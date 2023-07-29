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«Большое количество потерь на передовой»: украинские командиры запросили срочные поставки медицинского оборудования у Запада

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«Большое количество потерь на передовой»: украинские командиры запросили срочные поставки медицинского оборудования у Запада

Переход наступления ВСУ в так называемую «основную фазу» привел к резкому росту числа солдат, гибнущих или получающих ранения на поле боя. На этом фоне киевский режим, опасаясь лишиться людского ресурса в войсках, обратился за помощью к своим западным «покровителям».


Учитывая большое количество потерь, понесенных ВСУ в течение июля, и ситуацию на передовой, Минобороны [Испании] удовлетворило срочный запрос украинских командиров, отвечающих за эксплуатацию недавно доставленного госпиталя Role 2+

- говорится в издании Infodefensa.

Речь идет о срочной закупке и отправке в эту пятницу полутысячи кровоостанавливающих жгутов для лечения раненых. По словам украинских командиров, предстоящее прибытие турникетов «спасет жизни», расширив возможности полевого госпиталя для проведения экстренных операций.

Имеется в виду полевой медицинский комплекс Role 2+, подаренный Испанией и недавно развернутый на Украине. Госпиталь рассчитан на 12 коек, а его модули обеспечивают различные медицинские возможности: аптека, лаборатория, отделение интенсивной терапии, операционная и изолятор. То есть фактически он представляет собой прифронтовой полковой медицинский пункт, предназначенный для оказания первой врачебной помощи и подготовки раненых к последующей эвакуации.

Учитывая, что в ВСУ полки – это довольно редкое явление, Role 2+, скорее всего, был придан одной из общевойсковых бригад, задействованных в наступлении. Средняя численность бригады ВСУ составляет около 4 тыс. чел. Срочное предоставление полутысячи турникетов может говорить об уровне потерь в атакующих боевых порядках. При этом следует иметь ввиду, что 500 жгутов выделено только для нужд полевого госпиталя, куда надо еще успеть довезти раненого, не говоря уже о погибших еще на передовой.
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11 комментариев
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  1. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 00:28
    0
    Имеется в виду полевой медицинский комплекс Role 2+, подаренный Испанией и недавно развернутый на Украине. Госпиталь рассчитан на 12 коек,

    12 коек ? Полковой медицинский пункт ? При таких потерях это просто мизер.
    1. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 02:28
      0
      Цитата: kapitan92
      При таких потерях это просто мизер.

      Так и 500 жгутов, как то, не масштаб...
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 00:31
    +1
    Ну никак не хотят жить. Сдавайтесь и жгуты не понадобятся, иначе зеля и компания перемелят всё мужское население окраины.
    1. Товарищ
      Товарищ Сегодня, 01:26
      0
      Цитата: Лешак
      Ну никак не хотят жить. Сдавайтесь и жгуты не понадобятся

      Не так то просто укру сдаться, там снайперы из нацбатов следят, чтобы никто не сбежал.
  3. VicVic
    VicVic Сегодня, 00:35
    +1
    "полутысячи кровоостанавливающих жгутов для лечения раненых."
    Жгуты служат для оказания первой помощи, но не для лечения. Хотя, если скакуасы будут "лечиться" жгутами ... ну что же, тем быстрее 404 закончит коптить небо. Им бы ещё для лечения кольев осиновых прислать надо ...
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 00:45
    +1
    Когда мне оторвало ногу, я снял с себя майку и наложил жгут.
    Когда приехал в больницу, хирург сказал- жгут держит, в сознании, терпи.

    Надо просто терпеть. 25 лет хожу на протезе.
    Если кому нужен совет, я смогу помочь советом.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 00:59
      -1
      в Луганске целое подразделение одноногих сапёров воюет sad
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 01:29
        0
        Цитата: nepunamemuk
        в Луганске целое подразделение одноногих сапёров воюет sad

        Сапер ошибается два раза, первый в выборе профессии.
      2. михаилл
        михаилл Сегодня, 02:15
        0
        Цитата: nepunamemuk
        в Луганске целое подразделение одноногих сапёров воюет sad

        Руки и голова на месте? В саперы годен.
        Хороший сапер- это экстрасенс. И многие это не понимают.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 01:07
    0
    Или жгут на шею, или сдохнуть сразу, или кастрюлю снять вместе с головой, или прыгать на одной ноге - выбор, предоставленный хозяевами большой. Мы дарим Жизнь. Выбирайте, не братья.
  6. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 02:27
    0
    Так о чем статейка- то-ли о потерях ВСУ или испанском комплексе !? Треп ни о чем.