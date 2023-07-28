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На фоне наступления ВС РФ Украина экстренно перебрасывает резервы в Купянск и создает линию обороны

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На фоне наступления ВС РФ Украина экстренно перебрасывает резервы в Купянск и создает линию обороны

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации активно развивают наступление на позиции противника в районе населенного пункта Лиман Первый. Это следует из сообщений в Telegram-каналах российских военных корреспондентов.


Кроме того, фиксируется значительное продвижение на соседних участках фронта на Купянском направлении. Украинские формирования на данном направлении утрачивают контроль над занимаемыми позициями и отступают, что уже стало причиной большого беспокойства командования ВСУ и властей Харьковской области.

Сейчас российские подразделения штурмуют опорные пункты украинских формирований. Для эффективной обороны позиций на данном направлении у ВСУ, судя по всему, недостаточно ресурсов.


На фоне наступления ВС РФ Украина экстренно перебрасывает резервы в Купянск и создает линию обороны в самом Купянске, сообщают Telegram-каналы российских военкоров.

Украинское командование опасается, что с такими темпами продвижения российские войска скоро окажутся у самого Купянска, и удержать важный в стратегическом отношении транспортный узел будет весьма проблематично.

Ранее военкоры сообщали, что из Купянска украинские власти давно вывезли все архивы государственных учреждений и дорогостоящее промышленное оборудование. Аналогичным образом власти поступают в Волчанске, фиксируется вывоз ценного оборудования даже из самого Харькова, хотя говорить о перспективе скорого освобождения областного центра российскими войсками пока не приходится.
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:17
    +3
    В Купянске силы РФ уже давно разнесли в "дрова " рыбоперерабатывающий цех,там ВСУшники шхерились.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:23
      -5
      tralflot1832 hi
      И сколько салоедов утилизировали?
      Опять 15-20 ?
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 18:38
        +3
        Непонятный сарказм. Сколько было, столько и уничтожено, не больше чем было это точно.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:45
          +3
          Это не совсем сарказм - просто хочется чтобы нациков побольше утилизировали.

          зы Просто в сводках иной раз подают уничтожение малых групп и 1-2 танка как великую победу.... ИМХО это будни. Нормальные результативные будни.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:19
    -3
    Вот где сейчас нужен "Вагнер ",с их опытом штурма городов!
    1. monetam
      monetam Сегодня, 18:26
      -6
      . ...и с опытом уничтожения собственной авиации. Нет уж, пускай лучше в Африке загорают.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:35
      +5
      Цитата: Бережливый
      Вот где сейчас нужен "Вагнер ",с их опытом штурма городов!

      Лучше бы города не штурмовать, а окружать. Когда дойдёт до миллионников штурм может занять не один год.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:23
    +4
    На фоне наступления ВС РФ Украина экстренно перебрасывает резервы в Купянск и создает линию обороны в самом Купянске, сообщают Telegram-каналы российских военкоров.

    Лично я ждал и надеялся на появление другого текста: "На фоне наступления, ВС РФ перебрасывают резервы на Купянское направление, чтобы развить наступление и недопустить строительства укреплений ВСУ. request
    1. monetam
      monetam Сегодня, 18:27
      +1
      Резервы можно перебросить за счет снятия их с Запорожья, Артемовска и других важных направлений. Так что командование пусть само решает, рисковать или нет.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 18:44
        +1
        Цитата: monetam
        Так что командование пусть само решает, рисковать или нет.

        С этим ни кто не спорит. Ну, а то что я ждал другого текста - имею право. Мои желания и надежды ни как не влияют на ход СВО. hi
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:24
    +2
    Вагнер в Купянске совершенно не нужен,если в него не заходить.Посмотрим дальше ,что будет .
  5. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 18:25
    +2
    Думаю воспользовались слабостью ВСУ на этом направлении, это скорее отвлекающий маневр для отвлечения сил с Запорожья, Донецка, Бахмута (Артемовска). Не надо забывать, что ВСУ еще не ввели в дело около 10 "бригад наступления", а это серьезный резерв.
  6. monetam
    monetam Сегодня, 18:28
    0
    Вот и здорово. Меньше укрорезервов останется на других направлениях - нечем будет возможные успехи развивать и закреплять.
  7. Figvam
    Figvam Сегодня, 18:37
    +1
    теперь и купянск заровняют в артемовск
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:55
    0
    Это хохлу не поможет! Они там проспали, как мы в прошлом году в Харьковской области. Очень жду с этого участка фронта добрых вестей! Мужики бейте нацистов!
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:42
    0
    Результат медленного продвижения, что ВСУ успевают подготовить новые укрепрайоны и линии обороны.
    В которые наши опять упрутся и снова придётся штурмовать и прогрызать.