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Боевик ВСУ расстрелял не остановившийся на блокпосту в Запорожской области гражданский автомобиль

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Боевик ВСУ расстрелял не остановившийся на блокпосту в Запорожской области гражданский автомобиль

В оккупированной украинской армией части Запорожской области боевик ВСУ расстрелял не остановившийся по его требованию на блок-посту гражданский автомобиль.


Как сообщает украинская пресса со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в поселке Новониколаевка Запорожской области на блокпосту водитель легкового автомобиля Daewoo проигнорировал приказ военнослужащих об остановке и продолжил движение. После этого один из украинских военнослужащих произвел несколько выстрелов по автомобилю из автомата Калашникова, в результате чего машина остановилась.

Находившаяся в автомобиле женщина получила огнестрельное ранение и была госпитализирована. За рулем автомобиля был военнослужащий ВСУ, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстрелявший гражданский автомобиль украинский военнослужащий задержан не был, однако по инциденту проводится следствие. В случае, если следственные органы признают обстрелявшего гражданский автомобиль солдата виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подобные происшествия не редкость на подконтрольных Киеву территориях. В первые дни начала российской спецоперации украинские власти начали централизованную, но при этом абсолютно бесконтрольную выдачу населению огнестрельного оружия, в частности, автоматов Калашникова. Наиболее активно оружие выдавалось маргинализированным членам многочисленных неонацистских группировок, а также футбольным фанатам.

Получившие оружие и практически безграничную власть над мирным населением экстремисты ожидаемо начали террор. Отказывавшиеся останавливаться на блокпостах автомобили и даже пешеходы просто расстреливались. Впоследствии члены парамилитарных формирований влились в состав ВСУ, где продолжили терроризировать мирное население.
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5 комментариев
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  1. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 07:12
    +11
    Вот сейчас наверное минусов нахватаю, но по сути он прав- не остановился на блок посту, открыл огонь. Он для того и стоит.
  2. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 07:13
    0
    Это для экономии нашими бойцами боеприпасов. медальку этому всушнику от нас, и два года от зели
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:23
    +2
    За рулем автомобиля был военнослужащий ВСУ, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
    В этом случае и комментировать нечего - один ушлепок чуть не замочил другого такого же. Причем один выполнял свои служебные обязанности, а второй считал, что имеет право не выполнять требование остановиться.
  4. Грац
    Грац Сегодня, 07:34
    0
    ну тут никого не жалко. жаль что пьяного всушника за рулем который был не пристрелили
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:02
      -2
      Пьяного пуля боится, пьяного штык не берёт...