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Глава языковой инспекции Литвы сравнил поляков Вильнюсского уезда с русскими Донбасса

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Глава языковой инспекции Литвы сравнил поляков Вильнюсского уезда с русскими Донбасса

«Цивилизованная Европа» все годы после распада СССР поддерживала в постсоветских странах рост националистических настроений, тесно увязанных с антироссийской пропагандой. Однако направленная против русскоязычного населения политика в итоге привела к ксенофобской идеологии в целом, в соответствии с которой враждебными для государства является как русские, так и прочие национальные меньшинства, не желающие переходить на государственный язык.


В этом плане показательна ситуация, сложившаяся в Литве. В последнее время государственная языковая инспекция, поймав кураж на борьбе с русским языком, взялась за украинцев и поляков. Так, в марте глава данного ведомства Аудрюс Валотка сравнил с «русскими оккупантами» украинских беженцев, оказавшихся на территории страны и не желающих пользоваться ее государственным языком.

На днях данная инспекция потребовала демонтировать в ряде населенных пунктов Вильнюсского уезда вывески, на которых информация подавалась на двух языках – литовском и польском. Как пояснил Валотка, этот район в свое время был оккупирован и насильно полонизирован, а желания некоторых жителей не имеют значения, как и языковые предпочтения русских на Донбассе.

Варшава в связи со сравнением поляков с русскими выступила с решительным протестом. Посол Польши в Литве указал, что пора «отказаться от канонов тоталитарных режимов». Как он заявил, Валока в личной беседе извинился за свое заявление.
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5 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:33
    +1
    Как будто кремль сильно своих сограждан в тех же вымиратах защищал!У знакомых семья в латвии,там русскоговорящим так гайки закрутили за разговор на родном языке что старики пенсионеры в возврате за 80 лет плюют на всё и уезжают к внукам в Россию. Там своё посольство всё время нашим русскоговорящим заявляло на их жалобы о языковом претиснении"что вы хотите,когда живёте на чужих землях "!Воистину,на зеркало неча пенять,коли рожа крива!
  2. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 07:34
    -1
    В последнее время государственная языковая инспекция, поймав кураж на борьбе с русским языком, взялась за украинцев и поляков. Так, в марте глава данного ведомства Аудрюс Валотка сравнил с «русскими оккупантами» украинских беженцев, оказавшихся на территории страны и не желающих пользоваться ее государственным языком.

    Ну, вот!!! кесарю-кесарево
  3. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:39
    0
    В свое время поленья доходчиво указали лабусам на их место, оттяпав у них Виленский край.
    Пилсудского на них нет laughing
    Сейчас, если две паршивых самки собаки снова сцепятся - нам будет только на руку. Хотя вряд ли заокеанский собаковод позволит долго гавкать друг на дружку.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:43
    0
    направленная против русскоязычного населения политика в итоге привела к ксенофобской идеологии в целом
    А они считали, что в "цивилизованной" Европе своих не коснется. Плохо они прибалтов знают, как впрочем и поляков. Интересно, что поляков возмутило в первую очередь сравнение с русскими, а не то, что демонтированы вывески на польском языке.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:45
    0
    ...а желания некоторых жителей не имеют значения, как и языковые предпочтения русских на Донбассе.

    У Польши появился повод для защиты литовского "Донбасса".