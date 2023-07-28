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Западное издание: Переговоры могут стать единственным выходом для Украины после провала контрнаступления ВСУ

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Западное издание: Переговоры могут стать единственным выходом для Украины после провала контрнаступления ВСУ

Поскольку летнее контрнаступление ВСУ явно оказалось провальным, у президента Украины Владимира Зеленского остается надежда лишь на переговоры с Россией. Об этом пишет издание The Time, анализируя дальнейшие перспективы развития событий на Украине.


Как отмечает издание, свидетельством явных проблем с контрнаступлением является и начавшееся перекладывание ответственности за провал атак ВСУ. Киев обвиняет Запад в том, что тот не предоставил авиацию, должное количество бронетехники, артиллерии и боеприпасов.

В свою очередь, на Западе раздаются обвинения в адрес киевского руководства в том, что оно не последовало советам генералов НАТО и не стало проводить общевойсковые операции по западному образцу. Эти препирательства и есть подтверждение того, что контрнаступление «захлебнулось».

Теперь президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно необходимо реализовать «план Б», в основе которого должны лежать переговоры с Россией. В противном случае нельзя исключать и варианта повторения Украиной судьбы гитлеровской Германии, пишет издание. После поражения в Курской битве в 1943 году, оборона Третьего рейха постепенно «посыпалась» и завершилась война тотальным поражением Берлина.

Как пишет издание, современная российская армия – это не Красная армия 1943 года, но и в этом случае нельзя исключать различных вариантов развития событий. Путь переговоров мог бы убедить Россию отказаться от планов дальнейшего продвижения к Киеву, считают авторы западного издания.

Фактически путь переговоров может стать единственным способом исправить ситуацию после провала контрнаступления ВСУ и не повторить судьбу гитлеровской Германии.

Сам факт появления таких статей в западной прессе свидетельствует о том, что сценарий переговоров и прекращения конфликта с разграничением зон контроля сторон по «корейскому» пути все чаще рассматривается Западом как один из наиболее допустимых путей выхода из сложившейся ситуации.
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17 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:05
    +2
    Есть ещё один выход - Украина может уйти в историю.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:19
      +1
      Цитата: alexoff
      Есть ещё один выход - Украина может уйти в историю.

      Либерастические "ещё" и "может" явно лишние.
      Вычеркните. И вместо "может" "должна".
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:09
    +1
    Не с "38 параллелью по украински" вариант с Россией уже не прокатит.ВС РФ ,народ не поймёт.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:18
      0
      Капитуляция,единственный выход для них.Хотя еще остается массовое харакири
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 17:27
        0
        Уйдут в глухую оборону, и будем выковыривать как в Артёмовске.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:33
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Капитуляция,единственный выход для них.Хотя еще остается массовое харакири

        Нет. Самое реальное - бегство в забугорные особняки и правительство в изгнании.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:31
      +2
      Цитата: tralflot1832
      народ не поймёт.

      Кого интересует мнение народа?
    3. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 17:40
      0
      После победы на Курской дуге Сталин не поспешил за стол переговоров с Гитлером.
      Красная Армия довела войну до логического конца.
      До Победы.
      Как бы Запад не выл про "переговоры" - наш ответ должен быть Сципионовским: "Бендеровская Украина должна быть уничтожена!"
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 17:52
        0
        Пауль Зиберт-власть не та сейчас,тут шкурные интересы давно превыше интересов общества.
  3. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 17:11
    +1
    В Минске тоже были переговоры, потом выяснилось, что НАТО с 2014 года готовило Украину к войне и им просто было нужно время. Есть гарантии, что теперь будет по-другому? Когда Россия не ведёт даже контрнаступления- видимо, из-за недостатка средств- и при большом количестве руководителей, желающих, чтобы их поводили за нос
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 17:23
      +1
      Так то что Украину готовят для рывка на Донбассе говорили уже с 15г, вопрос времени был их подготовки, и что минские это передышка для них. Но другие люди видимо не стали просчитывать дальнейшие шаги и лучше минские здесь и сейчас, а потом вдруг там рассосётся всё и ничего не будет.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:39
        0
        Цитата: Ghost1
        Так то что Украину готовят для рывка на Донбассе говорили уже с 15г

        Да. Они открыто говорили, что готовят хорватский сценарий.
        ВВС
        20 июня 2017
        Об этом сценарии активнее начали говорить после того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на прошлой неделе заявил о необходимости завершить АТО и перейти к новому формату защиты от гибридной войны.
        Рабочая группа, куда входят депутаты парламента, эксперты, сотрудники Совета нацбезопасности и обороны, продолжает работать над законопроектом, который может быть рассмотрен до конца летней сессии Верховной рады.
  4. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 17:15
    +1
    Ну да, конечно!!! Вначале переговоры, затем перевооружение украины, затем попрут???? Иш чего захотели, передышки? Фигвам, а не передышка!!!! Можно оставить Украину, но без НАТО и нацистов!!!! Единственный пока адекватный человек как Президент Украины это Медведчук, но опять же без НАТО и западных разведок. Украина должна стать как Республика Беларусь, а не аппендиксом НАТО!!!
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:19
    +2
    Переговоры может и будут выходом для Украины, а вот для России это закончится плохо.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:29
    0
    Нужны правильные переговоры, такие, какие шли в начале мая 1945 года.
  7. Магог_
    Магог_ Сегодня, 17:29
    +1
    современная российская армия – это не Красная армия 1943 года
    Понятно почему сравнивают с Курской битвой... Гитлеровские ударные армии "сдулись" на заранее подготовленных оборонительных рубежах Красной Армии. Сегодня мы видим как в считанные месяцы, если не недели, была создана оборона ( на виду и под воздействием противника ) протяжённостью в СОТНИ КИЛОМЕТРОВ. И это главное отличие от событий лета 43 года ! И это работает !
    Поэтому не могу согласиться с нашими пропагандистами, что невозможно было создать что-то подобное к весне-лету 1941 года в ожидании неизбежного гитлеровского вторжения... Просто задачи такие никто не ставил ! А вот летом 1943 г. задача была такая поставлена, и условия для этого созрели благодаря невероятным жертвам, после сокрушительных провалов ведения войны с нашей стороны.
  8. ric
    ric Сегодня, 17:39
    0
    А зачем переговоры. Полная денафикация и выплата репараций Украиной России ( ТЕРРИТОРИЯМИ ).
    Только тогда будут жертвы России не напрасны и со временем приняты обществом , народом. И ни коем случае не приклашать на переговоры губернатора Чукотки , иначе будет позор.