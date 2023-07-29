Немецкий концерн Rheinmetall до конца лета планирует открыть ремонтный центр для танков Leopard на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть ремонтный центр по обслуживанию танков Leopard на Украине у до конца лета текущего года.
Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на главу немецкой компании Армина Паппергера, в Германии уже проходит обучение украинского персонала нового ремонтного предприятия. К осени на Украине планируется начать работу по ремонту немецкой бронетехники.
Ранее представители оружейного концерна заявляли о планах запустить на территории Украины танковый завод, способный производить порядка 400 танков в год. Помимо танков руководство немецкой компании пообещало выпускать на Украине бронетранспортеры Fuchs.
Паппергер также выразил уверенность, что новое предприятие удастся защитить от ударов российских ракет, однако при этом не уточнил, каким образом это возможно сделать.
Вероятнее всего, ремонтный центр планируется открыть на уже имеющихся на Украине мощностях одного из оборонных предприятий. Очевидно, для этой цели подходит доставшийся Киеву от Советского Союза танковый завод во Львове. Однако, вызывает сомнения, что украинская ПВО, значительная часть которой сосредоточена в Киеве, способна защитить этот центр от ударов российских ракет.
Кроме того, если ВСУ продолжат терять поставленные Германией танки Leopard такими темпами, как это происходит во время наступления на Запорожском направлении, к концу лета ремонтировать будет практически нечего.