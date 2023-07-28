Оперштаб Краснодарского края запретил проход маломерных судов и плавсредств по Керченскому проливу

В Краснодарском крае введен запрет на появление в акватории Керченского пролива гражданских маломерных судов и плавсредств. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона.
Как уточняется в сообщении, ограничения на проход плавсредств будут действовать в Темрюкском районе Краснодарского края – между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Оперативный штаб Краснодарского края запретил появление здесь прогулочных и парусных судов, надувных лодок, гидроциклов, виндсерфов. Поэтому любителям активного отдыха на воде и различным коммерческим организациям придется смириться с введенным запретом, если они не хотят столкнуться с серьезными проблемами с правоохранительными органами.
В то же время, запрет не распространяется на корабли, катера и суда Военно-морского флота Российской Федерации, Пограничной службы ФСБ России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Они могут появляться в данной акватории беспрепятственно
Напомним, что в течение последней недели Погранслужба ФСБ обнаруживала на двух судах, следующих из Турции в Ростов-на-Дону, следы взрывчатых веществ. Оба судна ранее ходили в украинские порты, поэтому есть основания считать, что они могли были быть задействованы в перевозке вооружений и боеприпасов на Украину.
Выход России из «зерновой сделки» значительно «развязал руки» нашим военным морякам и пограничникам в плане проведения досмотра иностранных судов, которые следуют в Черном море или пытаются пройти через Керченский пролив.