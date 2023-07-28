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Депутат Госдумы Хинштейн: В Самаре на территории Куйбышевского нефтезавода прогремел взрыв

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Депутат Госдумы Хинштейн: В Самаре на территории Куйбышевского нефтезавода прогремел взрыв

Взрыв прогремел сегодня на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Хинштейн.


По утверждению депутата, на предприятии могло сработать взрывное устройство. В результате взрыва, отметил Хинштейн, пострадавших нет. Обошлось и без серьезных разрушений. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, будут устанавливаться причины и обстоятельства взрыва.

По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших — нет

- написал депутат Хинштейн в своем Telegram-канале.

Нельзя исключать, что данный взрыв мог быть результатом целенаправленных действий со стороны проукраинских диверсантов, желающих таким образом нанести ущерб российской промышленной инфраструктуре.

Ранее стало известно, что мощный взрыв прогремел в городе Таганроге в Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, на город упала ракета. Были выбиты стекла в ряде строений в районе, где прогремел взрыв. За медицинской помощью обратились пятнадцать человек, у всех – легкие травмы от разбившихся стекол и ушибы от кирпичей и камней. В Таганроге спецслужбами начаты следственные действия по факту данного происшествия.
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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:20
    +2
    Что интересно,новостные порталы Самары о взрыве на НПЗ ссылаются тоже только на Хинштейна.А так об "инциденте "вообще ни кто не знал.На таком объекте видеокамера на видеокамере- найдут взрывника.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:23
      +1
      С другой стороны и посторонних нет.А кто работает в курсе как система наблюдения расположена. Будем надеяться что найдут и накажут.
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 17:50
        0
        Цитата: ASAD
        С другой стороны и посторонних нет.А кто работает в курсе как система наблюдения расположена.

        Не все работники знают расположение видеокамер на территории, кроме видеокамер следящих за территорией, которые все могут лицезреть, могут стоять и камеры скрытого наблюдения. Вроде их не видно, но они есть. Да и качество изображения сейчас у камер... Если кто-то сделал закладку, на охраняемой территории - вычислят...
  2. Балу
    Балу Сегодня, 17:21
    +1
    Ждем ответа по западной украине и банковской в киеве. Пора очистить киев и города украины от зданий генштаба, СБУ, ГУР и прочих подобных. В Киеве оччччень много мостов. И вообще на границе со странами НАТО в\на украине слишком много мостов и складов не пойми чего, нефтебаз, НПЗ.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 17:34
      +2
      Ждем ответа по западной украине и банковской в киеве. Пора очистить киев и города украины от зданий генштаба, СБУ, ГУР и прочих подобных. В Киеве оччччень много мостов. И вообще на границе со странами НАТО в\на украине слишком много мостов и складов не пойми чего, нефтебаз, НПЗ.

      Вы сами в это верите?
  3. УВБ
    УВБ Сегодня, 17:24
    +4
    Из Телеграм: Самодельное взрывное устройство сработало на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре.

    По предварительным данным, диверсию устроил 42-летний Сергей О., он работал электриком на предприятии.

    С места происшествия мужчина скрылся на автомобиле. Некоторое время назад его задержали на границе с Казахстаном.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 17:27
      0
      Спасибо штирлицам и всем причастным. Работайте, братья. Воинской вам удачи! drinks good Хоть этого упыря отловили. am
    2. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 17:31
      +1
      Цитата: УВБ
      По нашим данным, диверсию устроил 42-летний Сергей О., он работал электриком на предприятии. С места происшествия мужчина скрылся на автомобиле. Некоторое время назад его задержали на границе с Казахстаном.

      Это так и будет продолжатся, пока наказание за такие диверсии не будет иметь для преступника фатальные последствия в виде смертной казни.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 17:45
        0
        Цитата: Аскольд65
        Цитата: УВБ
        По нашим данным, диверсию устроил 42-летний Сергей О., он работал электриком на предприятии. С места происшествия мужчина скрылся на автомобиле. Некоторое время назад его задержали на границе с Казахстаном.

        Это так и будет продолжатся, пока наказание за такие диверсии не будет иметь для преступника фатальные последствия в виде смертной казни.
        в Китае расстреливают за коррупцию более 25 лет( споказам на стадионах и по ТВ), более 100 000 расстреляных, "Небесная сеть"вернула в Китай на расстрельное или пожизненное наказание более 20 000 человек удравших за границу......
        А коррупционеры все равно знай гребут себе бабло - никого не пугает что кого то там расстреляли...
        Что - в ВОВ не знали что немецким шпионам и диверсантам смерть?Знали прекрасно!Тем не менее продолжали....
        "Меня нельзя убить -это ж я!!Всех можно-а меня нельзя!!Я никогда не умру и буду жить вечно!!И расстреляют не меня за коррупцию или шпионаж кого угодно-а меня нельзя!!!" - голая человеческая психология.
        Так что надежда только на испуг от смертной казни крайне мала
    3. Lako
      Lako Сегодня, 17:33
      +1
      Расстрелять Сергея , перед воротами этого предприятия и закопать под забором как собаку. Хватит уже корчить из себя миротворцев и гуманистов
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:46
      0
      Цитата: УВБ
      Самодельное взрывное устройство

      Хрена се самодельное. Воронка 5 метров!
      Цитата: УВБ
      Некоторое время назад его задержали на границе с Казахстаном.

      Полный кретин. Если уж устроил, то взрыв должен был произойти когда он уже будет за фронтиром.
  4. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Сегодня, 17:30
    +1
    А что там с Кременчугским НПЗ? Целый стоит и работает? И муха не сидела?.. ну супер.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:34
    +1
    Это пока еще цветочки. Теракты будут чаще и чаще.
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 17:38
      -1
      Вообще не факт.
      Для терактов нужны деньги и взрывчатка в свободном доступе.
      С первым проблем особо нет у противников, а вот со вторым могут работать специальные службы у нас.
      Ну и добровольных помощников специальных служб никто не отменял
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:51
      0
      Цитата: михаилл
      Теракты будут чаще и чаще.

      Это диверсия, а не теракт.
  6. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:41
    -1
    Видимо Смерш нужен Видимо Смерш нужен
  7. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 17:50
    0
    Хинштейн охоч до новостей. Этот без мыла пролез на КНПЗ.
    Заложено, подложено...
    Завод охраняют серьёзно, кто будет нести/везти взрывчатку на него, сплошь камеры, допуски, пропуски.