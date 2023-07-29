Глава языковой инспекции Литвы сравнил поляков Вильнюсского уезда с русскими Донбасса

«Цивилизованная Европа» все годы после распада СССР поддерживала в постсоветских странах рост националистических настроений, тесно увязанных с антироссийской пропагандой. Однако направленная против русскоязычного населения политика в итоге привела к ксенофобской идеологии в целом, в соответствии с которой враждебными для государства является как русские, так и прочие национальные меньшинства, не желающие переходить на государственный язык.В этом плане показательна ситуация, сложившаяся в Литве. В последнее время государственная языковая инспекция, поймав кураж на борьбе с русским языком, взялась за украинцев и поляков. Так, в марте глава данного ведомства Аудрюс Валотка сравнил с «русскими оккупантами» украинских беженцев, оказавшихся на территории страны и не желающих пользоваться ее государственным языком.На днях данная инспекция потребовала демонтировать в ряде населенных пунктов Вильнюсского уезда вывески, на которых информация подавалась на двух языках – литовском и польском. Как пояснил Валотка, этот район в свое время был оккупирован и насильно полонизирован, а желания некоторых жителей не имеют значения, как и языковые предпочтения русских на Донбассе.Варшава в связи со сравнением поляков с русскими выступила с решительным протестом. Посол Польши в Литве указал, что пора «отказаться от канонов тоталитарных режимов». Как он заявил, Валока в личной беседе извинился за свое заявление.