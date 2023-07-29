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Немецкий концерн Rheinmetall до конца лета планирует открыть ремонтный центр для танков Leopard на Украине

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Немецкий концерн Rheinmetall до конца лета планирует открыть ремонтный центр для танков Leopard на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть ремонтный центр по обслуживанию танков Leopard на Украине у до конца лета текущего года.


Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на главу немецкой компании Армина Паппергера, в Германии уже проходит обучение украинского персонала нового ремонтного предприятия. К осени на Украине планируется начать работу по ремонту немецкой бронетехники.

Ранее представители оружейного концерна заявляли о планах запустить на территории Украины танковый завод, способный производить порядка 400 танков в год. Помимо танков руководство немецкой компании пообещало выпускать на Украине бронетранспортеры Fuchs.

Паппергер также выразил уверенность, что новое предприятие удастся защитить от ударов российских ракет, однако при этом не уточнил, каким образом это возможно сделать.

Вероятнее всего, ремонтный центр планируется открыть на уже имеющихся на Украине мощностях одного из оборонных предприятий. Очевидно, для этой цели подходит доставшийся Киеву от Советского Союза танковый завод во Львове. Однако, вызывает сомнения, что украинская ПВО, значительная часть которой сосредоточена в Киеве, способна защитить этот центр от ударов российских ракет.

Кроме того, если ВСУ продолжат терять поставленные Германией танки Leopard такими темпами, как это происходит во время наступления на Запорожском направлении, к концу лета ремонтировать будет практически нечего.
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10 комментариев
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  1. Ростовчанин
    Ростовчанин Сегодня, 07:14
    +2
    Такое ощущение, что нужно бабло освоить, работать ему всё равно не дадут. recourse
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:15
      +3
      Цитата: Ростовчанин
      работать ему всё равно не дадут.

      Достойная цель. Если и ремонтировать немцы САМИ будут, то цель становится ещё слаще
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 07:25
        -1
        Мария Захарова уже предупреждала, что этот завод в Украине по ремонту танков "леопард" немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для ВС России.

        Нафиг Германия в Украину со своим ремонтным заводом Rheinmetall на войну с Россией лезет!
        У хозяев концерна Rheinmetall прибыли стоят на 1-м месте!
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 07:31
          0
          Ранее глава концерна Rheinmetall Паппергер подтвердил, что намерен не просто открыть новый завод на территории Украины , но и выпускать на нем широкий спектр военной продукции, начиная от боеприпасов и заканчивая бронетехникой, включая новейшие танки KF51 Panther. Предварительно, предприятие планируется разместить в Закарпатье, районе села Чернотисов. Там уже в течение месяца ведутся земляные работы.

          Глава концерна Rheinmetall заявил о намерении защищать новый завод на Украине с помощью систем ПВО собственного производства
          При этом, как заявил генеральный директор немецкой оружейной компании Rheinmetall, якобы «Skyranger» и «Skynex» уже есть в Украине.

          Главная задача немецких производителей - испытать своё передовое вооружение в Украине в боевых условиях в рекламных целях для будущих продаж по миру.
          Ну и + к этому немецких производителей привлекает дешевизна его производства в Украине с её раздолбанной войною экономикой - а именно с её дешёвой рабочей силой и дешёвым дизельным топливом, поставляемым в Украину из других стран после переаботки из российской нефти.

          А что это такое за оружие, расказывает видео ниже.

          «Skyranger» и «Skynex» - будущее уже настало! Новинки от Rheinmetall. Опубликовано 4 месяца назад.
    2. Комментарий был удален.
    3. JOYyppe
      JOYyppe Сегодня, 07:22
      0
      Такое ощущение, что нужно бабло освоить, работать ему всё равно не дадут.

      Ну конечно-же! тем более:
      Украинская сторона не эвакуирует их с поля боя. Основная причина состоит в том, что предыдущие попытки эвакуировать натовскую военную технику, зачастую заканчивались новыми потерями.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:21
    0
    Rheinmetall планирует открыть ремонтный центр по обслуживанию танков Leopard на Украине
    Этот концерн так и напрашивается на неприятности. Ну погибнет N количество немецких специалистов, оборудование накроется медным тазом, так какая мелочь. Главное ридной Украине помощь пытались оказать.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:23
    +1
    Статья об этом здесь уже была, перепостили что ли? И главный вопрос: в заголовке "ремонт", в статье "производство 400 танков в год". Так все таки ремонт или производство? Это немного разные вещи. Производство с нуля 400 танков это такой не хилый заводик, если учесть что Уралвагонзавод в планах должен произвести 1000 штук за год, новых и модернизированных. А так пусть строят, будет над чем поразвлечься. Им видимо ещё и хочется свои скай стрелялки ПВО испытать, флаг им в руки. Как бы считал немчуру практичными людьми, а тут какое то раздолбайство и пофигизм. И русский авось.))))
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:42
    -1
    С соплежуями из мо и генштаба России немцы запросто такой завод построят,и он будет там работать!Кстати,а кто ответит за обстрелы наших городов вчера?Виновных нет,так само вышло,ибо в кремле всё святые и непогрешимые???
  5. Наган
    Наган Сегодня, 07:59
    0
    Калибрование никто не отменял.

    Не коротко, а лаконично.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:09
    0
    Защитить от ракет - создать завод (центр) под землёй! У немчуры в этом опыт.