Минобороны РФ заявило, что Украина нанесла удар по Таганрогу модифицированной ракетой С-200

Украинские войска применили для удара по городу Таганрогу в Ростовской области модифицированную ракету С-200. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.По утверждению российского военного ведомства, украинская ракета была обнаружена средствами противовоздушной обороны ВС РФ. После этого ее уничтожили в воздухе, обломки ракеты упали на территории Таганрога.Ракета, которой ВСУ ударили по городу, была переделана из используемой зенитным ракетным комплексом для поражения воздушных целей в ударную ракету. Украина широко применяет такие ракеты из-за их высокой дальности полета.Что касается последствий падения ракеты, то о них более подробно рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По утверждению главы региона, эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея города. Из-за взрыва были разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки.В соседнем с местом взрыва домом были выбиты окна. За медицинской помощью после взрыва обратились, по данным СМИ, 17 человек. Губернатор Голубев отметил, что девять человек были доставлены в медицинские учреждения. У всех госпитализированных граждан – повреждения средней и легкой степени тяжести.Губернатор Ростовской области также отметил, что средствами ПВО была поражена еще одна украинская ракета – в Азовском районе Ростовской области. Последствия ее уничтожения в настоящее время уточняются.