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Польский вице-премьер заявил, что Польша не будет «жертвовать своим сельским хозяйством» ради Украины

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Польский вице-премьер заявил, что Польша не будет «жертвовать своим сельским хозяйством» ради Украины

Польша отказывается идти на уступки Украине и разрешать ввоз в страну украинского зерна, так как беспокоится о собственном аграрном секторе. С таким заявлением в эфире Польского радио выступил председатель правящей в стране партии «Право и справедливость» и вице-премьер правительства Ярослав Качиньский.


Как отметил польский политик, Варшава твердо и последовательно стоит на стороне Украины в ее конфликте с Россией и выступает за присоединение Киева к НАТО. Но украинские власти, по его словам, должны учитывать и наличие у Польши собственных интересов.

Мы не можем привести к разрушению польского сельского хозяйства. Это то, чем мы просто не можем пожертвовать, и наши украинские друзья должны это осознавать

- заявил польский вице-премьер.

Качиньский заявил, что Польша в любом случае продлит запрет на ввоз украинского зерна. Так Варшава поступит даже при отказе Евросоюза продлевать данный запрет. Политик выразил уверенность, что и другие страны Восточной Европы примут аналогичные решения.

Ранее власти Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии обратились к руководству Евросоюза с призывом и далее продлить запрет на ввоз украинского зерна на территорию европейских государств. На Украине такие действия восточноевропейских «союзников» подвергают резкой критике, считая, что это – настоящий «удар в спину», особенно на фоне выхода России из «зерновой сделки» и отсутствия в этой связи возможности вывозить зерно через черноморские порты.
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4 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:37
    0
    Друзья друзьями, но табачок врозь.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 17:45
      -1

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      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 17:59
        0
        А как обнимались на трибуне!!! Казалось, что полЯк с евреем - братья навек! love
  2. Комментарий был удален.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:58
    0
    Пшеки: Мы за окраину, но окраина должна кормить себя сама!