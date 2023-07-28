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Оперштаб Краснодарского края запретил проход маломерных судов и плавсредств по Керченскому проливу

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Оперштаб Краснодарского края запретил проход маломерных судов и плавсредств по Керченскому проливу

В Краснодарском крае введен запрет на появление в акватории Керченского пролива гражданских маломерных судов и плавсредств. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона.


Как уточняется в сообщении, ограничения на проход плавсредств будут действовать в Темрюкском районе Краснодарского края – между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Оперативный штаб Краснодарского края запретил появление здесь прогулочных и парусных судов, надувных лодок, гидроциклов, виндсерфов. Поэтому любителям активного отдыха на воде и различным коммерческим организациям придется смириться с введенным запретом, если они не хотят столкнуться с серьезными проблемами с правоохранительными органами.

В то же время, запрет не распространяется на корабли, катера и суда Военно-морского флота Российской Федерации, Пограничной службы ФСБ России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Они могут появляться в данной акватории беспрепятственно

Напомним, что в течение последней недели Погранслужба ФСБ обнаруживала на двух судах, следующих из Турции в Ростов-на-Дону, следы взрывчатых веществ. Оба судна ранее ходили в украинские порты, поэтому есть основания считать, что они могли были быть задействованы в перевозке вооружений и боеприпасов на Украину.

Выход России из «зерновой сделки» значительно «развязал руки» нашим военным морякам и пограничникам в плане проведения досмотра иностранных судов, которые следуют в Черном море или пытаются пройти через Керченский пролив.
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24 комментария
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  1. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 18:27
    +4
    Давно пора было вводить подобные ограничения в районах близких к СВО.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 18:59
      -1
      Вам нужны запреты ради самих запретов? Вокруг Крымского моста эти ограничения понятны, требуется сокращение источников акустического шума, для своевременного обнаружения диверсионных средств противника.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 19:21
        0
        Вы похоже его не поняли. Нужны запреты, возможно непопулярные, но которые требует складывающаяся обстановка, а если будут на опережение ещё лучше. Единственное пожелание к власти это популярное и своевременное объявление населению необходимость тех или иных запретов, для уменьшения кривотолков. Власть к сожалению не любит обьяснятся перед народом.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 19:32
          0
          Вывод сделан неправильный, всё я прекрасно понял. Запреты нужны там, где они действительно нужны, а не везде. Сдуру можно и весь рыболовный промысел на Азовском море перекрыть.

          "
          — Разведчика может погубить красивая женщина.
          — Отсюда вывод?
          — Разведчик должен сам погубить красивую женщину.
          — Вывод неправильный! Правильный вывод — разведчик должен красивую женщину игнорировать!
          "
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:28
    -1
    США сейчас считают,выгоден ли им удар по судам идущим в в Керченский пролив и в порты Кавказа.Как трафик охранять не знаю,но последствия могут быть " аховыми".
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:35
      0
      Так мировой террорист от него можно ожидать чего угодно. Щапрет правильный не первый раз приплывает к опорам всякая гадость.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:35
    -8
    Глупое решение!Вместо требования от кремля на немедленное решение создать Азовскую военную флотилию и подчинение ей охраны в первую очередь не только Крымского моста,но и всей внутренней акватории ,ибо риск диверсий на внутренних водах высок как никогда!Принят глупый запрет,как будто дроны террористов массово стоят наготове в портах Краснодарского края!!! fool fool
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:43
      0
      У нас в крае,в Крыму полно утырков,готовых на все.Атаки на НПЗ в крае демонстрировали это.И не только на НПЗ.Запрет на посещение гражданских Арабатской стрелки тоже одна из мер.За охрану наконец взялись..А дроны вполне можно запускать с необорудованрого побережья,при чем тут порьы?Я не в восторге от действий властей,но тут уж припекло и взялись за охрану обьекта.Как моста,так и судов
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 18:59
      0
      Бумагу о создании флотилии издать не долго, корабли быстро не строятся. Я думаю будет рано или поздно создана. Пишите о высоком риске диверсий во внутренних водах и тут же с сарказмом пишите о дронах террористов в портах Краснодарского края?
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 19:20
        -1
        АндрейKami Z-не с сарказмом а со злостью,ибо у нас хорошо умеют лапшу на уши вешать !Если а порт моего Ростова на Дону заходит второй сухогруз со следами взрывчатки,какая гарантия что не зайдет пятый или седьмой сухогруз со взрывчаткой на борту?А зерном они грузятся от меня в трех с половиной километрах,для примера!Нужна флотилия на Азовском море с максимально возможными полномочиями,часть из которой будут охранять мост,а часть патрулировать внутренние воды.
      2. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 19:35
        +1
        Катера можно штамповать десятками, а то и сотнями в месяц, был бы проект технологичный, продуманный и неперегруженный.
        1. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 20:30
          0
          Вы хотите сказать моторные лодки? Боевые корабли даже малого класса не наштампуешь.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:37
    -3
    ...Выход России из «зерновой сделки» значительно «развязал руки» нашим военным морякам и пограничникам... да, неужели? И, что много потопили или захватили судов идущих на Украину или с Украины? Что то не слышал. Хоть бы не позорились.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:44
      -1
      Марек-ну теперь наше флотское командование со спокойной душой может ковырять в носу сколько угодно!А до чего момента из за связанных рук это было невозможно lol
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 18:54
      +3
      Не надо кидать дерьмо на вентилятор. Потрудитесь, откройте карту передвижения морских судов. Много судов у Одессы? Измаил далековато и там суда идут по территориальным водам Румынии и Болгарии. Объявление о досмотре судов в основном пиар-акция, возможностей маловато. Поэтому и разносят портовую инфраструктуру.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 19:41
        -1
        АндрейKam Z-мне Одесса с её кораблями сейчас до одного места!Вот если бы в порту этого города мы перетопили все плавсредства,это было бы отлично!Я часто вижу то туркцкие то азербайджанские корабли идущие под погрузку у нас в Ростове на Дону,и меньше всего думаю что любое из них может быть "бомбой "для моего Ростова. Флотилия нам нужна,а то по другому проблему с водными дронами не решим.
  5. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 19:24
    +1
    Круто!
    ... Только сейчас дошло?!...
    Хотя, глянув комментарии( мой первый пост слетел), народ соизволяет жить не заморачиваясь.
    И действия властей в этом плане объяснимы: зачем тревожить ещё одну часть электората? "
    А никого не коробит, когда по "Вести ФМ" вещают, что на развитие внутреннего туризма потрачено 200+ млрд, / Мишустин/, а часть населения себе ни отпуск, ни Работу себе позволить не может? Что на на бойцов СВО собирают с Народа, / как на лечение детей/, а государство вкладывается для обеспечения отдыха сограждан в Турции?).
    ... Тошно...
    hi
  6. osp
    osp Сегодня, 19:28
    -2
    И что это изменит ?
    В Восточном Средиземноморье постоянно блуждают британские и американские многоцелевые АПЛ.
    Они созданы в том числе для доставки различных дронов и диверсионных задач.
    Пройти Босфор и закинуть посылки незамеченными где-то напротив Болгарии им не составляет труда.

    А дальность хода таких дронов как Remus 600 больше 300 км. Хотя по сути это и не дрон, а как-бы торпеда большой дальности предназначенная для поражения береговых целей на расстоянии.

    Сегодня Черноморский флот не в состоянии отслеживать иностранные АПЛ в водах Восточной части Средиземного моря, Мраморного моря и даже в Западной части Черного моря если они туда проникают.
    1. nPuBaTuP
      nPuBaTuP Сегодня, 20:11
      +1
      Уважаемый, тут сложно ответить, чтоб не обидеть... О каких АПЛ в водах Черного моря Вы ведёте речь? Сами то понимаете что говорите....
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 20:17
        0
        Не разу не Уважаемый )))
        ..
        Да коротко
  7. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 19:54
    0
    Меня больше беспокоят не маломерные, а "крупномерные". Предполагаю, что в следующий раз Мост будет атакован загруженным под завязку сухогрузом, мирно идущим через Керченский пролив. Тупо пойдёт на таран опоры, сменив курс в последний момент. Как предотвратить такой вариант - не знаю.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 20:15
      0
      Вне разрешённого коридора наверняка положены мины.
  8. Светлан
    Светлан Сегодня, 20:13
    0
    Украине подготавливают морскую блокаду.
  9. ASM
    ASM Сегодня, 20:22
    0
    С точки зрения военных все понятно - увидел на локаторе мелкую цель - бей сразу, не высылая команду на перехват и досмотр цели. С точки зрения местных - это потеря дохода, ведь там мелкая морская туриндустрия цвела. Я, в текущих реалиях, склоняюсь в сторону военных.