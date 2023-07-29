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«Способны ударить ЯО из Белоруссии»: в западной прессе выложили спутниковые снимки ОТРК «Искандер-Э»

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«Способны ударить ЯО из Белоруссии»: в западной прессе выложили спутниковые снимки ОТРК «Искандер-Э»

Западные ресурсы выложили в сеть сделанные со спутника снимки, на которых запечатлены комплексы «Искандер-Э» на месте своей постоянной дислокации в Белоруссии.


Всего фигурируют четыре ПУ или ТЗМ данного ОТРК (оба типа машин имеют одинаковую длину в 13 м и схожи по конструкции) и две единицы небольшой вспомогательной техники, расположенные у ангаров. Отсек одной из машин, где размещаются ракеты, находится в открытом состоянии.

Объекты для дислокации «Искандер-Э» были возведены на военной базе в Осиповичах, расположенной в центральной части страны. Здесь же располагается 465-я ракетная бригада ВС Белоруссии. Строительство объектов осуществлялось с октября 2022 года и было закончено в апреле 2023 года. Опубликованные снимки являются очередным свидетельством завершения работ.

В 12 км от места дислокации ОТРК, находится другой военный объект, как считают на Западе, - база хранения оружия, в том числе, предположительно, ядерного. Близкое расположение складов позволяет снарядить комплексы специальной БЧ за короткое время.



«Искандер-Э» способны ударить ЯО из Белоруссии в кратчайшие сроки

- отмечается в западной прессе.

Однако, как указывается в издании Army Recognition, в разведывательных докладах западных спецслужб предполагается, что ЯО на данный момент находится на территории РФ и в Белоруссию еще не завозилось.
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4 комментария
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:02
    -2
    А тейково покажут?
    А гаджиево?
    Еще прошу фото ям-провалов на проезжей части ул свердлова в муроме и ставровская владимир+в кулебаках и арзамасе
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    0
    «Искандер-Э» способны ударить ЯО из Белоруссии в кратчайшие сроки
    Вот и думайте господа. Хотя при возникшей необходимости ударить ЯО можем и из других мест.
  3. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 07:17
    0
    ЯО на данный момент находится на территории РФ и в Белоруссию еще не завозилось.

    Ну, да! и ПУ из фанеры!
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 07:44
      0
      Цитата: JOYyppe
      ЯО на данный момент находится на территории РФ и в Белоруссию еще не завозилось.

      Ну, да! и ПУ из фанеры!

      Все возможно! Может и из фанеры. Научились маскировать и показывать ложные цели.
      Это как с Сергеем, которого поймали на границе с Казахстаном. Ну который устроил взрыв в Самаре на НПЗ.
      Ага, я так и поверил, что спецслужбы выложили в сеть всю подноготную на диверсанта! Явно вводят в заблуждение хо хлятскую разведку!