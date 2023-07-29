В оккупированной украинской армией части Запорожской области боевик ВСУ расстрелял не остановившийся по его требованию на блок-посту гражданский автомобиль.
Как сообщает украинская пресса со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в поселке Новониколаевка Запорожской области на блокпосту водитель легкового автомобиля Daewoo проигнорировал приказ военнослужащих об остановке и продолжил движение. После этого один из украинских военнослужащих произвел несколько выстрелов по автомобилю из автомата Калашникова, в результате чего машина остановилась.
Находившаяся в автомобиле женщина получила огнестрельное ранение и была госпитализирована. За рулем автомобиля был военнослужащий ВСУ, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстрелявший гражданский автомобиль украинский военнослужащий задержан не был, однако по инциденту проводится следствие. В случае, если следственные органы признают обстрелявшего гражданский автомобиль солдата виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подобные происшествия не редкость на подконтрольных Киеву территориях. В первые дни начала российской спецоперации украинские власти начали централизованную, но при этом абсолютно бесконтрольную выдачу населению огнестрельного оружия, в частности, автоматов Калашникова. Наиболее активно оружие выдавалось маргинализированным членам многочисленных неонацистских группировок, а также футбольным фанатам.
Получившие оружие и практически безграничную власть над мирным населением экстремисты ожидаемо начали террор. Отказывавшиеся останавливаться на блокпостах автомобили и даже пешеходы просто расстреливались. Впоследствии члены парамилитарных формирований влились в состав ВСУ, где продолжили терроризировать мирное население.