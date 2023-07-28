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Минобороны РФ заявило, что Украина нанесла удар по Таганрогу модифицированной ракетой С-200

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Минобороны РФ заявило, что Украина нанесла удар по Таганрогу модифицированной ракетой С-200

Украинские войска применили для удара по городу Таганрогу в Ростовской области модифицированную ракету С-200. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.


По утверждению российского военного ведомства, украинская ракета была обнаружена средствами противовоздушной обороны ВС РФ. После этого ее уничтожили в воздухе, обломки ракеты упали на территории Таганрога.

Ракета, которой ВСУ ударили по городу, была переделана из используемой зенитным ракетным комплексом для поражения воздушных целей в ударную ракету. Украина широко применяет такие ракеты из-за их высокой дальности полета.

Что касается последствий падения ракеты, то о них более подробно рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По утверждению главы региона, эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея города. Из-за взрыва были разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки.


В соседнем с местом взрыва домом были выбиты окна. За медицинской помощью после взрыва обратились, по данным СМИ, 17 человек. Губернатор Голубев отметил, что девять человек были доставлены в медицинские учреждения. У всех госпитализированных граждан – повреждения средней и легкой степени тяжести.

Губернатор Ростовской области также отметил, что средствами ПВО была поражена еще одна украинская ракета – в Азовском районе Ростовской области. Последствия ее уничтожения в настоящее время уточняются.
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:48
    +3
    Скакуасы не угомонятся пока не будут уничтожены.... Теракты продолжат ....Поэтому выбора у нас нет. Только до победы идти вперед.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:50
      +5
      Почему не бомбят Банковскую? В чём причина?
      По Москве прилеты бпла, а в Киеве тишь да гладь.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:53
        0
        hi

        Эти вопросы - туда, наверх.
        Но вряд ли на них вразумительно ответят.
      2. spirit
        spirit Сегодня, 17:53
        +2
        Почему не бомбят Банковскую?
        Вам же Песков выразил мнение одного гражданина своими устами, что мы не против договориться но пока на контакт не идут.На банковской сидят люди с которыми они и желают договариваться.Уже пора понять и перестать задавать эти вопросы.С уважением hi
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:55
          0
          Пургометатель даже с неким сожалением высказался что шароварные отказываются идти на переговоры.
      3. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 17:57
        0
        Бородач-причина в шкурных интересах того сброда что мы называем олигархи,которых нужно арестовать дабы не было больше жестов доброй воли,перегоуппировок,и прочих ударов армии в спину!
      4. Denissdaf
        Denissdaf Сегодня, 18:00
        0
        Наш верховный, если я не ошибаюсь, дал гарантию Израилю не уничтожать зеленского.
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 17:55
      +1
      Цитата: Nexcom
      Скакуасы не угомонятся пока не будут уничтожены.... Теракты продолжат ....Поэтому выбора у нас нет. Только до победы идти вперед.

      Вроде бы на саммите сегодня САМ сказал что МЫ готовы к переговорам...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:56
        0
        Да, именно так. И для меня это было очередным офигеванием.....
        Хорошо что про "добрую волю" хоть не заикался....
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:57
      0
      Цитата: Nexcom
      Скакуасы не угомонятся пока не будут уничтожены.... Теракты продолжат ....Поэтому выбора у нас нет. Только до победы идти вперед.

      А нам можно сектор Газы уничтожить?
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 17:50
    0
    Думается, если бы ракета упала возле дома ДАМ, ответка не заставила себя ждать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:51
      +2
      Дейстчительно, тогда бы ДАМ весь Твиттер руганью исписал.... lol
      Аж клавиатуру бы поломал. yes
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 17:56
      0
      Цитата: marchcat
      Думается, если бы ракета упала возле дома ДАМ, ответка не заставила себя ждать.

      Какого, ястребиного красноречия?
  3. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 17:53
    0
    То есть было 2 ракеты ? Одну сбили , другую нет ? Это так ПВО эффективно работает ?
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:54
    0
    Цитата: Бородач
    Почему не бомбят Банковскую? В чём причина?
    По Москве прилеты бпла, а в Киеве тишь да гладь.

    В этот раз пришлось по району Банковской площади Таганрога(эпицентр совсем рядом). Вот такой каламбур.
  5. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:55
    +1
    О случившемся в центре Таганрога прошу резко не отзываться. Поскольку лично гарант недавно заявил, что спецоперация идёт нормально, ставить под сомнение целесообразность происшествия означает вступить на скользкую дорожку экстремизма.
    1. Комментарий был удален.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:58
    0
    Спасибо нашим ПВОшникам что сбили на подлете...легко отделались.
    Что то укронацики активизировали вновь удары по нашим городам.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:58
    0
    Цитата: Всем_Добра
    То есть было 2 ракеты ? Одну сбили , другую нет ? Это так ПВО эффективно работает ?

    Ну это пока ваши фантазии.
  8. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 17:59
    0
    Коц вчера очень правильные слова в "телеграме" процитировал...

    ПАМЯТЬ ДНЯ
    Девять лет назад в Горловке при артбостреле были убиты 23-летняя Кристина Жук и ее 10-месячная дочурка Кира. С тех пор в этот день мы поминаем Горловскую мадонну и всех безвинно убиенных малышей.

    С утра снаряд прошивает дом,
    убивает отца и мать,
    теперь я один проживаю в нем,
    спрятавшись под кровать.

    У кошки кровью сочится глаз,
    сгорела шерсть на лице,
    но снова наводчик, не торопясь,
    подкручивает прицел,

    и снова флажок поднимает палач,
    и новый летит снаряд,
    не бойся, котя, не плачь, не плачь,
    им за нас отомстят.

    Дмитрий Мельников
    3 июля 2019 года