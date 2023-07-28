В Азовском районе Ростовской области силами ПВО сбита еще одна украинская ракета

В небе над Азовским районом Ростовской области средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации сегодня была сбита украинская ракета С-200. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.По данным военного ведомства, украинскую ракету перехватила наша ПВО в районе города Азов. Из домов горожан был виден дым от падения обломков сбитой ракеты. К счастью, пострадавших в результате работы ПВО нет. Но в одном из поселков небольшой обломок ракеты пробил крышу хозяйственной постройки.Для атаки по территории района ВСУ применили модифицированную ракету С-200. Такие ракеты использовались для зенитных ракетных комплексов, но в последнее время были переделаны и теперь применяются в качестве ударных ракет, но они не отличаются высокой точностью.До этого ракета С-200 была сбита над Таганрогом. Ее обломки упали на центр города, в районе местного художественного музея. В медицинские учреждения обратились семнадцать пострадавших с ранениями средней и легкой тяжести. Также в результате падения фрагментов ракеты была разрушена стена здания, в ряде домов вылетели стекла в окнах.Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не поддаваться панике и не верить сообщениям в социальных сетях о якобы многочисленных взрывах в регионе. В действительности силами ПВО были сбиты только две ракеты, о чем и сообщает МО РФ.