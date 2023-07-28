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Депутат Бундестага ФРГ назвала поворот Африки к России результатом политики неоколониализма Запада

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Депутат Бундестага ФРГ назвала поворот Африки к России результатом политики неоколониализма Запада

Африканские страны ожидаемо укрепляют свои связи с Россией, поскольку это является альтернативой неоколониалистским устремлениям Запада. С таким заявлением в интервью телерадиокомпании WDR выступила депутат Бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен.


Политик предостерегла Германию от последствий расширения военного контингента в Нигере, где сейчас произошел военный переворот. Напомним, что Берлин собирается увеличить численность своих военных в этой африканской стране.

Но сами африканцы рассматривают присутствие европейских войск на своей территории как продолжение колониализма, как защиту процесса расхищения западными корпорациями национальных богатств и ограничение суверенитета государств Африки.

Дагделен призвала Германию как можно скорее вывести свои войска из Нигера и отмежеваться от действий Франции в зоне Сахеля, которая бомбит свадебные процессии и причиняет много зла местному населению. Участие немецких военных в миссии в Нигере, по мнению политика, закончится такой же катастрофой, как и участие в миссиях в Афганистане или Мали.

Напомним, что 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге прошел форум «Россия-Африка», участие в котором приняли представители практически всех стран континента, в том числе 17 глав африканских государств, вице-президенты, премьер-министры, дипломаты, представители бизнеса.

Данное мероприятие свидетельствует о дальнейшем развитии и укреплении политических и экономических связей нашей страны с государствами Африканского континента, которые хотят развиваться самостоятельно и защитить свой суверенитет от посягательств со стороны западных стран.
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10 комментариев
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  1. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 19:14
    +1
    За 23 миллиарда долларов и новый вертолёт Ми-38, я б то же на Валдай съездил, а фото наиглавнейшего не только бы на майку наклеил wassat ....
    Только вот приехав обратно, половина из них сразу же на Россию гадить непрерывно начнут.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 19:16
      +1
      Дагделен призвала Германию как можно скорее вывести свои войска из Нигера и отмежеваться
      Слова то правильные и дальновидные, только кто ж их услышит.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 19:44
        +2
        Страшный сон Запада - новый вождь Африки.
    2. ASM
      ASM Сегодня, 20:36
      0
      В политике не все так просто и однозначно. Может случиться так, что за списанный долг нам отдадут концессии на разработку ресурсов, будут обеспечивать безналоговые поставки нашей техники, оборудования и материалов и т.д.
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 19:16
    +3
    Для закрепления в Африке нужны десятилетия. Не так просто переманить на свою сторону страны где французский и английские языки являются самыми употребляемыми.
    Если где СССР, и Россия по наследству, закрепились, и то не безусловно, так это арабский север Африки.
    Иначе надо ждать, или создавать, окно возможностей, как в Египте во время конфликта с Израилем.
  3. alystan
    alystan Сегодня, 19:29
    +3
    депутат Бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен

    Из семьи эмигрантов из Турции курдского происхождения.
    Хоть сама родилась уже в Германии, но видать не совсем прониклась немецким духом.
    Состоит в партии Linke левого толка, откуда из-за разногласий ушла известная многим Сара Вагенкнехт.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:45
    0
    Лишь бы это стремление к сближению с Россией не превратилось опять в кредиты, которые можно не отдавать. В строительство за российский счёт ГЭС и АЭС, за которые можно десятки лет выплачивать какими нибудь ископаемыми.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 20:17
      -2
      Очень вероятно, что "стремление" превратится в новых мигрантов - - негров.
      Это финиш.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:53
    0
    Депутат Бундестага ФРГ назвала поворот Африки к России результатом политики неоколониализма Запада
    Ну прям ... откровение, какое то.
  6. Люмира
    Люмира Сегодня, 19:56
    +1
    17 глав африканских государств, вице-президенты, премьер-министры, дипломаты, представители бизнеса


    Все встали в очередь