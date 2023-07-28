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Представитель МИД России предупредила о праве на «жесткий ответ» на удар по Таганрогу

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Представитель МИД России предупредила о праве на «жесткий ответ» на удар по Таганрогу

Российская Федерация имеет право жестко ответить на попытку Украины нанести ракетный удар по городу Таганрогу в Ростовской области и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.


Дипломат выступила с решительным осуждением ракетной атаки, организованной киевским режимом. Захарова подчеркнула, что ракетный удар был явно направлен против мирной инфраструктуры и гражданского населения, так как военного смысла в его нанесении не было никакого.

Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры

- заявила официальный представитель МИД России.

Мария Захарова также выступила с призывом к международным организациям осудить применение властями Украины подобных методов.

Напомним, что сегодня Украина дважды попыталась атаковать Ростовскую область с помощью ракет. Первая ракета была сбита над Таганрогом, ее фрагменты упали в центре города. В результате пострадали 17 человек, девять из них были госпитализированы. Также были разрушены стены в кафе, вылетели стекла в близлежащих домах.

Вторая украинская ракета была сбита над Азовским районом Ростовской области. Ее фрагменты упали в безлюдном месте, поэтому никто из граждан не пострадал. Министерство обороны РФ заявило, что ракетные атаки осуществлялись с применением ракет С-200, специально переделанных украинскими специалистами в ударные ракеты.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел РФ
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59 комментариев
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  1. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:30
    +22
    Может уже хватит этих пустых заявлений. Уже весь мир с нас смеётся. Сделай, а потом говори.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 19:45
      0
      Вообще-то за крымский мост 404 знатно прилетело. Как всегда все было сбито.... но обломки таки поразили все намеченные объекты и емнип это самая массовая атака с начало сво была...
      1. Ив762
        Ив762 Сегодня, 20:13
        0
        Вообще-то впечатление, что им не за мост, а за зерновую сделку. А вот что "за мост" - такого впечатления не было...
        P.s. Чисто ИМХО. Не настаиваю... request
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:47
      0
      Цитата: Владимир М
      Может уже хватит этих пустых заявлений. Уже весь мир с нас смеётся. Сделай, а потом говори.

      Никто с вас не смеется. Вы ведете войну с большим государством, которое имеет на вооружение в том числе ракеты. Никто же не смеется с вас когда вы сотни КР и БРМД выпускаете по Украине. Не смешно.
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 19:59
        -2
        Эти сосиски уже давно просрочены, как противоракеты работать не могут - вот и утилизируют из того хлама, что взлететь хотя бы может как ракеты земля-земля аля фау 1/2 по лондону - авось попадет. Эти ракеты уже давно не делает никто
        1. SovAr238A
          SovAr238A Сегодня, 20:25
          +1
          Цитата: Enceladus
          Эти сосиски уже давно просрочены, как противоракеты работать не могут - вот и утилизируют из того хлама, что взлететь хотя бы может как ракеты земля-земля аля фау 1/2 по лондону - авось попадет. Эти ракеты уже давно не делает никто

          Эта "просрочка" губит множество наших МТР и калечит много людей.
          Соответственно ваше пренебрежение считаю шапкозакидательством и пренебрежением к опасности.
          Преступным пренебрежением.
          За которое должен быть расстрел в условиях войны!
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:02
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Владимир М
        Может уже хватит этих пустых заявлений. Уже весь мир с нас смеётся. Сделай, а потом говори.

        Никто с вас не смеется. Вы ведете войну с большим государством, которое имеет на вооружение в том числе ракеты. Никто же не смеется с вас когда вы сотни КР и БРМД выпускаете по Украине. Не смешно.

        Арон, конечно этого Вы признавать не хотите, что
        ракетный удар был явно направлен против мирной инфраструктуры и гражданского населения, так как военного смысла в его нанесении не было никакого.
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 20:31
          0
          Так ему из израиля виднее что и куда полетело. Какой бы визг поднялся если по настоящему бомбить начнут Харьков рядом и фабы могут прилететь, да и не только. Но это методы террористов. Кстати а как израиль реагирует на прилеты самопальных ракет? Бомбит и танками закатывает, ну да это же другое. Пока по вам не прилетит не поймете, что все это смерти невинных людей. Богу потом расскажите о своих двойных стандартах.
  2. alystan
    alystan Сегодня, 19:31
    +8
    Маше делать что-ли нечего, уже за Минобороны стала впрягаться.
    Военным, в таких случаях, без предупреждения надо отвечать.
    А не расшаркиваться.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 20:07
      +1
      Российская сторона оставляет за собой право
      Может, пора его ставить перед собой?
    2. bayard
      bayard Сегодня, 20:24
      0
      Цитата: alystan
      Маше делать что-ли нечего

      У Маши работа такая (как у Псаки) - делать заявление и доносить мнение МИДа на происходящее в стране и мире для иностранных журналистов . Тут и захоти - умней не спляшешь .
      Отвечать должны ВС РФ . И надо бы вспомнить о недавних спорах : "можно\неможно использовать переделанную ЗУР С-200 для ударов по земле" . Всё можно , было (изначально заложена возможность) , есть и будет - с новой навигационной системой и пока такие ЗУР не кончатся . А не кончатся они долго , много их .
      Пока воевать НОРМАЛЬНО не начнём , этот кровавый цирк будет продолжаться . На Войне как в боксе - "Бей в голову , остальное само отвалится" . Но у нас МО зело вежливое и заботливое , в голову не бьёт . Зато по чужим парадам катается , автотрассы бомбит и перекапывает да Москву от "мятежников" спасает . А насчёт потерь наших военных и гражданских ... "бабы ещё нарожают" . И это не гипербола , а прямая речь некоторых высоких ставленников неприкасаемого рыцаря .
      Поэтому и нормой уже удары беспилотниками по Москве , ракетами по Ростовской , Белгородской , Орловской и Курской областям ... "Бабы новых нарожают" , но непременное "Хайль Зеленский" , ибо - неприкасаемый ... со всею челядью .
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:32
    +17
    Хватит позориться на всю планету!Миду как раз нужно молчать ,а действовать и действовать очень жестоко должна армия,в первую очередь авиация!А то обстреливают Белгородчину,Брянщину,Куркскую землю,Подмосковье,мою Ростовскую область,а в качестве ответа жалкие стоны сотрудников мида и жалобы в оон!Вынести в ласкуты всю западенщину,на месте Львова чтобы только руины остались,такой должна быть ответка как минимум.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 19:37
      +7
      Кто то у нас в верхах все ждет и надеется на очередной "договорняк".
  4. Альф
    Альф Сегодня, 19:32
    +11
    Российская Федерация имеет право жестко ответить на попытку Украины нанести ракетный удар по городу Таганрогу в Ростовской области и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

    Песни все те же...
    "Мария Захарова также выступила с призывом к международным организациям осудить применение властями Украины подобных методов."
    Ну, а коль не отзоветесь, мы напишем в Спортлото.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:36
      +7
      Нет,еще может сплясать...Да уж.Лучше помолчать,сделать,а потом сплясать и спеть.На руинах.Как наши предки на руинах поверженного Берлина
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 19:58
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Нет,еще может сплясать...Да уж.Лучше помолчать,сделать,а потом сплясать и спеть.На руинах.Как наши предки на руинах поверженного Берлина

    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 19:57
      +2
      Уже даже не смешно, а грустно. Во-первых, почему обязали реагировать именно МИД. Хотя это кажется со стороны чудовищной глупостью, М. Захарова сказала корректно то, что она может сказать в силу функционального положения МИД. Она призвала мировое сообщество обратить внимание на бесчинство. А что же она могла по-другому сказать, она же работает в МИД , призванное налаживать контакты, а не в МО. Во-вторых, кажущееся банальностью заявление о том что Россия не ответит, а оставляет за собой право ответить, то есть то ли ответит, то ли нет. похоже на самом верху имеется группировка, которая надеется, что всё утрясется. Не утрясется. В ту же корзину падает то, что за год войны мы не могли отодвинуть фронт от Авдеевки. не ответят, что там Украина всё забетонировала. А что бетонобойные средства у нас отсутствуют? Все хвастаемся. Но от обороны войны не выигрывают.
  5. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 19:33
    +8
    Что же это за жесткие ответные меры!??? Сколько красных линий, сколько ответных предупреждений, а результат...особо не виден. Болтология как всегда на высоте.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:37
      +6
      Полтора года идёт СВО,а нам до сих пор надо дождаться очередного теракта или удара по территории страны только для того чтобы сподобиться на что то более менее жёсткое и то при этом оправдываясь вот видите они первые начали мы только отвечаем.Аж плеваться хочется от такой политики.Вы или воюйте в полную силу без ограничений ни перед кем не оправдываясь или я не знаю для чего тогда вообще что то начинать если не давать самим себе действовать.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:33
    +4
    Сейчас они осудят. Удивляешьься наивности наших дипломатов.
    И при чем здесь - право?
    Это ОБЯЗАННОСТЬ отвечать.
    И нечего предупреждать, бить нужно сильно и больно.
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 20:19
      0
      при чем здесь - право?


      Право ответа возникает при нарушении чего-то.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:37
    +7
    Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры

    И шо ви мине тута кипишуете? Сказано же - оставляет. Наверно в погребе до лучших времён.
  8. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 19:38
    +4
    Жёсткий ответ))
    За Крымский мост жёсткий ответ, за Москву, Белгород, Щебекино опять ответ.
    Какие ответы, о чём говорит вообще? Укры сказали будут бомбить и бомбят что могут достать.
    По Киеву, по Киеву, по самому центру. Вот ответ.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:00
      -1
      Цитата: Старый сержант
      По Киеву, по Киеву, по самому центру. Вот ответ.

      Что вы к Киеву прицепились? Мать городов русских оккупирована галицаями. По Лембергу долбать нужно.
    2. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 20:23
      -1
      Какие ответы, о чём говорит вообще? Укры сказали будут бомбить и бомбят что могут достать.


      Они как любимые сорванцы богатой мамы. Мама пожурит и всё.
  9. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 19:39
    +6
    За идиотов нас держат.
    "Напомним, что сегодня Украина дважды попыталась атаковать Ростовскую область с помощью ракет. Первая ракета была сбита над Таганрогом, ее фрагменты упали в центре города. В результате пострадали 17 человек, девять из них были госпитализированы. Также были разрушены стены в кафе, вылетели стекла в близлежащих домах."
    Летела ракета по какой то цели, сбили над городом, на город и упала.
    А что Маша говорит:
    "Захарова подчеркнула, что ракетный удар был явно направлен против мирной инфраструктуры и гражданского населения, так как военного смысла в его нанесении не было никакого. "
    Кто б спорил... Город никто и не атаковал.
    После этого вспоминаются слова Владимира Владимировича про пониженную социальную ответственность.
  10. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 19:39
    -1
    - А в чём смысл сбивать ракеты и дроны над центром города ...? Может быть , их лучше "пропускать" за черту города ?...
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:46
      +2
      егор-ракету над городом можно взорвать дистанционно,для этого нужно только пару блоков электронных поменять и перепрограммировать. Так что ракету по любому сбивать необходимо,толь ко как можно дальше от населенных пунктов.
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 19:47
      +1
      Скорее всего сбивали в последний момент потому что епонятно летит она в черту города или дальше. Она не по баллистической же траектории летит, а в плотных слоях
      Да и сбмвали скорее всего комплексом малой дальности... с300, тем более 400 у каждого города не поставишь
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 20:10
        0
        Цитата: Enceladus
        Она не по баллистической же траектории летит, а в плотных слоях

        Если "переделка" С-200, то скорее всего именно по баллистической.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:50
      +4
      Цитата: егорMTG
      - А в чём смысл сбивать ракеты и дроны над центром города ...? Может быть , их лучше "пропускать" за черту города ?...

      Это что то новое в ПРО. У нас в Израиле все знают, что нельзя выходить на улицу минимум 10 минут после окончания тревоги, так как можно пострадать от обломков ракет и противоракет.
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 20:06
        0
        Ну это у вас, у нас русский авось. Мне еще моя подруга в 2005 кажется, живет в Хайфе...писала как обстреливали...и все нюансы... чем конкретно щас не вспомню... нада аську поднимать.
  11. osp
    osp Сегодня, 19:44
    +4
    Ну какие ответные меры?
    Ведь перепробовали уже все кроме ядерного оружия.
    Толку никакого нет и не будет - слишком большая территория.

    Еще на прошлый теракт на Крымском мосту было решено наносить удары по объектам энергетики.
    Осенью, зимой , весной били - и все ноль.
    Свет есть, локомотивы ходят , военное производство и перевалка грузов работает.
    Ибо резервы в энергетике были большие с советских времен, помог Запад вначале поставки электроэнергии, генераторов а потом и ремонтом поврежденных энергообъектов.

    Сейчас бьют по портам.
    Но что оно дает ?
    Да ничего! Львиную долю зерна и всего что нужно уже давно вывезли и махнули рукой.
    А больше пока Украине эти порты не интересны. Они выполнили функцию.

    Самое главное что у Украины почти 1500 км границы со странами НАТО откуда круглосуточно льются реки оружия, боеприпасов , техники , наемников и других средств ведения войны.
    И пока эти поставки будут ситуация не поменяется в нашу пользу никак.
    Ибо невозможно тягать с экономикой и промышленностью более полусотни стран мира. Самых развитых стран.
    1. Владимир-ТТТ
      Владимир-ТТТ Сегодня, 20:25
      +1
      Цитата: osp
      Ведь перепробовали уже все кроме ядерного оружия.

      А мозги использовать? Не? Не попробовали?
      Цитата: osp
      Еще на прошлый теракт на Крымском мосту

      А что, был теракт? Или просто диверсия?
      С Украиной - мир. дружба, жвачка или боевые действия? Может не надо лицемерить, а называть вещи своими именами?




      Цитата: osp
      Ибо резервы в энергетике были большие с советских времен, помог Запад вначале поставки электроэнергии, генераторов а потом и ремонтом поврежденных энергообъектов.


      Вот неожиданность!
      А в генштабе не знали.... Опять подлые обманули...
      Цитата: osp
      Самое главное что у Украины почти 1500 км границы со странами НАТО откуда круглосуточно льются реки оружия, боеприпасов , техники , наемников и других средств ведения войны.
      И пока эти поставки будут ситуация не поменяется в нашу пользу никак.

      И что, эти поставки начались 24 февраля 2022 года?
      Или несколько позже?
      После всех этих жестов доброй воли и закупки большой коробки фломастеров?
  12. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 19:47
    +1
    Что они там курят!!?Текст Вашего комментария слишком короткий
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:51
    -1
    Кого предупреждать, о чем, зачем ... время предупреждений давно прошло, время для ответа, удара, давно наступило!
  14. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 19:52
    +2
    Не могу понять, в чём смысл этих ответных т.н. жёстких мер, потому что после них ВСУ всё равно бьёт по нашей территории...
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 20:09
      0
      Бить будут всем чем могут в том числе просроченными ракетами от с200... независимо от того, что им прилетит в ответ. Дураку не доказать, что он .
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:54
    +4
    Захарова вроде не дура. И Лавров тоже. Так почему они говорят глупости. Мало того, что пол мира над ними смеется, та и внутри страны от таких "заяв" растет раздражение.
    Сделать хотел грозу
    а получил козу...

    Лучше бы МИД занялся своими, МИДовскими делами. Например возвратом российской дипломатической недвижимости и другого имущества, "отжатого" в США. Или "Скифским золотом", которое зажали в Голландии.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:03
      +1
      Проблема для нашего государства в том, что кто-то в верхах все надеется договориться с западом. И этот кто-то не понимает, что у него всего два - пути или кардинально решить вопрос с Украиной, или в Гаагу.
    2. Альф
      Альф Сегодня, 20:06
      0
      Цитата: Дилетант
      Например возвратом российской дипломатической недвижимости и другого имущества, "отжатого" в США. Или "Скифским золотом", которое зажали в Голландии.

      А там совсем глухо...
  16. SwR9
    SwR9 Сегодня, 19:58
    -6
    Как приятно видеть как эти форумные тупые быки опять кидаются на красную тряпку. Ну попрыгайте, спустите пар, генералы и маршалы диванные.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:10
      +2
      ЦИПСошная жаба выползла?
      не боись и тебя вылечим
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 20:14
        +1
        Цитата: Василенко Владимир
        ЦИПСошная жаба выползла?
        не боись и тебя вылечим

        Это начало бульвара Шевченко, прямо напротив Бессарабки. Сейчас точно на этом месте постамент от снесенного памятника Ленину.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:17
      -2
      Цитата: SwR9
      опять кидаются на красную тряпку.

      Это ничего, что вы спикера МИД РФ красной тряпкой обозвали? За дискредитацию не хотите в соседи к Стрелку перестукиваться?
  17. valera75
    valera75 Сегодня, 20:01
    0
    Донбасс,который кстати наш российский уже 9 лет обстреливают,и тут не пугать ответками надо,уже сравнять с землёй ни только центры принятия решений в куеве а всю инфраструктуру и военные объекты в этом недогосударстве.Смысл пугать когда делать это надо круглосуточно.
  18. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:03
    +2
    Цитата: егорMTG
    - А в чём смысл сбивать ракеты и дроны над центром города ...? Может быть , их лучше "пропускать" за черту города ?...

    Ракета была сбита не над центром города, а на подлёте к нему. У нас на окраине был слышен сильный хлопок. Через несколько секунд был удар остатков ракеты по центру.
  19. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 20:04
    0
    Может хватит заявлений? Это просто уже раздражает. Сначала противодействие на действие, потом заявления.
  20. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:06
    +2
    где у неё кнопка?!!!!
    ну ведь реально идиотизм
  21. next322
    next322 Сегодня, 20:07
    +2
    какой ответ!верховный провел форум с папуасами,теперь все ждут парада вмф.....не до ответов сейчас
  22. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 20:07
    +1
    Так примите решение, ответьте, хватит языком молоть. Электорат уже не верит.
  23. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 20:10
    0
    Цитата: Дилетант
    Захарова вроде не дура. И Лавров тоже. Так почему они говорят глупости. Мало того, что пол мира над ними смеется, та и внутри страны от таких "заяв" растет раздражение.

    Хитрый план. Все познается в сравнении. Они организуют фон, на котором многие заявления и выступления известных людей (типа 24 июня) выглядят вроде как и вполне ничего...
  24. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:11
    +1
    Вполне предсказуемая реакция укронацистов.
    https://t.me/uniannet/106399:
    Ну и оставляйте себе на здоровье. Че орать-то на весь мир, убогие?
  25. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 20:15
    +2
    Гнать надо МИД в полном составе, одно бла бла бла, кто из сидячих здесь на сайте не способен каждый раз повторять эти слова? Для чего они нужны, с огромным штатом. Всё уже смеются над реакцией МИД и руководства страны, в телеграмме это особенно видно, на всё их заявления ставят смайл клоуны.
  26. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:25
    +2
    Помню год назад точка-у прилетела по Белгороду, был какой-то ответ? Помню видео как кассетный ураган бил по приграничному поселку, был ответ? Вообще стоит заранее отвечать, а не реагировать. А то что-то я не помню, чтоб хоть кто-то из чубатых генштабистов пострадал
  27. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:25
    +1
    Цитата: Shamil88
    Гнать надо МИД в полном составе, одно бла бла бла, кто из сидячих здесь на сайте не способен каждый раз повторять эти слова? Для чего они нужны, с огромным штатом. Всё уже смеются над реакцией МИД и руководства страны, в телеграмме это особенно видно, на всё их заявления ставят смайл клоуны.

    А как ещё должен реагировать МИД, кроме озвучивания заявлений? После этого должны действовать другие ведомства.
  28. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 20:29
    +1
    Как бы уже много накопилось и за всё жестко или за каждый случай по жесткому ответу. Может ещё подождать на более жесткий ответ.
    Самим то не стремно вот такую пургу нести.
  29. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 20:30
    0
    Опять Захарова после ЧП очередного вылупилась . Хорошая у нее работа
  30. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:33
    0
    Представитель МИД России...

    Личное мнение...
    Официальный представитель должен быть облачён в официальную форму одежды. Вне зависимости от возраста, семейного положения, пола, занимаемой должности, вероисповедания и иного личного.