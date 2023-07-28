Представитель МИД России предупредила о праве на «жесткий ответ» на удар по Таганрогу

Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры

Российская Федерация имеет право жестко ответить на попытку Украины нанести ракетный удар по городу Таганрогу в Ростовской области и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.Дипломат выступила с решительным осуждением ракетной атаки, организованной киевским режимом. Захарова подчеркнула, что ракетный удар был явно направлен против мирной инфраструктуры и гражданского населения, так как военного смысла в его нанесении не было никакого.- заявила официальный представитель МИД России.Мария Захарова также выступила с призывом к международным организациям осудить применение властями Украины подобных методов.Напомним, что сегодня Украина дважды попыталась атаковать Ростовскую область с помощью ракет. Первая ракета была сбита над Таганрогом, ее фрагменты упали в центре города. В результате пострадали 17 человек, девять из них были госпитализированы. Также были разрушены стены в кафе, вылетели стекла в близлежащих домах.Вторая украинская ракета была сбита над Азовским районом Ростовской области. Ее фрагменты упали в безлюдном месте, поэтому никто из граждан не пострадал. Министерство обороны РФ заявило, что ракетные атаки осуществлялись с применением ракет С-200, специально переделанных украинскими специалистами в ударные ракеты.