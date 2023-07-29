«Большое количество потерь на передовой»: украинские командиры запросили срочные поставки медицинского оборудования у Запада

Учитывая большое количество потерь, понесенных ВСУ в течение июля, и ситуацию на передовой, Минобороны [Испании] удовлетворило срочный запрос украинских командиров, отвечающих за эксплуатацию недавно доставленного госпиталя Role 2+

Переход наступления ВСУ в так называемую «основную фазу» привел к резкому росту числа солдат, гибнущих или получающих ранения на поле боя. На этом фоне киевский режим, опасаясь лишиться людского ресурса в войсках, обратился за помощью к своим западным «покровителям».- говорится в издании Infodefensa.Речь идет о срочной закупке и отправке в эту пятницу полутысячи кровоостанавливающих жгутов для лечения раненых. По словам украинских командиров, предстоящее прибытие турникетов «спасет жизни», расширив возможности полевого госпиталя для проведения экстренных операций.Имеется в виду полевой медицинский комплекс Role 2+, подаренный Испанией и недавно развернутый на Украине. Госпиталь рассчитан на 12 коек, а его модули обеспечивают различные медицинские возможности: аптека, лаборатория, отделение интенсивной терапии, операционная и изолятор. То есть фактически он представляет собой прифронтовой полковой медицинский пункт, предназначенный для оказания первой врачебной помощи и подготовки раненых к последующей эвакуации.Учитывая, что в ВСУ полки – это довольно редкое явление, Role 2+, скорее всего, был придан одной из общевойсковых бригад, задействованных в наступлении. Средняя численность бригады ВСУ составляет около 4 тыс. чел. Срочное предоставление полутысячи турникетов может говорить об уровне потерь в атакующих боевых порядках. При этом следует иметь ввиду, что 500 жгутов выделено только для нужд полевого госпиталя, куда надо еще успеть довезти раненого, не говоря уже о погибших еще на передовой.