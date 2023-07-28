Депутат Госдумы Хинштейн: В Самаре на территории Куйбышевского нефтезавода прогремел взрыв

По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших — нет

Взрыв прогремел сегодня на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Хинштейн.По утверждению депутата, на предприятии могло сработать взрывное устройство. В результате взрыва, отметил Хинштейн, пострадавших нет. Обошлось и без серьезных разрушений. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, будут устанавливаться причины и обстоятельства взрыва.- написал депутат Хинштейн в своем Telegram-канале.Нельзя исключать, что данный взрыв мог быть результатом целенаправленных действий со стороны проукраинских диверсантов, желающих таким образом нанести ущерб российской промышленной инфраструктуре.Ранее стало известно, что мощный взрыв прогремел в городе Таганроге в Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, на город упала ракета. Были выбиты стекла в ряде строений в районе, где прогремел взрыв. За медицинской помощью обратились пятнадцать человек, у всех – легкие травмы от разбившихся стекол и ушибы от кирпичей и камней. В Таганроге спецслужбами начаты следственные действия по факту данного происшествия.