве в 1943 году, оборона Третьего рейха постепенно «посыпалась» и завершилась война тотальным поражением Берлина.
Как пишет издание, современная российская армия – это не Красная армия 1943 года, но и в этом случае нельзя исключать различных вариантов развития событий. Путь переговоров мог бы убедить Россию отказаться от планов дальнейшего продвижения к Киеву, считают авторы западного издания.
Фактически путь переговоров может стать единственным способом исправить ситуацию после провала контрнаступления ВСУ и не повторить судьбу гитлеровской Германии.
Сам факт появления таких статей в западной прессе свидетельствует о том, что сценарий переговоров и прекращения конфликта с разграничением зон контроля сторон по «корейскому» пути все чаще рассматривается Западом как один из наиболее допустимых путей выхода из сложившейся ситуации.