Депутат Бундестага ФРГ назвала поворот Африки к России результатом политики неоколониализма Запада

Африканские страны ожидаемо укрепляют свои связи с Россией, поскольку это является альтернативой неоколониалистским устремлениям Запада. С таким заявлением в интервью телерадиокомпании WDR выступила депутат Бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен.Политик предостерегла Германию от последствий расширения военного контингента в Нигере, где сейчас произошел военный переворот. Напомним, что Берлин собирается увеличить численность своих военных в этой африканской стране.Но сами африканцы рассматривают присутствие европейских войск на своей территории как продолжение колониализма, как защиту процесса расхищения западными корпорациями национальных богатств и ограничение суверенитета государств Африки.Дагделен призвала Германию как можно скорее вывести свои войска из Нигера и отмежеваться от действий Франции в зоне Сахеля, которая бомбит свадебные процессии и причиняет много зла местному населению. Участие немецких военных в миссии в Нигере, по мнению политика, закончится такой же катастрофой, как и участие в миссиях в Афганистане или Мали.Напомним, что 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге прошел форум «Россия-Африка», участие в котором приняли представители практически всех стран континента, в том числе 17 глав африканских государств, вице-президенты, премьер-министры, дипломаты, представители бизнеса.Данное мероприятие свидетельствует о дальнейшем развитии и укреплении политических и экономических связей нашей страны с государствами Африканского континента, которые хотят развиваться самостоятельно и защитить свой суверенитет от посягательств со стороны западных стран.