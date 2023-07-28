В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации активно развивают наступление на позиции противника в районе населенного пункта Лиман Первый. Это следует из сообщений в Telegram-каналах российских военных корреспондентов.Кроме того, фиксируется значительное продвижение на соседних участках фронта на Купянском направлении. Украинские формирования на данном направлении утрачивают контроль над занимаемыми позициями и отступают, что уже стало причиной большого беспокойства командования ВСУ и властей Харьковской области.Сейчас российские подразделения штурмуют опорные пункты украинских формирований. Для эффективной обороны позиций на данном направлении у ВСУ, судя по всему, недостаточно ресурсов.На фоне наступления ВС РФ Украина экстренно перебрасывает резервы в Купянск и создает линию обороны в самом Купянске, сообщают Telegram-каналы российских военкоров.Украинское командование опасается, что с такими темпами продвижения российские войска скоро окажутся у самого Купянска, и удержать важный в стратегическом отношении транспортный узел будет весьма проблематично.Ранее военкоры сообщали, что из Купянска украинские власти давно вывезли все архивы государственных учреждений и дорогостоящее промышленное оборудование. Аналогичным образом власти поступают в Волчанске, фиксируется вывоз ценного оборудования даже из самого Харькова, хотя говорить о перспективе скорого освобождения областного центра российскими войсками пока не приходится.