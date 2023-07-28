Военное обозрение
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В Азовском районе Ростовской области силами ПВО сбита еще одна украинская ракета

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В Азовском районе Ростовской области силами ПВО сбита еще одна украинская ракета

В небе над Азовским районом Ростовской области средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации сегодня была сбита украинская ракета С-200. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


По данным военного ведомства, украинскую ракету перехватила наша ПВО в районе города Азов. Из домов горожан был виден дым от падения обломков сбитой ракеты. К счастью, пострадавших в результате работы ПВО нет. Но в одном из поселков небольшой обломок ракеты пробил крышу хозяйственной постройки.

Для атаки по территории района ВСУ применили модифицированную ракету С-200. Такие ракеты использовались для зенитных ракетных комплексов, но в последнее время были переделаны и теперь применяются в качестве ударных ракет, но они не отличаются высокой точностью.


До этого ракета С-200 была сбита над Таганрогом. Ее обломки упали на центр города, в районе местного художественного музея. В медицинские учреждения обратились семнадцать пострадавших с ранениями средней и легкой тяжести. Также в результате падения фрагментов ракеты была разрушена стена здания, в ряде домов вылетели стекла в окнах.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не поддаваться панике и не верить сообщениям в социальных сетях о якобы многочисленных взрывах в регионе. В действительности силами ПВО были сбиты только две ракеты, о чем и сообщает МО РФ.
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11 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:49
    -2
    Для атаки по территории района ВСУ применили модифицированную ракету С-200. Такие ракеты использовались для зенитных ракетных комплексов, но в последнее время были переделаны и теперь применяются в качестве ударных ракет, но они не отличаются высокой точностью.

    Да в этом случае ВСУкам точность и не нужна. Им нужна видимость перемоги, разгон "волны негодования" в России и т.д. Сам факт удара главнее того куда попали.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:51
      -1
      Пока не грохнут Зеленского и его прихвостней,не начнут жёстко воевать против бандеровцев без всяких ограничений ,а не мечтать о переговорах,всё то что мы сейчас наблюдаем будет происходить вечно.
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 19:01
      -2
      Цитата: Лешак

      Да в этом случае ВСУкам точность и не нужна.

      Да какая там точность, пара ведер отходов из Чернобыля, или чего там американцы в лабораториях на Украине намесили, и можно пулять в белый свет как в копейку. Нужно 100% уничтожение, еще лучше прямо на пусковых позициях.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:51
    +1
    РФ оставляет право на жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога и атаку БПЛА на Москву, заявили в МИД РФ.

    Где оставляет, кому оставляет, зачем оставляет жёсткие меры???
    Может лучше не оставлять, а применить?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:55
      -1
      Румата,как всегда на словах,это как пресловутые красные линии от кремля!Вопрос почему ракеты не сбили над Мариуполем?Это не кустарные дроны,в сумке не привезешь разобранной..
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:52
    +1
    Сколько у нас таких ракет на складах лежит? Можно для них сделать компактный блок управления со спутниковой навигацией или бухгалтерия такое не пропустит?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:53
    -1
    Замечу,что про удары "Стрижей"и "Рейсов" как то уже не слышно.Может быть иссякли?Утырки перешли на С200.Впрочем,этих ракет вполне на вна может быть в достатке..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:57
      -1
      если не путаю - на ВО писали что наши сожгли попаданием склад где остатки этих беспилотников хранились. так что похоже ни Стрижей ни Рейсов больше не будет
    2. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 19:02
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Замечу,что про удары "Стрижей"и "Рейсов" как то уже не слышно.Может быть иссякли?Утырки перешли на С200.Впрочем,этих ракет вполне на вна может быть в достатке..

      ...и где то их модифицируют,явно не в подвале в лесу
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:57
    +2
    Замечательно! Теперь будем каждый день считать ракеты, которые по нашей территории бьют... Власть наша великолепна в своей дури...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:59
    0
    Силы ПВО, надо наращивать... особенно необходимо наращивать системы контроля воздушного пространства и дальней разведки. Только так.