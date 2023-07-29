«Просты в эксплуатации и имеют низкую стоимость»: в испанской прессе оценили применение БПЛА «Орлан» ВС РФ

«Орлан-10Э» и его старший брат «Орлан-30», больший по габаритам и грузоподъемности, зарекомендовали себя как воздушные аппараты с большими возможностями и огромным потенциалом развития, будучи проверенными русскими на собственном опыте [боевого применения]. «Орланы» просты в эксплуатации и имеют низкую стоимость покупки и эксплуатации

Безусловно, семейство «Орланов» будет развиваться в сторону более эффективных решений