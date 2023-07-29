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Турецкие оборонные компании подписали контракты по фрегатам проекта MİLGEM на международной оборонной выставке в Стамбуле

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Турецкие оборонные компании подписали контракты по фрегатам проекта MİLGEM на международной оборонной выставке в Стамбуле

В ходе международной оборонной выставки (IDEF), проходящей в Стамбуле, был подписан контракт на поставку дизель-генераторных установок для фрегатов проекта MİLGEM – национальной военной программы Турецкой Республики, финансируемой ВМС страны. Речь идёт о 6-м, 7-м и 8-м кораблях в рамках данного проекта.


Также на IDEF было подписано ещё одно соглашение, заключающееся в предоставлении услуг по классификационному освидетельствованию данных судов класса İSTİF.

Стоит отметить, что контракт на поставку силовых установок заключён между оборонными компаниями TAIS OG, STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi и Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ. Что же касается соглашения о классификационном освидетельствовании, то оно было подписано турецкими военно-промышленными компаниями İşbir Elektrik Sanayi AŞ ile TAIS OG и STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi.

Напомним, что международная выставка оборонной промышленности IDEF 2023 открылась во вторник, 25-го июля в Стамбуле и завершилась 28 июля. Данное мероприятие проходит в выставочном центре TÜYAP уже в 16-й раз. Она входит в число крупнейших мировых площадок, на которой проходит демонстрация новейших образцов вооружений и военной техники.

Организатор выставки – Министерство национальной обороны Турции под патронажем администрации президента.

В этом году в IDEF приняли участие 1461 компания из 55 стран мира.

Для справки: Международная выставка оборонной отрасли входит в четвёрку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности по числу компаний-участников. Более того, IDEF позиционирует себя как ведущая мировая площадка для организации переговоров между предприятиями ОПК.
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3 комментария
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  1. красноярск
    красноярск Сегодня, 09:22
    +2
    [/quote] оборонными компаниями TAIS OG, STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi и Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ. [quote]

    Если автор не смог написать названия компаний в русской транскрипции, или, хотя бы пояснить чьи это компании, то зачем ему писать статьи? Какую информацию я получил от этой статьи? Никакой!
    1. Арслан Али
      Арслан Али Сегодня, 09:45
      +1
      Если автор не смог написать названия компаний в русской транскрипции, или, хотя бы пояснить чьи это компании, то зачем ему писать статьи? Какую информацию я получил от этой статьи? Никакой!

      А зачем ему общепринятые международные названия турецких компаний писать в русской транскрипции? Сами попробуйте, если конечно очень хорошо знаете турецкий язык. Если вы сами, к примеру, пишите: "Аппл", "Хуавей" и т. д., то это ваши проблемы.
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 09:41
    0
    Вообщем весь мир вооружается. По ходу знатный кипиш намечается или же хочешь мира готовься к войне.