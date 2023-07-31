КНДР представила тяжелые БПЛА «Сэтбёль-4» и «Сэтбёль-9»

Спутниковое фото нового БПЛА на аэродроме Панхён, июнь 2023 г. Фото Planet Labs
По мере сил и возможностей, самостоятельно и с поддержкой из-за рубежа, КНДР стремится развивать все направления оборонной промышленности и разрабатывать системы разных классов. Недавно стало известно, что северокорейские авиастроители разработали и довели до испытаний сразу два перспективных беспилотных летательных аппарата тяжелого класса. На днях эти изделия под названиями «Сэтбёль-4» и «Сэтбёль-9» официально представили публике.
По данным разведки
В первых числах июня спутник коммерческого оператора Planet Labs провел фотосъемку северокорейской авиабазы Панхён. В объектив впервые попали ранее неизвестные образцы авиационной техники, представляющие большой интерес. На взлетно-посадочной полосе и ближайших дорожках присутствовали объекты, похожие на БПЛА тяжелого класса.
Иностранные специалисты и профильные издания провели анализ фотоснимков и определили, что на аэродроме находится два беспилотника разных типов, а также сопутствующие наземные средства. По различным ориентирам определили примерные габариты аппаратов. Так, один из них имеет прямое крыло размахом ок. 20 м и похож на американский БПЛА MQ-9 Reaper. Второй значительно крупнее – размах его крыла достигает 35 м, т.е. на уровне американского RQ-4 Global Hawk.
Ким Чен Ын и Сергей Шойгу знакомятся с новыми северокорейскими разработками. Справа - БПЛА "Сэтбёль-4". Фото ЦТАК
Исходя из внешнего сходства, иностранные специалисты пытались строить предположения и делать выводы. В основном все сводилось к тезисам о попытке копирования достаточно старых образцов от мировых лидеров отрасли. При этом не забывали упомянуть предполагаемую техническую отсталость КНДР, из-за которой новые проекты БПЛА едва ли не обречены на провал. Впрочем, подобные оценки появляются каждый раз после «премьеры» нового изделия из Северной Кореи.
Официальная презентация
Несколько дней назад в Пхеньяне открылась ежегодная выставка вооружений и военной техники, приуроченная к годовщине окончания Корейской войны. Это мероприятие является традиционной площадкой для первых показов новой техники, недавно разработанной и принятой на вооружение.
В этом году одной из главных новинок выставки стали два тяжелых БПЛА собственной северокорейской разработки. Судя по внешнему виду и размерам, именно такие (или те же) аппараты были ранее сняты иностранным спутником на аэродроме Панхён. Как сообщается, изделия получили общее название «Утренняя звезда». Меньший беспилотник назван «Сэтбёль-9», более крупный – «Сэтбёль-4»
Гости выставки у БПЛА "Сэтбёль-9". Фото ЦТАК
С новыми беспилотниками ознакомились главные гости выставки – глава КНДР Ким Чен Ын и российский министр обороны Сергей Шойгу. Представители организации-разработчика доложили руководителю страны о проведенных работах и достигнутых успехах.
27 июля в Пхеньяне прошел военный парад в ознаменование 70-летия победы в Великой Отечественной освободительной войне. В воздушной части парада приняли участие оба новых БПЛА. Затем несколько изделий «Сэтбёль-9» провезли на автомобилях-транспортерах в составе механизированной колонны «Утреннюю звезду-4» на земле не показали. Вероятно, из-за больших габаритов.
Кроме того, показали короткий видеоролик, демонстрирующий летные испытания двух перспективных БПЛА. В нем аппараты выполняли полет и маневрировали, а также осуществляли пуски ракет. Это показывает, что оба изделия уже доведены до полноценных летных испытаний с отработкой боевого применения.
На фоне тяжелого "Сэтбёль-4". Справа виден стенд с фотографиями техники в полете. Фото ЦТАК
«Утренняя звезда-9»
Изделие «Сэтбёль-9» представляет собой БПЛА тяжелого класса, предназначенный для ведения воздушной разведки и нанесения ударов по наземным объектам. Внешне оно похоже на американский беспилотник MQ-9 Reaper, что может указывать на заимствование и использование иностранных идей и решений. При этом, вероятно, речь не идет о прямом копировании готового образца.
«Сэтбёль-9» построен по нормальной аэродинамической схеме и имеет удлиненный тонкий фюзеляж с увеличенной носовой частью и характерным воздухозаборником в хвосте. Использовано прямое крыло большого удлинения и V-образное хвостовое оперение. Размах крыла оценивается в 20 м, длина – до 11-12 м. Весовые показатели остаются неизвестными. При этом можно вспомнить, что американский MQ-9 имеет сухую массу ок. 2,2 т, а максимальная взлетная превышает 4,7 т.
Северокорейский БПЛА оснащен турбовинтовым двигателем с толкающим воздушным винтом. Мощность двигательной установки неизвестна, но она должна обеспечивать полет на средних скоростях в течение длительного времени. Так, американский «Рипер» при помощи ТВД мощностью 910 л.с. развивает максимальную скорость 400 км/ч, а на крейсерской 250 км/ч имеет дальность почти 2 тыс. км. Вероятно, «Сэтбёль-9» имеет схожие параметры.
Новые БПЛА на фоне ракетных комплексов. Фото ЦТАК
Под носом фюзеляжа расположена сферическая оптико-электронная станция – основное средство ведения разведки. Используется стандартная схема с дневным, ночным и лазерным дальномерным каналом. На борту должны присутствовать система управления, выполняющая команды оператора, автопилот и средства связи. Форма фюзеляжа указывает на возможность установки спутниковой связи, но о таких возможностях не сообщается.
«Сэтбёль-9» является ударным. На выставке и на параде БПЛА демонстрировался с шестью точками подвески под крылом. На пилонах разместили в общей сложности 10 ракет «воздух-поверхность»: по одной более крупной на центральных и по два изделия на прочих. Тип и характеристики ракет не сообщаются. При этом менее крупные ракеты похожи на американскую AGM-114 или иранскую «Гаем-114».
«Утренняя звезда-4»
Второй новый БПЛА, «Сэтбёль-4», отличается более крупными размерами. Его крыло имеет размах ок. 35 м, а длина фюзеляжа может достигать 12-13 м. Внешне этот аппарат похож на американский тяжелый RQ-4 Global Hawk – использованы те же аэродинамические и компоновочные решения. Можно предполагать, что и характеристики двух изделий находятся на одном уровне. Если это так, то собственная масса изделия «Сэтбёль-4» должна превышать 5,1 т, а максимальный взлетный вес достигает 11-12 т.
Два БПЛА "Сэтбёль-9" на параде. Кадр из трансляции Корейского ЦТВ
«Сэтбёль-4» имеет фюзеляж увеличенного сечения и более сложной формы. В хвостовой части сверху находится выступающий воздухозаборник турбореактивного двигателя. Аппарат получил крыло большого удлинения с малой стреловидностью передней кромки. Использовано V-образное оперение.
В отличие от меньшего аппарата, «Сэтбёль-4» комплектуется турбореактивным двигателем. В случае с RQ-4 такая двигательная установка обеспечивает скорость более 800 км/ч при дальности 5-5,5 тыс. км. Удалось ли северокорейским инженерам получить такие показатели тяги, скорости и дальности, неизвестно.
БПЛА «Сэтбёль-4» должен нести разведывательное оборудование. Вероятно, под характерным обтекателем в носовой части фюзеляжа скрывается оптико-электронный «шар». Учитывая американский опыт, можно предполагать возможность установки радиотехнических средств – радиолокатора или станции разведки. При всем этом, аппарат имеет автопилот, средства дистанционного управления и систему связи с дальностью, соответствующей летным характеристикам.
Оптико-электронная станция и вооружение "Утренней звезды-9". Кадр из трансляции Корейского ЦТВ
Может ли «Сэтбёль-4» нести вооружение – неясно. Выставочный образец и опытная машина из демонстрационного видео не оснащены пилонами и оружием. Возможно, как и американский «Глобал Хок», северокорейский беспилотник является только разведывательным.
Задел на будущее
КНДР впервые разработала и представила разведывательно-ударные БПЛА тяжелого класса. Демонстрация этих изделий на открытых мероприятиях указывает на достигнутый прогресс – к настоящему времени «Утренние звезды» двух моделей могли пройти, как минимум, часть испытаний и теперь приближаются к принятию на вооружение и запуску производства.
БПЛА "Сэтбёль-4"над Пхеньяном. Кадр из трансляции Корейского ЦТВ
Два изделия «Сэтбёль» показывают уровень развития авиационной промышленности КНДР. Несмотря на все ограничения и трудности, она продолжает развиваться и осваивает новые для себя направления. К настоящему времени удалось накопить опыт и технологии, необходимые для создания тяжелых БПЛА самолетного типа. Получившиеся образцы, вероятно, по характеристикам и возможностям могут сравниться со своими иностранными «прототипами».
Если «Сэтбёль-4» и «Сэтбёль-9» дойдут до серийного производства и попадут в строевые части, то ВВС КНДР получат принципиально новые возможности. БПЛА очевидным образом улучат их способности к ведению воздушной разведки и борьбе с наземными объектами. Потенциал подобных беспилотников хорошо известен по опыту зарубежных стран, например, США.
Таким образом, авиационная промышленность КНДР демонстрирует свой потенциал и активно работает в новом для себя направлении. Первые результаты такой работы уже показали открыто, и они представляют большой интерес. Какой будет дальнейшая судьба двух новых БПЛА и что разработают после них, покажет время.