Подозреваемого в диверсии на нефтезаводе в Самаре задержали на границе с Казахстаном

Сотрудниками спецслужб на границе России и Казахстана был задержан 42-летний уроженец Украины Сергей О., которого подозревают в организации диверсии на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре.Как стало известно ранее из сообщения в Telegram-канале депутата Государственной думы России Александра Хинштейна, на нефтезаводе в Самаре прогремел взрыв. Вероятно, сработало взрывное устройство, отметил депутат.Выйти на подозреваемого удалось довольно оперативно. По версии следствия, диверсию устроил 42-летний уроженец Украины Сергей О. Мужчина родился в городе Изяслав, но был зарегистрирован в Тюменской области, а трудился на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре.Следователи утверждают, что Сергей О. заложил взрывное устройство в заброшенном здании одного из цехов. По видеокамерам было установлено, что мужчина, трудившийся на заводе электриком, покидал территорию предприятия последним. После совершения преступления он попытался покинуть пределы Российской Федерации. Однако спецслужбы сработали оперативно и поймали подозреваемого на границе с Казахстаном, куда тот пытался сбежать.Теперь начались следственно-оперативные мероприятия. Если вина Сергея будет доказана, его осудят на очень внушительный срок лишения свободы за диверсионную деятельность. Но не менее важной задачей предстает и раскрытие кураторов подозреваемого, а также выявление возможной диверсионной сети.