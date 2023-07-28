Польский вице-премьер заявил, что Польша не будет «жертвовать своим сельским хозяйством» ради Украины

Мы не можем привести к разрушению польского сельского хозяйства. Это то, чем мы просто не можем пожертвовать, и наши украинские друзья должны это осознавать

Польша отказывается идти на уступки Украине и разрешать ввоз в страну украинского зерна, так как беспокоится о собственном аграрном секторе. С таким заявлением в эфире Польского радио выступил председатель правящей в стране партии «Право и справедливость» и вице-премьер правительства Ярослав Качиньский.Как отметил польский политик, Варшава твердо и последовательно стоит на стороне Украины в ее конфликте с Россией и выступает за присоединение Киева к НАТО. Но украинские власти, по его словам, должны учитывать и наличие у Польши собственных интересов.- заявил польский вице-премьер.Качиньский заявил, что Польша в любом случае продлит запрет на ввоз украинского зерна. Так Варшава поступит даже при отказе Евросоюза продлевать данный запрет. Политик выразил уверенность, что и другие страны Восточной Европы примут аналогичные решения.Ранее власти Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии обратились к руководству Евросоюза с призывом и далее продлить запрет на ввоз украинского зерна на территорию европейских государств. На Украине такие действия восточноевропейских «союзников» подвергают резкой критике, считая, что это – настоящий «удар в спину», особенно на фоне выхода России из «зерновой сделки» и отсутствия в этой связи возможности вывозить зерно через черноморские порты.