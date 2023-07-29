Турецкие оборонные компании подписали контракты по фрегатам проекта MİLGEM на международной оборонной выставке в Стамбуле

В ходе международной оборонной выставки (IDEF), проходящей в Стамбуле, был подписан контракт на поставку дизель-генераторных установок для фрегатов проекта MİLGEM – национальной военной программы Турецкой Республики, финансируемой ВМС страны. Речь идёт о 6-м, 7-м и 8-м кораблях в рамках данного проекта.Также на IDEF было подписано ещё одно соглашение, заключающееся в предоставлении услуг по классификационному освидетельствованию данных судов класса İSTİF.Стоит отметить, что контракт на поставку силовых установок заключён между оборонными компаниями TAIS OG, STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi и Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ. Что же касается соглашения о классификационном освидетельствовании, то оно было подписано турецкими военно-промышленными компаниями İşbir Elektrik Sanayi AŞ ile TAIS OG и STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi.Напомним, что международная выставка оборонной промышленности IDEF 2023 открылась во вторник, 25-го июля в Стамбуле и завершилась 28 июля. Данное мероприятие проходит в выставочном центре TÜYAP уже в 16-й раз. Она входит в число крупнейших мировых площадок, на которой проходит демонстрация новейших образцов вооружений и военной техники.Организатор выставки – Министерство национальной обороны Турции под патронажем администрации президента.В этом году в IDEF приняли участие 1461 компания из 55 стран мира.Для справки: Международная выставка оборонной отрасли входит в четвёрку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности по числу компаний-участников. Более того, IDEF позиционирует себя как ведущая мировая площадка для организации переговоров между предприятиями ОПК.